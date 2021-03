«Du point de vue des Émirats arabes unis, le but des accords abrahamiques est de fournir une base stratégique solide pour favoriser la paix et la prospérité avec l’État d’Israël et dans la région au sens large», a déclaré Anwar Gargash, qui a servi jusqu’au mois dernier en tant que ministre de la État pour les affaires étrangères et qui est désormais conseiller du président du pays, écrit sur Twitter .

M. Netanyahu, le Premier ministre israélien le plus ancien, s’est toujours présenté comme le seul candidat capable de protéger la sécurité d’Israël et d’assurer sa survie dans ce qui a surtout été une région hostile. Il a vanté les relations pacifiques avec les États arabes modérés, y compris la Jordanie et les Émirats, comme étant cruciales pour défendre les frontières d’Israël et comme un soutien contre les ambitions iraniennes dans la région.

