Les liens de Lisbonne montrent à quel point Cristiano Ronaldo pourrait être proche de la sortie de la Juventus – les 8 prochains jours seront décisifs pour son avenir

Mardi, après avoir remporté leur premier titre portugais depuis que Ronaldo était sur le point de faire ses débuts pour le club avant d’être rapidement repris par Manchester United, les fans du Sporting Lisbonne ont pu faire la fête comme en 2002.

Sautant dans les rues et lançant des fusées éclairantes, certains d’entre eux se sont dirigés vers une route à l’extérieur de l’appartement où la mère de Ronaldo, Dolores Aveiro, avait regardé le match, resplendissante dans les couleurs vertes et blanches et même, sur une photo, portant un grincheux -spectant un chat dans une écharpe d’équipe.

Si la Juventus ne parvient pas à se qualifier pour la Ligue des champions, Cristiano Ronaldo demandera à quitter le club cet été. (La source: @FabrizioRomano) pic.twitter.com/1QVBIDUIUn – Transfer News Live (@DeadlineDayLive) 11 mai 2021

Les remarques d’Aveiro aux fans, leur disant qu’elle plierait l’oreille de son fils pour un retour aux champions nouvellement couronnés qu’il a brièvement représentés à l’adolescence, ont fait une extrait sonore accrocheur.

Les images auraient également pu être interprétées comme les actions d’une femme désireuse de dissuader les traînards de se tenir à l’extérieur de sa maison en criant, mais elles ont suffi à obtenir une réponse, quelques jours plus tard, de l’agent de Ronaldo, Jorge Mendes, qui a vraisemblablement dû le faire. faire face à un nombre fatigant d’appels pleins d’espoir de journalistes concernant le retour potentiel de Ronaldo.

« La Juventus perdra, ils rateront la Ligue des champions, ils auront une crise financière et Ronaldo partira. » Christian Vieri n’est pas trop optimiste quant aux chances de la Juve … pic.twitter.com/NX8OJedFqn – Objectif (@goal) 14 mai 2021

Que Ronaldo pourrait bien se retrouver au Sporting est loin d’être révélateur. Il n’est pas difficile de l’imaginer revenir au club où il a été remarqué pour la première fois pour ses dribbles il y a près de 20 ans, passant un chant du cygne à échantillonner l’adoration du public dans une ligue moins exigeante que celles dans lesquelles il a passé presque tout son temps. carrière exceptionnelle.

La plausibilité de l’idée que Ronaldo pourrait s’y installer maintenant en dit long sur sa situation difficile à la Juventus. Après une saison de sous-performances si remarquables qu’elle a presque été impressionnante, Ronaldo fait face à un risque imminent de ne pas jouer en Ligue des champions pour la première saison de sa carrière senior.

Ronaldo sachant qu’il a promis à la Juventus la Ligue des champions mais les emmène maintenant en Ligue Europa. pic.twitter.com/HPURAY1Qxb – BeksFCB (@Joshua_Ubeku) 9 mai 2021

Pour mettre cela en perspective, des histoires incrédules ont été largement écrites lorsque Ronaldo et Lionel Messi n’ont pas réussi à se qualifier pour les quarts de finale pour la première fois depuis 2005 plus tôt cette année. Ronaldo ne fait pas tant partie du tissu de la compétition que totalement intrinsèque à son histoire récente, son génie, ses crises de colère, ses gloires et ses désastres dévorés par ses fans les plus fervents et ses détracteurs inébranlables.

Il y a un nombre de plus en plus restreint de records que Ronaldo n’a pas établis, battus ou visés en Ligue des champions. Même pour un athlète aussi persistant, le même sentiment de diminution du temps qui conduit Ronaldo vers une finale probable au Portugal le rend de plus en plus susceptible de quitter la Juventus avant la fin de son contrat en 2022, motivé par plus de points de repère et de nuits mémorables plutôt que de rester assis. une saison de compétition qui serait presque impensable sans lui.

Ronaldo après avoir marqué 5 buts contre les champions d’Arménie en Ligue Europa la saison prochaine pic.twitter.com/Rr9Mnba8Sp – Berlusconi👑 (@Berlusconiii) 10 mai 2021

À 36 ans, il pourrait avoir quatre saisons pour le faire. Voudra-t-il dépenser l’un d’entre eux dans une équipe de Serie A qui semble, pour le dire charitablement, peu susceptible de fournir une consolation en regagnant son titre la prochaine fois?

Si la Juve avait remporté un 10e titre consécutif cette saison, Mendes aurait pu rire plutôt que répondre à des appels sérieux à propos du Sporting. Même s’ils avaient contesté, ils seraient désormais des certitudes de la Ligue des champions.

Si la Juventus n’obtient pas une place en Ligue des champions, je me demande à quelle équipe Ronaldo peut aller et c’est garanti football CL football pic.twitter.com/EDRXEPLtjv – Marino Peixoto (@marinovpeixoto) 9 mai 2021

Dans l’état actuel des choses, ces liens avec Lisbonne ont résonné fort en raison d’une hypothèse raisonnable selon laquelle Ronaldo veut échapper à une autre saison comme celle dont il vient de faire partie.

Sa propre place au sommet des classements de la Serie A a été aussi fiable que tout spectateur occasionnel pourrait s’y attendre, mais les murmures que la Juventus avait à rattraper sont devenus une cacophonie de sifflets contre le boss recrue Andrea Pirlo, dont le leadership incertain a laissé eux un 16 points catastrophiques à la dérive des nouveaux champions extatiques de l’Inter Milan.

🎙Rio Ferdinand: «Ronaldo restera à la Juventus si la Juve se qualifie pour la Ligue Europa? Non, je pense qu’il y va, je pense qu’il dit: «Non, je ne reste pas ici. Je suis un joueur de la Ligue des champions. » pic.twitter.com/5pqxqvw0cE – CristianoXtra ™ (@CristianoXtra_) 12 mai 2021

Désormais, ils accueillent l’Inter samedi, commençant le match à un point derrière Napoli, qui occupe la dernière place de qualification pour la Ligue des champions, et trois derrière l’AC Milan en troisième.

Avec le titre assuré, une miséricorde est que l’Inter est moins prévisible des adversaires qu’il ne l’aurait été il y a quelques semaines. Cela pourrait permettre à la Juventus de profiter et de se mettre dans une position plus forte avant le dernier jour de la campagne qui décidera s’ils passeront la saison prochaine à se rendre au Real Madrid et à Manchester City ou à Braga et Molde.

De 2011/12 à 2017/18, Cristiano Ronaldo n’a jamais marqué moins de 10 buts en Ligue des champions, la plus belle séquence de tous les temps. 🐐 pic.twitter.com/S0WFGlWUPx – TeamCRonaldo. (@TeamCRonaldo) 14 mai 2021

L’Atalanta, deuxième, affrontera Milan ce dernier jour, ce qui pourrait rendre service à la Juventus en lui permettant de se faufiler dans le top quatre avec les bonnes permutations. Fait révélateur, cependant, ils ne seront pas en mesure de battre Atalanta, Milan ou Naples sur les bris d’égalité et les différences de buts qui décident des places en Serie A, à moins d’un swing de huit buts entre eux et Gli Azzurri.

Les propriétaires de la Juventus, qui se considèrent clairement comme l’un des 12 meilleurs clubs d’Europe au sens de la non-méritocratie ratée qu’était la Super League européenne, espèrent que cela ne se résumera pas à des détails aussi angoissants. Il en sera de même pour Ronaldo.

Ronaldo et Salah regardent la Ligue des champions la saison prochaine pic.twitter.com/TdbTZPRoA9 – poịson🇳🇬 (@ lee19_aj) 9 mai 2021

Il est peu probable qu’ils finissent même à égalité de points avec ceux qui les dépassent s’ils ne gagnent pas le maximum de points de la visite de l’Inter et de leur voyage de clôture à la mi-table de Bologne. Pirlo a suggéré que des leçons seraient tirées pour la saison prochaine, mais une intervention chirurgicale majeure – en commençant probablement par sa propre position – sera accélérée en l’absence d’une place en Ligue des champions.

Quant au Sporting et Aveiro, ils sauront que Manchester United, le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont les voies d’évacuation immédiates évidentes pour Ronaldo. D’ici la fin de la semaine prochaine, ces prétendants opulents pourraient avoir une nouvelle incitation énorme à négocier pour Ronaldo avec – et Mendes peut s’attendre à plus d’appels au sujet de son client vedette.

Par Ben Miller