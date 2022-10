Les liens qui unissent les favoris du MVP Mukhtar et Driussi

Lorsque Hany Mukhtar est arrivé à Nashville en janvier 2020, peu de gens l’ont remarqué.

Le milieu de terrain offensif né à Berlin avait signé en tant que premier joueur désigné du Nashville SC en août dernier, mais à son arrivée à Music City en provenance du club danois de Brondby, il était quasiment anonyme.

“Il y a trois ans, personne ne savait vraiment qui j’étais”, a déclaré Mukhtar en riant dans une récente interview avec ESPN. “Avant, personne ne se souciait vraiment de nous en tant qu’équipe de football au début.

“Mais maintenant, ils posent des questions comme” Quand est le prochain match? ” Maintenant, la plupart des enfants me reconnaissent, ils disent ‘Salut, Hany Mukhtar’ et ils célèbrent le but (le salut du capitaine) devant moi.”

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Une histoire similaire peut être racontée à propos de l’attaquant argentin Sebastian Driussi et de l’Austin FC.

Dans une ville où il y a plus de contrôle sur qui est sous le quart-arrière des Texas Longhorns que sur qui est l’occupant du manoir du gouverneur, Driussi s’est rapidement frayé un chemin dans le courant dominant d’Austin pour son jeu avec le Verts depuis son arrivée en août 2021 en provenance du Zenit Saint-Pétersbourg.

“C’est quelque chose de vraiment merveilleux, de vraiment beau”, a déclaré Driussi après la finale de la saison régulière d’Austin dimanche contre les Colorado Rapids. “Les gens ici à Austin m’apportent beaucoup d’affection quand je suis sur le terrain ou même quand je suis dans la rue. Les fans me traitent toujours de la meilleure manière et pour un joueur qui est très important, donc je’ Je suis très reconnaissant envers les fans pour tout cela.”

2 Connexe

Ces deux joueurs peuvent venir de continents différents et parler des langues différentes, mais à y regarder de plus près, ils partagent certaines similitudes. Contrairement aux stars les plus annoncées de la Major League Soccer sur ses plus grands marchés, comme Carlos Vela au LAFC, Josef Martinez à Atlanta United ou Gonzalo Higuain de l’Inter Miami, Mukhtar et Driussi ont tous deux connu un grand succès dans une paire de nouvelles franchises situées dans des marchés de taille moyenne. Cela a créé un lien unique entre les deux au cours de la saison 2022 au cours de laquelle ils sont devenus les meilleurs prétendants au très convoité Landon Donovan MVP Award.

Jouant dans une position plus avancée sur le terrain, Mukhtar a joué un rôle crucial dans la cinquième place de Nashville dans la Conférence Ouest. Le travail diligent avec l’entraîneur adjoint et ancien joueur de Premier League Steve Guppy a fait de Mukhtar une menace de buteur, en particulier dans les un contre un. Cette amélioration s’est traduite par 23 buts pour remporter le Soulier d’or de la MLS 2022, ainsi que 11 passes décisives, ce qui signifie qu’il a contribué à 65% des 52 buts de Nashville cette saison.

“Je pense que le changement de poste m’a beaucoup aidé”, a déclaré Mukhtar. “Les entraîneurs m’ont rapproché du but de l’adversaire parce qu’ils ont dit que j’avais eu une finition incroyable et que j’avais juste besoin de recevoir le dernier ballon, pas de jouer le dernier ballon. Je pense que cela m’a beaucoup aidé. L’année dernière, je pense que j’ai eu un belle saison (16 buts, 12 passes décisives), mais je voulais montrer à tout le monde que ce n’était pas un cas isolé.”

Driussi a été tout aussi important pour Austin FC, deuxième, amassant 22 buts et sept passes décisives, aidant le Verts faire une amélioration de 25 points, égalant un record MLS pour la deuxième saison d’une équipe d’expansion. Défensivement, sa course et son pressing infatigables ont été salués par l’équipe d’entraîneurs de l’Austin FC, tandis que l’entraîneur-chef Josh Wolff a longtemps déclaré que l’arrivée de Driussi dans les vestiaires était un point d’inflexion pour son équipe.

“Le personnel d’entraîneurs et mes coéquipiers m’ont permis d’avoir de grandes performances”, a déclaré Driussi. “Ils m’ont beaucoup aidé pendant la semaine et vous pouvez voir comment cela s’est reflété sur le terrain. Cette saison a été très gratifiante. Nous avons réussi à atteindre notre objectif, qui était de nous qualifier pour les séries éliminatoires. Je pense que nous avons fait un bon travail tout au long de la saison, et à cause de cela, nous méritons d’être là où nous sommes en séries éliminatoires.”

Sebastian Driussi, à gauche, et Hany Mukhtar sont les favoris du prix MLS MVP 2022. Casey Gower – USA TODAY Sports

La première rencontre entre les deux leaders MVP a eu lieu en tant que coéquipiers lors du match des étoiles de la MLS contre les All-Stars de la Liga MX en août. Cela a été suivi de deux matchs de septembre en l’espace de trois semaines, Mukhtar marquant un doublé lors d’une victoire 3-0 à Nashville le 3 septembre, suivi d’un match nul 1-1 deux semaines plus tard à Austin au cours duquel ils ont chacun marqué le but de leur équipe. objectif.

Au fur et à mesure que la saison avançait et que leur familiarité grandissait, un respect et une admiration mutuels ont fait surface.

“C’est un joueur d’équipe”, a déclaré Mukhtar à propos de Driussi. “Je l’ai réalisé lorsque nous avons regardé de plus en plus de vidéos sur Austin qu’il aime descendre assez profondément en tant que milieu de terrain offensif et essayer d’aider l’équipe et comment il travaille sans le ballon est impressionnant. Cela montre à quel point il est un grand joueur. Il est pas égoïste. J’ai beaucoup de respect pour lui.

La Major League Soccer est arrivée ! Couverture des 28 équipes avec des matchs en direct, des rediffusions, des temps forts.

Inscrivez-vous maintenant pour diffuser du football sur ESPN + DIMANCHE OCT. 16

• Austin contre Salt Lake (15 h HE)

• Montréal c. Orlando (20 h HE)

“Tout d’abord, je veux juste le féliciter. Il a fait une très bonne saison. Il mérite le Soulier d’or car il a marqué un but de plus”, a déclaré Driussi à propos de Mukhtar. “Nous avons eu l’occasion de parler un peu [after the two games], on s’est souhaité bonne chance, on sait qu’on se battait tous les deux pour les mêmes choses. Il a fait une saison incroyable.”

La performance de Mukhtar cette saison a même déclenché une conversation sur une éventuelle convocation de l’Allemagne. L’appel à l’Euro 2000 de Lothar Matthaus en tant que membre des New York/New Jersey MetroStars est le seul précédent, mais la forme de Mukhtar attire l’attention chez lui.

“En ce moment, dans les journaux allemands, les gens me mentionnent avec l’équipe nationale allemande. C’est un grand honneur pour moi”, a déclaré Mukhtar. “Je sais que c’est un grand pas parce qu’évidemment, il y a beaucoup de joueurs qui jouent en Ligue des champions et ils ne sont pas appelés pour l’équipe nationale allemande. Mais je pense toujours que vous pouvez emmener quelqu’un dans l’équipe qui a beaucoup de confiance et qui est de marquer des buts, ce qui est la partie la plus difficile de notre jeu, alors pourquoi pas ?”

L’histoire est légèrement meilleure avec les MLS argentins. Gonzalo “Pity” Martinez a été appelé en Argentine au début de 2019 peu de temps après avoir signé avec Atlanta United, tandis que l’actuel homme d’Atlanta Thiago Almada a passé la récente pause internationale avec le Albiceleste. Pourtant, dans un pays où les milieux de terrain offensifs d’élite poussent apparemment sur des arbres, une convocation argentine pour Driussi ne se produira probablement pas dans un avenir prévisible.

Appels d’équipe nationaux historiques ou non, cependant, les impacts respectifs de Mukhtar et Driussi sur leurs équipes ont été profonds. Il y a cinq ans, aucune ville n’avait même une équipe MLS sur le terrain, mais maintenant aidés par leur bousculade pour les meilleurs honneurs individuels pendant une grande partie de la saison, Mukhtar et Driussi ont contribué à transformer Nashville et Austin en foyers de football rêvant d’être la maison du MVP de la ligue.