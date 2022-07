Les liens de l’Arabie saoudite avec les États-Unis et la Chine ne s’excluent pas mutuellement (Al Jubeir)

L’Arabie saoudite continuera de renforcer ses relations avec les États-Unis et la Chine, a déclaré à CNBC l’un des principaux diplomates du royaume alors que le président Joe Biden effectuait une visite officielle très surveillée dans le pays. “Nous construisons des ponts avec les gens; nous ne considérons pas l’un comme exclusif de l’autre”, a déclaré le ministre d’État saoudien aux Affaires étrangères Adel al-Jubeir à Hadley Gamble de CNBC à Djeddah. “Nous voulons pouvoir traiter avec tout le monde et nous voulons pouvoir nous engager avec tout le monde. C’est ce que nous avons fait”, a déclaré al-Jubeir, qui a récemment été nommé envoyé pour les affaires climatiques. “La Chine est notre plus grand partenaire commercial. C’est un énorme marché pour l’énergie et un énorme marché pour l’avenir. Et la Chine est un gros investisseur en Arabie saoudite – les États-Unis sont bien sûr notre partenaire numéro un en matière de sécurité et de politique.” coordination, ainsi que les investissements et le commerce entre les deux pays ». La conversation a eu lieu dans le contexte de la visite très médiatisée – et critiquée – de Biden au Moyen-Orient, sa première depuis son entrée en fonction. Le président avait pour mission de rétablir les liens avec l’Arabie saoudite, un allié stratégique de quelque 80 ans, et un pays qu’il a passé des années à dénoncer pour ses violations des droits de l’homme.

Le ministre saoudien des Affaires étrangères Adel al-Jubeir lors d’une conférence de presse à Riyad, la capitale du royaume du désert, le 15 novembre 2018. Fayez Nureldine | AFP | Getty Images

Couvrir leurs paris

Un autre objectif permanent de l’administration est de convaincre les pays du Golfe, qui dépendent des États-Unis pour la sécurité et l’équipement militaire, d’aider à isoler la Russie et la Chine. Après des années d’engagement incohérent de la part de Washington, à commencer par la volonté déclarée de l’administration Obama de “pivoter” loin du Moyen-Orient et vers l’Asie, les gouvernements de la région ont élargi leurs liens avec les deux adversaires américains – en particulier la Chine, qui est le premier pays commercial de l’Arabie saoudite. partenaire et parmi les premiers acheteurs de son pétrole. De nombreux responsables et analystes régionaux affirment que ces États ne peuvent être blâmés pour avoir tenté de couvrir leurs paris, en particulier lorsque la Chine est un partenaire commercial et un investisseur si lucratifs, et lorsque la relation durement gagnée de l’Arabie saoudite avec son compatriote exportateur de brut, la Russie, lui permet une plus grande contrôle des marchés pétroliers.

Un tel exemple est des types d’armes spécifiques que les États-Unis ne vendent pas encore aux alliés arabes : les drones mortels. L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis – bien qu’ils soient étroitement liés à Washington, hébergent des bases militaires américaines et exigent une formation américaine pour utiliser des systèmes d’armes interopérables avec les États-Unis – ont acheté des drones mortels à la Chine parce qu’ils ne peuvent pas les obtenir de leurs alliés américains en raison de contrôles stricts des exportations. Dans une sorte de Catch-22, Washington retient désormais certaines armes des Émirats arabes unis en raison de préoccupations concernant ses relations avec la Chine.