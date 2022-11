Les liens de Kyrie Irving avec l’antisémitisme horrifient ses nombreux fans juifs

Avant la saison dernière, le garde a refusé de se faire vacciner contre le coronavirus et n’a disputé que 29 des 82 matchs de saison régulière, en manquant beaucoup en raison d’un mandat de la ville de New York exigeant la vaccination de tous les employés du secteur privé de la ville qui l’a rendu inéligible. pour concourir au Barclays Center.

Mais de nombreux fans ont déclaré que ses prouesses en tant que l’un des gardiens les plus talentueux de la ligue avaient éclipsé ses controverses hors du terrain: lorsqu’il a disputé son premier match à domicile en mars après plus de neuf mois d’absence, la foule a battu un record de participation pour un match des Nets. , et M. Irving a reçu les acclamations les plus bruyantes lorsque les files d’attente ont été annoncées.

Mais la patience pour son comportement a faibli cette semaine, après ses commentaires et ce que de nombreux fans ont vu comme une tentative lente et sans enthousiasme de les faire revenir. Après avoir subi un contrecoup pour avoir publié le lien vers le documentaire de 2018 « Hebrews to Negroes : Wake Up Black America », qui épouse plusieurs tropes antisémites, M. Irving a déclaré dans un communiqué six jours plus tard : « Je suis conscient de l’impact négatif de mon message. envers la communauté juive et j’en assume la responsabilité.

Mais il ne s’est pas directement excusé, décevant de nombreux fans. Le sentiment s’est intensifié le lendemain, alors qu’il a été interrogé par des journalistes pendant six minutes après un entraînement des Nets et qu’on lui a demandé de répondre “oui” ou “non” pour savoir s’il avait des convictions antisémites. M. Irving a déclaré qu’il respectait tous les horizons de la vie, ajoutant “Je ne peux pas être antisémite si je sais d’où je viens”.

Jeffrey S. Gurock, professeur d’histoire juive et ancien entraîneur adjoint de basket-ball à l’Université Yeshiva, a déclaré que l’incident avait été particulièrement bouleversant parce que le basket-ball était historiquement plus tolérant. des Juifs que d’autres sports. Les commentaires de M. Irving représentaient « un peu une invasion dans ce qui est un espace sûr pour les Juifs dans la culture américaine », a-t-il dit.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux partisans de M. Irving ont fait valoir que l’intense réaction contre lui et d’autres célébrités noires qui ont récemment fait des commentaires antisémites est elle-même raciste. « Il y a cette idée : pourquoi se liguent-ils contre lui ? a déclaré Maayan Zik, un organisateur juif noir. “Que, quand il y a du racisme, personne ne parle comme ça.”

Mais Mme Zik, 38 ans, qui se concentre sur l’équité raciale au sein des communautés orthodoxes de Brooklyn, a déclaré que “cela revient à l’éducation”. Par exemple, de nombreuses personnes ne reconnaissent pas l’antisémitisme aussi bien que les signes de racisme, a-t-elle déclaré.