Les liens de l’émission de la star de Love Island, Molly Marsh, révélés – avec des voyages à la villa et des soirées avec Molly-Mae

La nouvelle candidate de LOVE Island, Molly Marsh, s’est envolée pour Majorque et est sur le point d’entrer dans la villa – mais il semble qu’elle y soit déjà allée et qu’elle soit amie avec d’anciens insulaires.

La star des médias sociaux de 21 ans semble avoir des liens avec la téléréalité avant sa première apparition.

TVI

molly marais instagram

Instagram

Elle a également interviewé la légende de Love Island Olivia Attwood[/caption]

Il a été révélé que Molly a même eu droit à des visites privées de la villa emblématique d’ITV, elle n’est donc pas étrangère à l’expérience de Love Island, pour le dire simplement.

En octobre 2021, Molly a été vue posant avec Molly-Mae lors de son événement Beauty Works.

Elle a écrit à l’époque : « Je suis tellement reconnaissante d’avoir assisté à l’événement le plus incroyable hier soir ! Molly Mae ».

La beauté blonde a ensuite été vue lors d’une soirée avec d’autres stars de Love Island, dont Maura Higgins et Siannese Fudge, en janvier 2022.

Molly semblait avoir rencontré les insulaires lors d’une fête de Noël, alors qu’elle sous-titrait le message: « Dump photo de la pellicule de moi étant trop heureuse de rencontrer ces gens magnifiques !!! »

La star de télé-réalité a ensuite été invitée à Majorque par ITV qui lui a offert une visite VIP de la célèbre villa avant la diffusion de la série.

Molly a fait une publicité payante pour cela et a réalisé une vidéo YouTube qui comprenait une visite complète de la villa et les «secrets» de Love Island.

Elle a également été invitée à se rendre en Afrique du Sud avant le début de la saison d’hiver 2023 pour une autre visite rapprochée de la propriété; c’est là qu’elle aurait attiré l’attention du producteur d’ITV.

« Molly a été repérée après avoir visité la villa en Afrique du Sud plus tôt cette année. Elle était sur la tournée en tant qu’invitée lorsqu’elle a attiré l’attention des producteurs », a déclaré une source au Sun.

La source a poursuivi: « Molly a clairement indiqué qu’elle aimerait faire partie de Love Island et on lui a dit de passer une audition. Après avoir traversé le processus, elle est maintenant prête à s’envoler pour Majorque plus tard ce mois-ci.

Elle a légendé le message: «WOW, j’ai eu le VOYAGE le plus INCROYABLE à voir à l’intérieur de la toute nouvelle villa Love Island avec ITV2 Love Island | PS : je ne vais pas à l’émission ! PUBLICITÉ. »

Molly s’est également associée à une autre ancienne star de Love Island – Olivia Attwood, pour faire une série de « questions rapides » afin de promouvoir la série BBC3 d’Olivia, Getting Filthy Rich.

La star n’est pas étrangère aux projecteurs car sa mère, Janet, est une star de feuilleton britannique qui a fait de brèves apparitions sur Still Open All Hours et Coronation Street.

Molly aurait également été sur scène, lors de tournées nationales d’Oliver ! et la Belle au bois dormant.

Parlant de participer à l’émission, elle a déclaré à ITV: «Je pense que c’est le moment idéal et le moyen idéal pour trouver quelqu’un.

« Je ne sors pas faire la fête et je n’utilise pas d’applications de rencontres, je suis en fait assez démodé, donc il n’y a pas de meilleur moyen de rencontrer quelqu’un qu’en allant dans une villa au soleil avec le potentiel ‘un’ là-dedans.

«Avec mon travail dans les médias sociaux, j’ai eu des opportunités incroyables de faire des voyages de presse et je suis en fait allé aux Love Island Villas à Majorque et en Afrique du Sud.

“Avoir l’expérience de se promener dans les deux était incroyable, mais vivre maintenant dans la Villa va être incroyable.”

Elle est déjà grande sur Instagram et a un grand nombre de followers sur sa chaîne populaire.

molly marais instagram

Instagram