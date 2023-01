Les liens de Patek Phillippe avec la célébrité et la culture populaire de De la reine Victoria à Cardi B

Écrit par Oscar Holland, CNN

De Joe DiMaggio à Albert Einstein, de la princesse Diana à Victoria Beckham, l’horloger Patek Philippe est depuis longtemps l’un des favoris des célébrités. Mais la réputation de la marque suisse a pris une tournure inattendue ces dernières années.

Les labels de luxe nommés ne sont peut-être pas nouveaux dans le hip-hop, mais les références lyriques à Patek Phillippe ont explosé en 2017. Cette année-là, un tiers des chansons du Billboard Hot 100 mentionnaient la marque, selon le site Web de musique Genius.

Travis Scott a rappé à propos de sa “Patek bicolore”, Cardi B (photo du haut) “a inondé” la sienne de diamants et Gucci Mane a suggéré que la sienne “allait faire en sorte que ce juge tordu essaie de me lancer le livre”. Young Thug, Migos et Future ont tous mentionné leurs montres Patek Philippe, tandis que Lil Uzi Vert a une telle affinité avec l’horloger qu’il a sorti deux titres en son honneur, “Patek” et “New Patek”. (“Nouvelle Patek à mon poignet”, a-t-il dit dans ce dernier, “des diamants blancs, ces merdes ont frappé le rose.”)

Le phénomène a coïncidé avec un regain d’intérêt pour la collection de montres, selon Nick Marino, vice-président senior du contenu du magazine de montres en ligne, Hodinkee.

“Puisque Patek Phillipe a toujours été l’une des marques horlogères les plus prestigieuses, il allait de soi que ce serait celle dont tout le monde parlait”, a-t-il déclaré par appel vidéo.

“Le hip-hop a une longue et riche histoire de crier les marques que les artistes aiment, remontant à” My Adidas “de Run-DMC, et il se trouve que les montres ont pris feu.

Le rappeur Future porte une montre Patek Philippe au bal masqué du maire de l’UNCF en 2016. Crédit: Pour Griffin/WireImage/Getty Images

“Les rappeurs sont intelligents”, a-t-il ajouté. “Ils savent ce que signifie le statut et ils savent ce que signifie l’exclusivité. On pourrait s’attendre à ce que les rappeurs parlent de Richard Mille, parce que c’est une marque de montres jeune, flashy, “new money” – et les rappeurs adorent celle-là aussi – mais j’adore ça ils aiment les marques de montres à l’ancienne.

“En se positionnant comme clients de Patek, les rappeurs se positionnent dans la lignée des élites remontant jusqu’au 19e siècle. C’est le pouvoir.”

La place de la marque dans la culture pop est bien loin de ses publicités “Générations” des années 1990, qui mettaient principalement en vedette des parents blancs et leurs enfants se liant autour de précieux héritages horlogers. La campagne mémorable a contribué à établir le célèbre slogan : “Vous ne possédez jamais réellement une Patek Philippe. Vous vous en occupez simplement pour la prochaine génération.”

En tant que marque qui promeut l’histoire et le patrimoine en tant que marqueurs de qualité, devenir un symbole de statut pour la génération Instagram aurait pu inquiéter l’entreprise de 182 ans. Mais, a déclaré Marino, l’horloger n’a pas visiblement repositionné sa marque – et n’a pas non plus à s’inquiéter de devenir trop populaire : “À bien des égards, le jeune public – le public hip-hop – a peut-être trouvé Patek plutôt que le inverse.

“Cette marque est un symbole de luxe depuis 1839, donc je ne pense pas qu’il y ait le moindre danger qu’elle soit considérée comme un feu de paille”, a-t-il déclaré, ajoutant : “Vingt-sept, c’était il y a une vie dans le hip-hop. , et les gens parlent encore de ces montres.”

Une montre de la gamme Nautilus, qui contient certains des modèles les plus recherchés de Patek Philippe, exposée au salon de l’horlogerie et de la joaillerie de luxe Baselworld 2019 à Bâle, en Suisse. Crédit: Stefan Wermuth/Bloomberg/Getty Images

En effet, selon Sharon Chan, directrice des montres de la maison de vente aux enchères Bonhams à Hong Kong, la place de Patek Philippe dans l’air du temps est “un signe très positif” pour son avenir.

“Il y a cinq à huit ans, les montres Patek Philippe étaient principalement achetées par des clients plus âgés”, a-t-elle déclaré au téléphone. “Mais récemment, c’est toute la jeune génération – la deuxième ou la troisième génération (en bas) des premiers clients collectionneurs que nous avons eus.

“Leur style de collection et les types (de montres qui les intéressent) sont assez différents. Dans le passé, les collectionneurs expérimentés recherchaient les versions les plus compliquées des produits. De nos jours, ils ont tendance à opter pour des fonctions plus simples – quelque chose d’apparence simple. ou fabriquées à partir de différents matériaux. Alors que par le passé, 80 % de nos montres Patek Philippe que nous vendions étaient (fabriquées à partir de) métaux précieux, aujourd’hui, la plupart des clients demandent des montres en acier inoxydable.

“Il est rare que (les montres) passent vraiment à la génération suivante”, a-t-elle ajouté. “Mais c’est une marque qui relie les générations.”

Plus d’argent, moins de complications

La fixation des célébrités sur Patek Philippe peut simplement refléter son statut d’horloger le plus cher du monde – si les records d’enchères sont votre mesure, au moins. La marque est responsable de huit des 10 montres les plus chères jamais passées sous le marteau, dont une référence 1518 en acier inoxydable qui a rapporté plus de 11 millions de francs suisses (11,1 millions de dollars) et une version en or rose qui a fracassé les estimations de vente pour près de 9,6 millions de dollars. Septembre dernier.

Une montre Patek Philippe anciennement détenue par Andy Warhol exposée dans une maison de vente aux enchères Christie’s en juin 2021. Crédit: Cindy Ord/Getty Images

Considérée comme l’une des montres mécaniques les plus compliquées jamais produites, la Patek Philippe Henry Graves Supercomplication est devenue la montre la plus chère au monde lorsqu’elle s’est vendue pour 23,2 millions de francs suisses (24 millions de dollars) en 2014. Ce record a été largement battu cinq ans plus tard par une Patek Philippe jamais portée. Grandmaster Chime 6300A-010, créé spécialement pour une vente aux enchères caritative à Genève, qui a rapporté 31 millions de francs suisses (31,2 millions de dollars).

Fondée à Genève sous le nom de Patek, Czapek & Cie (le nom actuel a été adopté après que le co-fondateur polonais Antoni Norbert Patek s’est associé au français Adrien Philippe), la marque affirme fabriquer des montres “sans interruption” depuis 1839. La reine Victoria était parmi les premiers clients de l’horloger, achetant l’une de ses montres “sans clé” – la première au monde à fonctionner sans remontage préalable – à la Grande Exposition de Londres en 1851.

Une photographie non datée offre un aperçu de l’usine de Patek Philippe à Genève. Crédit: Archives Bettmann/Getty Images

La nouvelle technologie continuerait à sous-tendre l’attrait de Patek Philippe parmi les riches et célèbres de l’époque. En 1868, la société a produit ce qu’elle pense être la première montre-bracelet au monde pour la comtesse hongroise Koscowicz (une affirmation vivement contestée par son rival Breguet, qui affirme qu’une montre de 1810 qu’elle a fabriquée pour la reine de Naples était la première au monde). Patek Philippe a depuis obtenu plus de 100 brevets, du premier mécanisme de calendrier perpétuel pour les montres de poche aux montres “fuseau horaire” dotées d’une seconde aiguille pour les jet-setters internationaux.

Mais sa gamme la plus exclusive s’est révélée être l’une des moins compliquées : la Nautilus.

Conçues pour ressembler au hublot d’un navire, les montres Nautilus coûtent plus de 30 000 $ chacune, avec des prix sur le marché secondaire souvent nettement plus élevés. Après des gammes populaires comme Calatrava de 1932, la collection a été lancée en 1976 et a été portée non seulement par la royauté et les rappeurs, mais aussi par les magnats des affaires, les athlètes et les stars d’Hollywood.

Plus récemment, Drake a montré sa Patek Philippe Nautilus référence 5726 chargée d’émeraudes, conçue sur mesure par le défunt créateur de mode Virgil Abloh, tandis que Kylie Jenner est régulièrement photographiée portant une Nautilus référence 5719 incrustée de diamants en or blanc. Le Nautilus fait également des apparitions régulières. sur Instagram, allant du subtil (voir John Mayer portant le sien dans un miroir selfie) au moins subtil (voir la star de télé-réalité Scott Disick attendant devant un magasin Patek Philippe alors fermé à côté de la légende, “A quelle heure ouvres-tu @ patekphilippe ? »).

C’est le Nautilus Reference 5711 en acier inoxydable, en particulier, qui a acquis le statut de culte dans les cercles de célébrités. En 2019, le New York Times a rapporté que seuls les “clients soigneusement sélectionnés” seraient ajoutés à une liste d’attente – après quoi ils devraient attendre jusqu’à huit ans pour en acheter un.

Puis, l’année dernière, l’entreprise a offert une réponse inattendue à la demande : elle a abandonné le 5711.

Dans l’article susmentionné du Times, le président de la société, Thierry Stern, dont la famille dirige les horlogers depuis 1932, a suggéré que Patek Philippe ne voulait pas être considérée comme une marque à modèle unique. “Nous fabriquons environ 140 modèles différents chez Patek Philippe, et la référence de base 5711 en acier n’est que l’un d’entre eux”, a-t-il déclaré. “Nous avons beaucoup d’autres modèles qui sont plus compliqués et sans doute plus beaux.”

Le 5711 a néanmoins fait une brève réapparition fin 2021, avec la sortie d’une version vert olive en édition limitée et une collaboration Tiffany & Co. dans le bleu emblématique du joaillier américain. Mais – pour le moment du moins – le modèle semble avoir été effacé du site Web de la marque, où le très convoité 5711 brille par son absence parmi plus de 25 autres types de Nautilus.

Aura d’exclusivité

Les listes d’attente et la flambée des prix de revente renforcent clairement l’aura d’exclusivité de la marque. Mais la rareté peut être une véritable question d’offre et de demande. Alors que Rolex est censé produire environ un million de montres par an, la production annuelle de Patek Philippe pourrait être aussi faible que 50 000, a déclaré Chan.

L’acteur Kevin Hart, vu portant une montre Patek Philippe Celestial lors de la première allemande de “Jumanji : Bienvenue dans la jungle” en 2017. Crédit: Brian Dowling/WireImage/Getty Images

“Tout le monde pense (les listes d’attente sont) une stratégie de marketing, mais parce que la demande a augmenté en si peu de temps, ils ne peuvent vraiment pas y répondre. Au cours des deux dernières années, mes cercles de surveillance voient 10 fois les demandes normales pour le Nautilus ou le Aquanaut », a-t-elle déclaré, faisant référence à une autre gamme populaire lancée en 1997.

“Ce n’est que mon petit cercle, alors pouvez-vous imaginer, partout dans le monde, combien de personnes essaient d’en obtenir un, deux ou trois ?”

Si l’horloger devait augmenter sa production, cela pourrait se faire au détriment de la qualité, qui pourrait elle-même menacer la marque, a ajouté Marino de Hodinkee.

“Ce que n’importe quel horloger d’élite vous dira, c’est qu’il en produit autant qu’il le peut pour maintenir le niveau de qualité attendu par ses clients”, a-t-il déclaré. “Maintenant, Patek pourrait-il produire une tonne de montres de plus et y apposer son nom? Ils le pourraient. Mais alors ce ne serait plus Patek. La nature limitée et le savoir-faire sont ce que vous payez pour commencer.”