Les rapports de Liverpool liant les Reds à un milieu de terrain avec une clause de libération de 60 millions de livres sterling sont « incorrects », selon le journaliste Ben Jacobs.

Les Reds cherchent à remanier leur équipe cet été, après leur échec à se qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine. Trois milieux de terrain sont déjà partis à Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner et Naby Keita, avec de nombreux nouveaux visages attendus.

Mais bien qu’Alexis Mac Allister reste sur le point de déménager à Anfield selon Initié du footballil n’y a aucune vérité dans les affirmations que Manuel Ugarte pourrait suivre, malgré les rumeurs.

La cible de Liverpool, Alexis Mac Allister, est sur le point de déménager (Crédit image : Clive Brunskill/Getty Images)

« Liverpool cherchera probablement aussi un deuxième milieu de terrain », Ben Jacobs de CBS Sports dit FFT le 1er juin.

« Il y a cependant d’autres domaines qu’ils espèrent également renforcer et l’un de ces domaines sera la défense. Je pense qu’ils seront à la recherche d’un défenseur central.

« Il y a des joueurs que nous pouvons exclure, cependant : les liens avec Manuel Ugarte sont incorrects, à ma connaissance. Ce n’est pas un joueur qui est sérieusement sur leur radar ou qu’ils poursuivent sur ce point.

« Youri Tielemans est disponible sur un transfert gratuit ayant a annoncé qu’il quittait Leicester et encore une fois, Liverpool ne le poursuit pas activement pour le moment, mais il y aura beaucoup de clubs de Premier League qui verront la valeur de cet accord. »

Manuel Ugarte du Sporting n’ira pas à Liverpool (Crédit image : Gualter Fatia/Getty Images)

Après une saison tumultueuse à la fois dans la Primeira Liga portugaise et en Europe, la clause de libération d’Ugarte au Sporting d’environ 60 millions de livres sterling représente un accord qui serait facile à conclure pour les meilleurs clubs. Il y a aussi une acceptation chez les géants de Lisbonne que l’Uruguayen est destiné à un grand déménagement le plus tôt possible.

Le joueur de 22 ans est évalué à 25 millions d’euros par Marché des transferts.

L’échec de la poursuite de Jude Bellingham par Liverpool a conduit à une discussion sur qui est à blâmer, avec C’est Anfield écrit que la faute incombe à la fois à Jurgen Klopp et à la propriété FSG pour QuatreQuatreDeux.

Les Reds envisagent un certain nombre d’alternatives possibles, notamment Ryan Gravenberch du Bayern Munich, la star de l’Inter Milan Nicolo Barella, le milieu de terrain de Brighton Moises Caidedo et le milieu de terrain marginal de Chelsea Conor Gallagher. L’ex-Red Jose Enrique s’est demandé si les Merseysiders avaient même besoin de Bellingham, de toute façon.