Les licenciements technologiques ne touchent pas ce marché du travail numérique à court de 500 000 travailleurs

Sakorn Sukkasemsakorn | Istock | Getty Images

La forte demande de travailleurs de la cybersécurité se poursuit alors même que les grandes entreprises technologiques licencient des milliers d’employés. Ce n’est pas une grande surprise, car la cybersécurité est considérée comme l’un des domaines les plus résilients pour les investissements technologiques dans un environnement économique plus prudent, même si elle n’est pas à l’abri du ralentissement du secteur technologique. Mais c’est un domaine sur lequel les jeunes professionnels, les étudiants et les travailleurs qui cherchent à faire des transitions de carrière peuvent se concentrer, car la main-d’œuvre du secteur de la technologie se contracte de manière significative pour la première fois en une décennie, des plus grandes entreprises à la communauté des startups soutenues par le capital-risque. Il y avait 755 743 offres d’emploi en ligne dans le domaine de la cybersécurité en décembre, selon une nouvelle étude du site d’analyse de la main-d’œuvre en cybersécurité CyberSeek, créé grâce à un partenariat entre l’Initiative nationale pour l’éducation à la cybersécurité, CompTIA, et la société de recherche sur le marché du travail Lightcast. Cela représentait une baisse d’une année sur l’autre des affichages, de 769 736 au cours de la période de 12 mois se terminant en décembre 2021. Mais avec un rapport offre-demande actuellement de 68 travailleurs pour 100 offres d’emploi, les quelque 530 000 travailleurs de la cybersécurité supplémentaires dont les États-Unis ont besoin sont allés d’année en année. Les chercheurs affirment que les données renforcent une tendance qui existe depuis des années et qui persistera : la pénurie de cyber-talents. Si tous ces postes sont pourvus, c’est une main-d’œuvre positionnée pour une croissance énorme. Le nombre total de travailleurs en cybersécurité employés était estimé à 1,1 million, stable d’une année à l’autre. Voici les principales choses à savoir sur la poursuite d’une carrière dans la cybersécurité.

Comment se spécialiser en cybersécurité au collège

Lorsque vous cherchez un emploi, vous êtes assuré qu’on vous demandera quelle majeure vous avez étudiée à l’université. Bien que la cybersécurité ne soit pas une majeure commune pour les collèges, il existe un large éventail de majors connexes qui peuvent faire de vous un candidat potentiel pour un emploi dans ce domaine. Les comps les plus évidentes sont l’informatique, les technologies de l’information, le développement de logiciels et même la gestion d’entreprise. “Plus vous pouvez trouver des cours ou d’autres opportunités éducatives pendant que vous êtes à l’école, pour apprendre à la fois les fondamentaux de l’informatique et les fondamentaux de la cybersécurité, ainsi que certaines des compétences spécifiques à forte valeur et à forte croissance que les employeurs sont de plus en plus exigeant, c’est ce qui vous préparera le mieux au succès lorsque vous entrerez sur le marché du travail », a déclaré Will Markow, vice-président de la recherche appliquée chez Lightcast. Cependant, il ne s’agit pas tant d’une majeure spécifique étudiée que des compétences que les employeurs tentent d’identifier. La question à laquelle les candidats doivent être prêts à répondre n’est pas ce dans quoi ils se sont spécialisés, mais : “Qu’avez-vous appris pendant votre diplôme qui vous prépare à une carrière dans la cybersécurité ?” dit Markow.

Acquérir des compétences techniques après le collège

Les compétences techniques dans les théories de la sécurité de l’information, l’administration des réseaux et l’informatique font partie des principales connaissances dont les candidats ont besoin, tandis que de solides compétences non techniques telles que la communication et la collaboration sont également importantes. Mais que vous soyez étudiant ou diplômé déjà sur le marché du travail, il y a de nombreuses autres opportunités d’acquérir les compétences dont vous avez besoin pour entrer dans ce domaine, principalement par le biais de certifications. Selon Markow, l’association professionnelle à but non lucratif CompTIA’s Security+ est le titre de niveau d’entrée le plus demandé pour les professionnels de la cybersécurité. En recevant la certification Security+, CompTIA stipule que les professionnels acquerront les compétences nécessaires pour évaluer la sécurité d’un environnement, surveiller les environnements hybrides, répondre aux événements de sécurité et plus encore. Les autres certifications couramment demandées sont Hacker éthique certifié EC-Council formation et GIAC’s Security Essentials (GSEC) formation. “La cybersécurité est un domaine très sophistiqué et les employeurs accordent beaucoup d’importance à certaines références”, a déclaré Markow.

Comment se lancer dans la recherche d’emploi

Certains des postes d’entrée de gamme les plus courants incluent les analystes en cybersécurité, les spécialistes des techniciens en cybersécurité et les analystes de la cybercriminalité. Ces postes se concentrent davantage sur ce qui est défini comme un travail réactif, par exemple, apprendre les types de menaces auxquelles les organisations sont confrontées et identifier quand les menaces doivent être étudiées et corrigées. En tant que professionnels progresser dans une carrière en cybersécuritél’objectif est d’assumer progressivement un travail plus proactif en aidant les organisations à concevoir une infrastructure numérique sécurisée. Il existe de nombreuses opportunités pour les professionnels de la technologie existants de se lancer dans ce domaine, avec des rampes de lancement communes comprenant d’autres rôles informatiques tels que l’administration réseau, le développement de logiciels, l’ingénierie système et même le support informatique ; et en ciblant les cyberpostes de niveau inférieur. “Étant donné que ces rôles ont souvent des barrières à l’entrée plus faibles que certains des postes les plus avancés dans le domaine, et si vous êtes en mesure de cibler l’une des certifications et d’obtenir l’une de ces certifications de niveau d’entrée de CompTIA ou d’autres fournisseurs, alors vous ont la plus grande chance de trouver une opportunité dans l’un de ces rôles », a déclaré Markow. L’approche consistant à entrer d’abord par le marché du travail informatique plus large peut également fonctionner pour les nouveaux entrants sur le marché du travail. “Si vous partez de zéro, il est souvent utile de cibler certains de ces postes qui peuvent servir de tremplin vers les rôles de base en matière de cybersécurité”, a déclaré Markow.

Les emplois paieront souvent plus de 100 000 $