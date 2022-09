Les liens d’appel WhatsApp sont le moyen le plus simple de passer à un appel

Aujourd’hui, WhatsApp a annoncé le lancement de Call Links, une toute nouvelle fonctionnalité assez explicite. Vous pouvez créer un lien vers un appel, et les personnes avec lesquelles vous partagez le lien pourront alors accéder à cet appel en cliquant ou en appuyant simplement sur ce lien.

Cela fonctionne pour n’importe qui sur WhatsApp, même s’ils ne sont pas dans vos contacts – la principale mise en garde ici est qu’ils doivent eux-mêmes avoir WhatsApp, sinon ils ne pourront pas rejoindre votre appel. C’est tout ce qu’il y a vraiment à faire, mais le fait que ce soit simple ne signifie pas que ce n’est pas très utile.

Bien sûr, un lien d’appel n’a rien de nouveau dans le grand schéma des choses, d’autres services ayant une telle fonctionnalité depuis très longtemps. Mais WhatsApp est un monstre en ce qui concerne la base d’utilisateurs, donc maintenant beaucoup de gens peuvent soudainement participer à des appels sans aucun problème pour se joindre.

Selon Mark Zuckerberg, les liens d’appel sont actuellement en cours de déploiement, et le déploiement pourrait prendre quelques jours, voire toute la semaine. Il a également révélé que l’équipe de développeurs de WhatsApp teste actuellement des appels vidéo cryptés sécurisés pour jusqu’à 32 personnes, et que plus d’informations à ce sujet seront bientôt révélées.

