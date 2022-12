Les licenciements technologiques laissent les titulaires de visa se démener pour trouver des emplois pour rester aux États-Unis

Après des années d’expansion apparemment illimitée, l’industrie technologique américaine s’est heurtée à un mur. Les entreprises sont en mode de préservation de la trésorerie, entraînant des milliers de suppressions d’emplois par mois et une vague de licenciements en novembre.

Alors que la perte soudaine d’un chèque de paie peut être dévastatrice pour n’importe qui, en particulier pendant la période des fêtes, la récente vague de réductions a un impact démesuré sur les travailleurs qualifiés qui vivent aux États-Unis avec des visas temporaires et risquent d’être renvoyés chez eux si ils ne peuvent pas obtenir un nouvel emploi à court terme.

Les entreprises technologiques font partie des employeurs ayant le plus d’approbations pour les visas H-1B, qui sont accordés aux personnes exerçant des professions spécialisées qui nécessitent souvent un diplôme universitaire et une formation supplémentaire. La Silicon Valley s’est appuyée pendant des années sur les visas temporaires délivrés par le gouvernement pour employer des milliers de travailleurs étrangers dans des domaines techniques tels que l’ingénierie, la biotechnologie et l’informatique. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles les entreprises technologiques ont été franches dans leur défense des droits des immigrés.

Les travailleurs titulaires d’un visa temporaire ont souvent 60 à 90 jours pour trouver un nouveau travail afin d’éviter d’être expulsés.

“C’est cet incroyable vivier de talents que les États-Unis ont la chance d’attirer, et ils vivent toujours à la limite”, a déclaré Sophie Alcorn, un avocat spécialiste de l’immigration basé à Mountain View, en Californie, spécialisé dans l’obtention de visas pour les travailleurs de la technologie. “Beaucoup d’entre eux sont confrontés à ce délai de grâce de 60 jours. Ils ont une chance de trouver un nouvel emploi pour les parrainer, et s’ils ne peuvent pas le faire, ils doivent quitter les États-Unis. C’est donc une période stressante pour Tout le monde.”

La situation déjà sombre s’est aggravée en novembre, lorsque Méta , Amazone Twitter, Lyft , Force de vente , HP et DoorDash ont annoncé d’importantes réductions de leurs effectifs. Plus de 50 000 travailleurs de la technologie ont été licenciés en novembre, selon les données recueillies par le site Web Licenciements.fyi.

Amazon a donné aux employés licenciés 60 jours pour rechercher un nouveau poste au sein de l’entreprise, après quoi ils se verraient offrir une indemnité de départ, selon un ancien employé d’Amazon Web Services qui a perdu son emploi. La personne a parlé à CNBC sous couvert d’anonymat.

Au cours de l’exercice 2021, Amazon avait les demandes de visas H-1B les plus approuvées, avec 6 182, selon un Fondation nationale pour la politique américaine examen des données sur l’immigration aux États-Unis. Google , IBM et Microsoft également classé près du haut de la liste.

L’ancien employé d’AWS est dans le pays depuis deux ans avec des visas d’étudiant et de travail. Il a déclaré avoir été licencié de manière inattendue début novembre, quelques mois seulement après avoir rejoint l’entreprise en tant qu’ingénieur. Bien qu’Amazon l’ait informé qu’il disposait de 60 jours pour trouver un autre poste en interne, la personne a déclaré que son responsable lui avait conseillé de postuler ailleurs en raison du recul de l’entreprise en matière d’embauche. Amazon a annoncé en novembre qu’il suspendait l’embauche de son personnel d’entreprise.

Un porte-parole d’Amazon n’a pas fourni de commentaire au-delà de ce que le PDG Andy Jassy a déclaré le mois dernier, quand il a dit aux personnes touchées par les licenciements que l’entreprise les aiderait à trouver de nouveaux rôles.

Les entreprises ne précisent généralement pas le pourcentage de personnes licenciées qui ont un visa. Une recherche de “licenciements H1B” sur LinkedIn fait apparaître un flux de messages de travailleurs qui ont récemment perdu leur emploi et expriment leur inquiétude concernant la fenêtre de chômage de 60 jours. Les titulaires de visa ont partagé des ressources sur les serveurs Discord, le réseau professionnel anonyme Blind et dans les groupes WhatsApp, a déclaré l’ancien employé d’AWS.

Cela avait déjà été quelques années frénétiques pour les travailleurs étrangers aux États-Unis bien avant que la flambée de l’inflation et les craintes d’une récession ne déclenchent la dernière série de suppressions d’emplois.

La position hostile de l’administration Trump envers l’immigration a mis en danger le programme H-1B. En tant que président en 2020, Donald Trump a signé un décret exécutif suspendant les visas de travail, y compris ceux ayant le statut H-1B, affirmant qu’ils nuisaient aux perspectives d’emploi des Américains. Cette décision a suscité une vive réprimande de la part des dirigeants de la technologie, qui ont déclaré que le programme servait de pipeline pour les personnes talentueuses et renforçait les entreprises américaines. Président Joe Biden autorisé l’interdiction de l’ère Trump a expiré l’année dernière.

Quel que soit le soulagement fourni par la présidence Biden, il a une valeur limitée pour ceux qui sont désormais sans emploi. Un ingénieur récemment licencié par une société de technologie de séquençage génétique Illuminé a déclaré qu’il espérait que son employeur parrainerait son transfert vers un visa H-1B. Il est ici avec un visa différent, connu sous le nom de formation pratique facultative (OPT), qui permet aux diplômés en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM) de travailler aux États-Unis jusqu’à trois ans après l’obtention de leur diplôme.

L’ancien employé d’Illumina, qui s’est exprimé à condition de ne pas être nommé, doit non seulement trouver un nouvel emploi dans les 90 jours suivant la date de licenciement, mais son visa OPT expire en août. Toute entreprise qui l’embauche doit être disposée à parrainer son transfert de visa et à payer les frais afférents. Il envisage de retourner à l’école pour prolonger son séjour aux États-Unis, mais il est anxieux à l’idée de contracter des prêts étudiants.

Illuminé dit en novembre il réduisait environ 5% de sa main-d’œuvre mondiale. Un porte-parole de l’entreprise a déclaré à CNBC que moins de 10% des employés concernés étaient ici avec des visas H-1B ou connexes.

“Nous nous engageons avec chaque employé individuellement afin qu’il comprenne l’impact sur son éligibilité à l’emploi et ses options pour rester aux États-Unis”, a déclaré le porte-parole par e-mail. “Nous nous efforçons d’examiner chaque situation afin d’assurer une grande attention aux personnes concernées et de garantir le respect de la loi sur l’immigration.”

L’ex-employé a déclaré qu’il rêvait de travailler pour Illumina, de s’implanter aux États-Unis et d’acheter une maison. Maintenant, dit-il, il essaie juste de trouver un moyen de rester dans le pays sans s’endetter profondément. En quelques mois à peine, c’est “comme une différence entre le jour et la nuit”, a-t-il déclaré.

