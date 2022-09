Les liens militaires de l’Inde avec la Russie dureront des décennies: analyste

Le président russe Vladimir Poutine avec le Premier ministre indien Narendra Modi en marge du sommet des dirigeants de l’Organisation de coopération de Shanghai à Samarcande le 16 septembre 2022. “L’ère d’aujourd’hui n’est pas une ère de guerre, et je vous ai parlé au téléphone de cela”, a déclaré Modi à Poutine lors d’une réunion télévisée.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a pour sa part affirmé que la Russie et l’Inde étaient des “amis”, un mois après l’invasion de l’Ukraine.

“L’ère d’aujourd’hui n’est pas une ère de guerre, et je vous en ai parlé au téléphone”, a déclaré Modi au Premier ministre russe Vladimir Poutine lors d’une réunion télévisée à l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Samarkand, en Ouzbékistan, deux semaines depuis.

Pant a ajouté que l’Inde avait besoin de l’Occident sur le long terme pour gérer ses relations avec la Chine, citant cette dernière comme “le challenger stratégique le plus important pour l’Inde”.

“L’Inde est dans une position unique où elle a besoin de la Russie à court terme pour gérer la Chine”, a déclaré Harsh V. Pant, vice-président des études et de la politique étrangère à l’Observer Research Foundation, un groupe de réflexion basé à Delhi.

La BRI est le programme ambitieux de la Chine visant à construire des infrastructures physiques et numériques pour connecter des centaines de pays d’Asie au Moyen-Orient, en Afrique et en Europe. Les critiques considèrent qu’il s’agit de la politique étrangère emblématique du président chinois Xi Jinping pour étendre l’influence mondiale de son pays.

“De plus, il y a toute une initiative “la Ceinture et la Route”, qui est conçue pour donner à terme à la Chine le contrôle de l’Indo-Pacifique”, a déclaré Vickery.

À point de presse régulier du ministère indien des Affaires étrangères en août le porte-parole a affirmé que les politiques de l’Inde sont “cohérentes” et “n’ont pas besoin d’être réitérées”, lorsqu’on l’a interrogé sur l’approche de Delhi vis-à-vis de la politique “Une seule Chine”.

L’avenir des relations entre la Chine et l’Inde va être difficile, a déclaré Raymond Vickery, associé principal au Centre d’études stratégiques et internationales.

La Chine et l’Inde sont bloquées dans un différend frontalier de deux ans dans l’Himalaya, bien que les troupes des deux côtés aient récemment commencé à se désengager du côté ouest. Mais les deux avaient encore des milliers de soldats alignés le long de la frontière de facto, connue sous le nom de ligne de contrôle réel (LAC).

“La majeure partie des armes conventionnelles de l’Inde proviennent de Russie”, a déclaré Sameer Lalwani, expert principal à l’Institut américain pour la paix. “[This] signifie qu’il dépend fortement de la Russie pour le maintien de la force, y compris les pièces de rechange, la maintenance et les mises à niveau pendant des années.

La Russie est un partenaire militaire essentiel et le principal fournisseur d’armes de l’Inde, ont déclaré des analystes.

“La Russie reste le pays le plus important de l’Inde [military] partenaire », a-t-il ajouté.

Bien que ce soit loin du chiffre de 80% pendant la guerre froide, cela reflète toujours la “grande dépendance” de l’Inde vis-à-vis de la Russie, a déclaré Pant, d’autant plus que les tensions entre l’Inde et la Chine au sujet de l’ALC sont toujours “très actives”.

Selon la société de données Stockholm International Peace Research Institute, l’Inde était le premier importateur d’armes russes de 2017 à 2021 et l’équipement russe représentait 46 % des importations d’armes de l’Inde.

L’amitié de longue date de l’Inde avec la Russie ne disparaît pas – et c’est grâce à sa dépendance militaire, selon Lalwani.

“Même si l’Inde cherche une plus grande indigénisation de ses capacités de défense, en l’absence d’une refonte étonnante et financièrement exorbitante de sa structure de forces, elle continuera de dépendre des armes, munitions et sous-composants russes pendant des décennies”, a déclaré Lalwani.

Il a ajouté que les exportations indiennes de missiles de croisière vers les États d’Asie du Sud-Est ne peuvent pas fonctionner sans les systèmes de propulsion russes.

“Même si les relations militaires indo-russes sont en déclin, elles dureront encore des décennies.”