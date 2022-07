Les liens des associés de Trump avec les extrémistes sondés par le panel du 6 janvier

Après que des membres du groupe extrémiste d’extrême droite Oath Keepers ont pris d’assaut le Capitole américain le 6 janvier 2021, leur chef a appelé quelqu’un au téléphone avec un message urgent pour le président de l’époque Donald Trump, a déclaré un autre extrémiste aux enquêteurs.

Alors qu’il était réuni dans une suite privée au Phoenix Park Hotel, un membre de Oath Keeper a déclaré avoir entendu leur chef, Stewart Rhodes, exhorter à plusieurs reprises la personne au téléphone à dire à Trump d’appeler les milices à se battre pour maintenir le président au pouvoir.

“Je veux juste me battre”, a déclaré Rhodes après avoir raccroché avec la personne, qui a rejeté l’appel de Rhodes à parler directement au président, selon les archives judiciaires.

Les procureurs fédéraux n’ont pas dit à qui ils pensaient que Rhodes parlait lors de cet appel, qui a été détaillé dans des documents judiciaires dans le cas d’un membre de Oath Keeper qui a plaidé coupable dans l’émeute. Un avocat de Rhodes dit que l’appel n’a jamais eu lieu.

L’histoire, cependant, a soulevé des questions quant à savoir si le patron du groupe extrémiste aurait pu avoir l’oreille d’une personne proche de Trump le 6 janvier – une question qui pourrait occuper le devant de la scène lorsque le comité de la Chambre qui enquête sur l’insurrection tiendra sa prochaine audience publique le Mardi.

Le comité du 6 janvier a déclaré qu’il examinait de près tout lien entre les personnes dans l’orbite de Trump et les groupes extrémistes accusés d’avoir aidé à déclencher la violence au Capitole.

Les principaux dirigeants et membres des Oath Keepers et d’un autre groupe d’extrême droite – les Proud Boys – ont été accusés de complot séditieux dans les affaires les plus graves que le ministère de la Justice ait portées à ce jour lors de l’attaque du 6 janvier.

Ni les procureurs fédéraux ni les enquêteurs de la Chambre n’ont allégué que quiconque à la Maison Blanche de Trump était en communication avec des groupes extrémistes à l’approche du 6 janvier.

Mais au moins deux hommes proches de Trump – un ami de longue date Roger Stone et son ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn – ont des contacts connus avec des groupes d’extrême droite et des extrémistes qui, dans certains cas, auraient été impliqués dans le 6 janvier.

Cassidy Hutchinson, ancienne assistante du chef de cabinet de Trump à la Maison Blanche, Mark Meadows, a également déclaré au comité de la Chambre qu’elle avait entendu les Proud Boys et Oath Keepers mentionnés avant le rassemblement «Stop the Steal» à Washington le 6 janvier. Mais non de plus amples détails à ce sujet ont été révélés.

Cassie Miller, une analyste de recherche principale du Southern Poverty Law Center qui a fourni au comité des informations sur les extrémistes, a déclaré qu’elle s’attend à ce que les législateurs s’appuient sur ce témoignage et révèlent éventuellement plus d’informations sur les liens entre des personnes proches de Trump et des groupes comme les Oath Keepers and Proud. Garçons.

“En ce moment, les choses sont très floues”, a déclaré Miller.

Lors de la dernière audience télévisée du comité, Hutchinson a déclaré aux législateurs que Trump avait demandé à Meadows de parler avec Stone et Flynn la veille de l’émeute. Hutchinson a déclaré que Meadows avait appelé Flynn et Stone dans la soirée du 5 janvier, mais elle a dit qu’elle ne savait pas de quoi ils parlaient.

Dans des publications sur la plate-forme de médias sociaux Telegram après l’audience, Stone a nié avoir jamais parlé à Meadows au téléphone. Interrogé par l’Associated Press pour commenter l’appel, le frère de Flynn a répondu dans un e-mail que l’audience du 6 janvier “est un spectacle de clown”.

Ni Stone ni Flynn n’ont été inculpés en lien avec l’émeute du Capitole et tous deux ont invoqué leur droit au cinquième amendement contre l’auto-incrimination devant le comité de la Chambre. Trump a gracié chacun d’eux après avoir été reconnu coupable par des jurés ou avoir plaidé coupable dans des affaires sans rapport avec le 6 janvier.

Lors d’événements à Washington avant l’émeute, Stone a utilisé des membres des Oath Keepers – une milice d’extrême droite qui recrute des militaires actuels et anciens, des premiers intervenants et des forces de l’ordre – comme agents de sécurité.

Des photos et des vidéos des 5 et 6 janvier montrent Stone flanqué de personnes vêtues de tenues de gardiens du serment. Parmi eux se trouvait Joshua James, alors chef de la section Alabama du groupe, qui a plaidé coupable de complot séditieux et coopère avec les autorités enquêtant sur l’insurrection.

Stone, un conseiller informel de Trump, a nié avoir eu connaissance ou implication dans quoi que ce soit d’illégal le 6 janvier.

“Les Oath Keepers m’ont assuré la sécurité sur la base du volontariat le 5 janvier. Rien de plus rien de moins”, a-t-il récemment écrit sur Telegram.

Vendredi, les avocats de Rhodes ont déclaré au comité que leur client souhaitait témoigner en personne et publiquement. Un porte-parole du comité a refusé de commenter, mais il est peu probable que les législateurs acceptent les conditions de Rhodes.

Le comité a déjà interrogé Rhodes pendant des heures à huis clos, mais il a invoqué son droit au cinquième amendement contre l’auto-incrimination sous la direction de ses avocats lorsqu’il a été interrogé sur la période post-électorale, a déclaré l’un de ses avocats, James Lee Bright, à l’AP. Bright a déclaré que Rhodes voulait maintenant “confronter le récit qu’ils dépeignent”, ce qui, selon lui, est “complètement faux”.

Rhodes, un ancien parachutiste de l’armée américaine, et quatre co-accusés doivent être jugés à Washington en septembre. Les Oath Keepers ont largement évité les forums publics depuis le 6 janvier, et on ne sait pas qui gère les opérations “quotidiennes” du groupe avec Rhodes derrière les barreaux, a déclaré Oren Segal, vice-président du Centre sur l’extrémisme de la Ligue anti-diffamation.

Les gardiens du serment ont nié qu’il y ait eu un plan pour prendre d’assaut le Capitole. Ils disent que leurs communications et leur planification jusqu’au 6 janvier visaient uniquement à assurer la sécurité des personnalités de droite comme Stone avant l’émeute ainsi qu’à se protéger contre d’éventuelles attaques d’activistes antifa.

Stone n’a pas non plus hésité à s’associer étroitement avec Enrique Tarrio, l’ancien président des Proud Boys qui doit être jugé en décembre pour sédition aux côtés d’autres membres du groupe extrémiste qui se présente comme un club d’hommes politiquement incorrect pour “Western”. chauvins.

En février 2019 – un mois après avoir été accusé de falsification de témoins et d’autres crimes dans le cadre de l’enquête de l’avocat spécial Robert Mueller sur la Russie – Stone a été convoqué au tribunal pour répondre d’une publication sur son compte Instagram contenant une photo du juge avec ce qui semblait être le réticule d’une arme à feu. À la barre des témoins, Stone a publiquement identifié Tarrio comme l’un des cinq ou six “volontaires” qui lui ont fourni des images et du contenu à publier sur les réseaux sociaux. Stone a déclaré que sa maison servait de quartier général à ses volontaires.

Trump a commué la peine de prison de 40 mois de Stone dans cette affaire quelques jours avant qu’il ne devait se présenter en prison et l’a gracié des mois plus tard.

Les Proud Boys tentent de forger des liens avec des personnalités républicaines traditionnelles depuis que le co-fondateur de Vice Media, Gavin McInnes, a créé le groupe en 2016, a déclaré Miller.

Un membre des Proud Boys a déclaré au comité du 6 janvier que le nombre de membres du groupe était monté en flèche après que Trump ait refusé de condamner catégoriquement le groupe lors de son premier débat avec Biden. Au lieu de cela, Trump a dit aux Proud Boys de «prendre du recul et de rester prêts».

Et tandis que les groupes extrémistes ont tendance à s’effondrer après que les forces de l’ordre emprisonnent leurs principaux dirigeants, cela ne semble pas être arrivé aux Proud Boys. Malgré une brève accalmie après l’émeute, 2021 est devenue l’une des années les plus actives pour le groupe extrémiste, selon Miller.

Flynn a également eu des contacts avec certains groupes d’extrême droite avant le 6 janvier. Dans les semaines qui ont suivi les élections, Flynn est devenu une figure de proue de la campagne pour semer le doute sur les résultats et exhorter Trump à prendre des mesures extraordinaires pour rester au pouvoir.

Flynn a qualifié la perte de Trump de «coup d’État en cours» et a publiquement suggéré que Trump devrait saisir les machines à voter et a lancé l’idée de la loi martiale. Lui et plusieurs alliés ont finalement apporté ces idées directement à Trump lors d’une réunion du bureau ovale en décembre. Flynn était également un conférencier invité lors d’un grand rassemblement à Washington le 12 décembre 2020, soutenant les efforts désespérés de Trump pour renverser sa défaite électorale.

Dans des messages texte déposés plus tard au tribunal, Rhodes – le chef des Oath Keepers – et d’autres membres ont discuté de la façon dont les membres du groupe avaient travaillé avec un autre groupe d’extrême droite, les prétoriens du 1er amendement, ou 1AP, pour assurer la sécurité personnelle de Flynn ce jour-là. Une photographie prise par UPI montre Flynn quittant le rassemblement avec Rhodes et au moins un membre de 1AP.

Le comité de la Chambre a assigné le fondateur de 1AP, Robert Patrick Lewis, notant dans une lettre à Lewis qu’il prétendait se coordonner régulièrement avec Flynn et prétendait également être en contact avec Rhodes avant le 6 janvier.

Lewis, qui n’a pas été inculpé le 6 janvier, a déclaré que le groupe était composé de vétérans de l’armée et des forces de l’ordre, et a fourni gratuitement des services de sécurité et de renseignement dans les mois qui ont suivi les élections. Dans un récent procès en diffamation, Lewis et un autre membre de 1AP, Philip Luelsdorff, ont nié toute implication dans la planification ou l’exécution de l’attaque du Capitole, et ont déclaré que 1AP n’a jamais été une milice ou un groupe paramilitaire.

Flynn a plaidé coupable d’avoir menti au FBI lors de l’enquête sur la Russie avant d’être gracié par Trump un peu plus d’un mois avant l’émeute du Capitole.

Richer a rapporté de Boston, Smith de Providence, Rhode Island et Kunzelman de College Park, Maryland. L’écrivain de l’Associated Press Eric Tucker à Washington a contribué à ce rapport.

Alanna Durkin Richer, Michelle R. Smith et Michael Kunzelman, Associated Press