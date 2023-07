Les liens entre l’Indonésie et l’Australie devraient être renforcés alors que Joko Widodo et Anthony Albanese rétablissent la confiance

« Outre le fait que [the government] de l’Australie, il faut construire de bonnes relations avec l’Indonésie et aussi avec l’ASEAN [the Association of South-East Asian Nations] car la région Indo-Pacifique est très stratégique. La stabilité et la paix doivent être maintenues dans un esprit de collaboration. Je vois que le Premier ministre Albanese s’y est engagé et j’espère qu’il y aura des actions plus concrètes.

Dans une interview exclusive au palais Merdeka à Jakarta et sur un marché traditionnel de la capitale, Widodo a déclaré qu’il ferait pression pour que les conditions de visa coûteuses et chronophages pour les Indonésiens soient simplifiées par l’Australie et que les liens économiques soient davantage développés.

« Ce qu’il faut maintenir, ce n’est pas déclencher des tensions dans la région, ce n’est pas déclencher une course aux armements. C’est très important. Ce qu’il faut considérer et respecter, c’est la transparence de chaque mesure prise, le respect de la [nuclear] régime de non-prolifération et l’AIEA [International Atomic Energy Agency] règlement de sauvegarde.

L’approche plus consultative du gouvernement travailliste semble avoir été mieux accueillie par l’Indonésie, bien que Widodo ait souligné que les ambitions sous-marines de l’Australie ne doivent pas contribuer à un renforcement militaire plus important.

Tenu dans l’ignorance à ce sujet, le gouvernement de Widodo a exprimé sa crainte d’être pris au milieu d’une course aux armements et a fait part de ses préoccupations concernant le partage d’uranium hautement enrichi à des fins militaires à une conférence des Nations Unies sur la non-prolifération nucléaire.

« La paix et la stabilité régionales relèvent de la responsabilité de tous les pays de la région. J’en ai parlé avec le Premier ministre Albanese par téléphone.

Interrogé sur le rôle de sécurité qu’il estime que l’Australie et des groupes tels que AUKUS et le Quadrilateral Security Dialogue devraient jouer en Asie du Sud-Est et dans l’Indo-Pacifique au sens large, il a déclaré que « l’esprit de collaboration doit être encore renforcé ».

« La région Indo-Pacifique est très stratégique », a déclaré Widodo.

« L’inclusivité doit être renforcée pour inclure toutes les parties, et non les exclure. Les groupements mini-latéraux, par exemple, AUKUS et [the] Quad, doivent être partisans des efforts pour construire [the] la paix et la stabilité de la région. L’esprit doit être l’engagement, pas le confinement.

Le président indonésien Joko Widodo prend la parole lors d’un entretien au palais présidentiel de Jakarta, en Indonésie. Crédit: Jefri Tarigan

Widodo a parlé du lien personnel qu’il avait établi l’année dernière avec Albanese, qui s’est aventuré à Jakarta deux semaines après la victoire électorale des travaillistes pour démontrer la priorité accordée par son nouveau gouvernement à l’Indonésie et à la région.

« Le Premier ministre Albanese est mon ami proche. Il est chaleureux et amical et je me sens proche de lui », a déclaré le président, qui a fait du vélo en bambou avec Albanese dans un autre des palais présidentiels de Bogor, dans l’ouest de Java, lors de la visite du dirigeant australien l’année dernière.