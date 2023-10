“/>

Crédits images : jayk7 /Getty Images

Bienvenue sur Startups Weekly. S’inscrire ici pour le recevoir dans votre boîte de réception tous les vendredis.

Dans ma chronique de cette semaine, j’ai raconté comment un ancien collègue s’est fait passer pour un spambot alimenté par l’IA et m’a presque trompé. En résumé : l’IA est souvent utilisée à des fins bénéfiques, mais elle est également de plus en plus utilisée à des fins néfastes. Bien sûr, le spam alimenté par l’IA va devenir très intéressant, très rapidement : certaines des IA génératives sont suffisamment performantes pour se faire passer pour des humains. Alors, que se passe-t-il lorsque chaque message de spam est personnalisé et différent de tous les autres messages de spam ? Les choses sont sur le point de devenir vraiment mauvaises – avant, espérons-le, de s’améliorer.

Laissez-moi vous faire visiter les points forts et les points faibles du monde des startups au cours de la semaine dernière.

Les licenciements sont de retour

“/>

Le mois dernier, Alex a écrit que les licenciements dans le secteur technologique appartenaient pratiquement au passé. Je n’aurais pas dû dire ça, mon pote, tu as fait un mauvais sort.

Malgré les signes de reprise économique et les prévisions visant à éviter une récession, les entreprises technologiques continuent de licencier du personnel. En octobre, Nokia a annoncé qu’elle licenciait 14 000 employés après un trimestre au cours duquel ses bénéfices avaient chuté de 69 %, et d’autres grandes entreprises technologiques comme Qualcomm, Qualtrics et LinkedIn ont également annoncé des licenciements importants. Les experts suggèrent que même si l’économie s’améliore, le processus de reprise est lent, ce qui conduit de nombreuses entreprises à se préparer à une période de ralentissement économique plus longue. En outre, le changement de mentalité des investisseurs, passant de la croissance à l’efficacité, a conduit à des mesures de réduction des coûts, notamment des licenciements. Ces tendances, combinées à des budgets d’achat plus serrés et à des cycles de vente plus lents, pourraient continuer à avoir un impact sur le secteur technologique jusqu’en 2024. Ron a tout ce qu’il faut savoir sur TC+ dans la section « Qu’est-ce qui se cache derrière la nouvelle série de licenciements dans le secteur technologique ? »

Product Hunt réduit son personnel : Product Hunt, un site de découverte de startups, d’applications et d’outils technologiques, a licencié environ 60 % de son équipe, y compris des postes dans la conception, les produits et les ventes. Les réductions ont été effectuées pour des « raisons stratégiques », rapporte Sarah.

La pile déborde : Stack Overflow, un site communautaire de développeurs appartenant à Prosus, a annoncé une réduction de 28 % de ses effectifs dans le cadre de sa démarche de rentabilité. L’entreprise n’a pas divulgué le nombre exact d’employés concernés. Il semble que l’IA soit en cause, écrit Ivan.

Ne manquez pas notre guide complet : L’industrie technologique a subi un coup dur en 2023, avec des pertes d’emplois dépassant les 240 000, soit une augmentation de 50 % par rapport à l’année précédente. Les grands géants de la technologie comme Google, Amazon, Microsoft, Yahoo, Meta et Zoom, ainsi que de nombreuses startups, ont annoncé d’importantes réductions d’effectifs. Nous avons notre guide complet ici.

Terreur et triomphes dans les transports

“/>

Le Rebelle Rally 2023, une compétition tout-terrain et de navigation de 2 120 kilomètres réservée aux femmes, est devenu un terrain d’essai pour les véhicules de série, y compris les véhicules électriques. Sur les 65 équipes qui ont participé au huitième événement annuel du rallye, 10 étaient des véhicules électrifiés, dont quatre camionnettes Rivian R1T, marquant une entrée importante de véhicules électriques dans cet événement traditionnellement non technologique. Une équipe Rivian a décroché la première place dans la catégorie 4×4, marquant la première fois qu’un véhicule entièrement électrique monte sur le podium.

Pendant ce temps, Tesla a publié son rapport sur les résultats du troisième trimestre. Et ce n’était pas très joli : le rapport a montré une baisse de la marge brute à 17,9 %, contre 25,1 % l’année dernière. Cela a provoqué une baisse des bénéfices de 44 % (oui). Le Cybertruck tant attendu de Tesla devrait commencer ses premières livraisons, et Elon Musk a averti qu’il faudrait 18 mois pour que le pick-up devienne rentable.

Ce furent également des jours orageux pour les taxis sans conducteur, car le permis de Cruise d’opérer en tant que robotaxi a été rejoint : la California Public Utilities Commission (CPUC) a suspendu les permis de Cruise d’exploiter et de facturer son service de robotaxi à San Francisco, à la suite d’une décision similaire de le DMV. La suspension du DMV est intervenue après que Cruise aurait caché des images d’une enquête sur un incident au cours duquel un piéton a été heurté et traîné par l’un de ses véhicules autonomes. Cruise a nié ces affirmations. La suspension intervient trois mois seulement après avoir accordé à l’entreprise les autorisations nécessaires pour facturer les trajets. Cela a conduit à davantage de résistance contre les robotaxis à Los Angeles.

En savoir plus sur les startups du transport :

Tous à bord du standard Tesla : Toyota et Lexus ont annoncé leur intention d’adopter les chargeurs Tesla (NACS) pour leurs véhicules électriques à partir de 2025. Les seuls grands constructeurs automobiles qui n’ont pas encore adopté les NACS sont VW et Stellantis, mais avec l’élan vers la norme Tesla, leur conversion pourrait être imminente, rapporte Harri. .

Lieux de destination : Pebble a dévoilé un prototype de son produit phare, la Pebble Flow, une caravane entièrement électrique conçue pour les nomades numériques. La caravane de 25 pieds, pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes, peut être précommandée pour 500 $ remboursables, avec un coût de départ de 109 000 $. Une version améliorée, comprenant une transmission à double moteur, est disponible pour 125 000 $, rapporte Kirsten.

Problèmes juridiques de Moar Tesla : Tesla fait à nouveau l’objet d’un examen minutieux de la part du ministère américain de la Justice, en ce qui concerne la gamme de véhicules électriques annoncée par l’entreprise, les décisions en matière de personnel et les avantages. Cela survient après qu’une enquête a suggéré que Tesla avait gonflé ses estimations d’autonomie de véhicules électriques, rapporte Kirsten.

Qui relance, et pour quoi ?

“/>

I Own My Data (IOMD), une startup fondée par l’ancien dirigeant de PayPal, Rohan Mahadevan, vise à révolutionner les achats en ligne en éliminant la nécessité pour les consommateurs de créer de nouveaux comptes à chaque achat, rapporte Mary Ann. La plateforme Node de l’IOMD permet aux consommateurs de gérer et de stocker toutes leurs interactions, achats et profils en ligne sur leurs propres appareils. Node est sorti de la furtivité avec un financement de démarrage de 2,75 millions de dollars. La startup souligne qu’il ne s’agit pas d’une société de paiement mais d’une société d’information, stockant les informations privées des utilisateurs sur leurs appareils pour des transactions instantanées.

Navan (anciennement connue sous le nom de TripActions), une startup fintech spécialisée dans la gestion des dépenses, s’est associée à Citi pour fournir un système de voyage et de dépenses de marque commune pour les titulaires de carte Citi Commercial, rapporte Mary Ann. Ce partenariat est une affaire énorme, surtout compte tenu du statut de Citi en tant que troisième banque aux États-Unis, avec plus de 25 000 programmes de cartes commerciales dans le monde et 7 millions de titulaires de cartes, qui pourraient bientôt tous pouvoir dire adieu aux notes de frais. Par ailleurs, Darrell a fait ses dépenses en VR cette semaine et a vraiment apprécié. C’est vraiment un étrange humain.

FFS, ce n’est même pas une erreur d’arrondi : Aux États-Unis, les fondateurs noirs n’ont levé que 0,13 % de tous les capitaux alloués aux startups au troisième trimestre, soit une baisse significative par rapport au milliard de dollars qu’ils ont levés au troisième trimestre 2022. La tendance est constante depuis 2020 malgré les efforts, rapporte Dominic-Madori.

De retour encore une fois : Oh mon Dieu, Tucker Carlson, l’ancien animateur controversé de Fox News, envisage de lancer une startup médiatique appelée Last Country, suite à un investissement de 15 millions de dollars, rapporte Rebecca.

C’est un gros sac d’argent, vous tous : La société d’investissement mondiale KKR a annoncé la clôture définitive de son troisième fonds de croissance technologique avec environ 3 milliards de dollars d’engagements en capital. Le groupe cible les entreprises ayant de solides perspectives de croissance à long terme, en émettant généralement des chèques allant de 50 millions de dollars à 250 millions de dollars, rapporte Connie.

Meilleures lectures sur TechCrunch cette semaine

Créer des IA privées : ZenML, un framework d’IA open source, aide les entreprises à créer leurs propres modèles d’IA privés, réduisant ainsi leur dépendance à l’égard des fournisseurs d’API comme OpenAI et Anthropic. La startup munichoise a levé 6,4 millions de dollars depuis sa création.

Bon sang, construisons le nôtre : Pour TC+, Ron a étudié en profondeur pourquoi Monday.com, une société proposant une suite d’outils commerciaux flexibles, a développé sa propre solution de base de données, MondayDB, pour répondre aux besoins uniques des clients.

Le drame du Web Summit continue : Paddy Cosgrave, co-fondateur et PDG de Web Summit, a démissionné en raison de la controverse suscitée par ses commentaires sur Israël et la Palestine. Malgré sa démission, Cosgrave détient toujours 80 % de l’entreprise. Les organisateurs de la conférence ont confirmé que le Web Summit 2023 à Lisbonne et l’événement de février 2024 au Qatar se dérouleront comme prévu.