Les liens de Trump pourraient revenir hanter l’État swing du Wisconsin

MADISON, Wis. (AP) – Donald Trump a réaffirmé son emprise sur les républicains dans la primaire du Wisconsin, mais les démocrates et les républicains ont déclaré mercredi que l’implication de l’ancien président dans des courses clés pour le gouverneur et le Sénat américain pourrait revenir les blesser dans l’État swing.

Le choix de Trump pour le gouverneur, le copropriétaire de l’entreprise de construction Tim Michels, a battu le choix des républicains de l’establishment. Le gouverneur démocrate Tony Evers a déclaré que cela signifie que Michels “possède” désormais Trump et qu’il ne pourra pas modérer lors des élections générales.

“Sa relation avec Trump va conduire cette campagne”, a déclaré Evers aux journalistes après avoir déjeuné avec sa nouvelle colistière, la représentante d’État Sarah Rodriguez. « Trump le possède, il possède Trump. C’est son problème, ce n’est pas le mien.

Le conseiller de campagne de Michels, Chris Walker, a réagi aux commentaires d’Evers dans un communiqué, affirmant qu’Evers et Biden “vont désespérément tenter de faire tout ce qu’ils peuvent pour distraire les habitants du Wisconsin de leurs échecs massifs”.

Michels, dans son discours de victoire, s’est présenté comme la voix d’une classe ouvrière qui, selon lui, a été laissée pour compte par les démocrates. Evers s’est moqué de ce message, notant que Michels possède un domaine de 17 millions de dollars dans le Connecticut.

“Il peut porter une chemise bleue pour avoir un col bleu, mais en fin de compte, je ne suis pas tout à fait sûr que quelqu’un de son statut avec des maisons dans tout le pays puisse dire “Je ne suis que l’un d’entre vous”. ” », a déclaré Evers.

Comme Trump, Michels s’est présenté comme un outsider. Evers a également rejeté cela, citant le travail de Michels siégeant aux conseils d’administration de puissants groupes de pression, y compris la chambre de commerce d’État.

“S’il se présente comme un étranger, c’est l’une des plus grosses blagues de cette campagne”, a déclaré Evers.

Trump a remporté de justesse l’État en 2016 et a perdu par une marge similaire en 2020. Le dernier sondage de la faculté de droit de l’Université Marquette publié en mai a montré la cote de faveur de Trump dans l’État à 35%, 61% ayant une opinion défavorable.

En plus de soutenir Michels, Trump est un fervent partisan du sénateur républicain américain Ron Johnson, qui fait face à Mandela Barnes, l’actuel lieutenant-gouverneur.

“Trump coupe dans les deux sens”, a déclaré le stratège républicain Brandon Scholz. “Pendant qu’il conduit sa base et ses partisans dans la primaire, cela aidera-t-il le général parce qu’il éteint autant de personnes qu’il allume? … Je ne pense pas que nous sachions encore.

Michels serait intelligent de se concentrer sur Biden, Evers et les problèmes, pas sur Trump, a déclaré le stratège républicain Mark Graul.

“Je conseillerais à Michels de se concentrer sur ce qui préoccupe le plus les gens actuellement, et c’est leur préoccupation pour l’économie, leur préoccupation pour l’inflation, leur préoccupation pour la criminalité”, a déclaré Graul.

Evers a souligné les récents sondages pour affirmer que Michels est en décalage avec la majorité des habitants du Wisconsin sur des questions clés telles que le droit à l’avortement et le résultat des élections de 2020 remportées par le président Joe Biden. Trump a continué à faire pression pour la décertification, ce que les avocats des deux côtés et les experts juridiques ont considéré comme une impossibilité inconstitutionnelle.

Michels a été incohérent sur la décertification, affirmant que ce n’était pas une priorité, puis disant “tout sera sur la table”. Cependant, Michels veut dissoudre la commission électorale bipartite de l’État, qui a été créée par les républicains et supervise les élections. Il a également déclaré qu’il signerait une foule de projets de loi adoptés par l’Assemblée législative contrôlée par le GOP et auxquels Evers a opposé son veto, ce qui rendrait plus difficile le vote par correspondance.

La victoire de Michels sur l’ancienne lieutenante-gouverneure Rebecca Kleefisch, qui a été approuvée par Mike Pence et les dirigeants législatifs du GOP, a été la victoire la plus claire pour un candidat soutenu par Trump dans le Wisconsin. Un challenger peu connu que Trump a approuvé a presque renversé le puissant président de l’Assemblée républicaine Robin Vos, et un candidat au procureur général qui s’est présenté sur la plate-forme de décertification de la victoire de Biden dans l’État a obtenu un surprenant 26% des voix.

Dans les jours qui ont précédé les élections, le challenger de Vos, Adam Steen, a été rejoint dans la campagne électorale par l’enquêteur Vos engagé sous la pression de Trump pour enquêter sur les élections de 2020. Cet enquêteur, l’ancien juge de la Cour suprême du Wisconsin Michael Gableman, a approuvé Steen et a comparu au rassemblement Trump.

Un Vos triomphant a déclaré que ses émissions gagnantes de 260 voix “vous n’avez pas besoin d’être un chien de poche pour tout ce que dit Donald Trump”. Vos a convoqué une réunion des républicains de l’Assemblée mardi pour discuter de l’avenir du contrat de Gableman, qui a coûté aux contribuables plus de 1,1 million de dollars et fait l’objet de cinq poursuites en cours.

Evers a déclaré que Vos devait renvoyer Gableman ou “j’ai peur que nous parlions de cette élection pendant les 20 prochaines années”.

D’autres titulaires républicains qui ont fait face à des challengers conservateurs les ont facilement vaincus. Mais aucun de ces candidats n’a été approuvé par Trump.

Scott Bauer, l’Associated Press