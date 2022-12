Les licenciements technologiques en Asie du Sud-Est augmentent alors que les startups non rentables étendent les pistes

En novembre, le groupe indonésien GoTo – une fusion entre le géant du covoiturage Gojek et le marché du commerce électronique Tokopedia – a supprimé 1 300 emplois, soit environ 12% de ses effectifs.

Davantage de startups technologiques en Asie du Sud-Est ont licencié des travailleurs cette année, alors que les macro-vents contraires ont creusé les pertes et que les capital-risqueurs ont poussé les startups à étendre leurs pistes.

Ils rejoignent Groupe Mer et d’autres entreprises de la région à réduire leurs effectifs. Groupe Mer, selon les médias locauxa licencié plus de 7 000 employés au cours des six derniers mois.

“Les fondateurs font preuve de prudence en gérant les coûts dans cet environnement pour s’assurer qu’il y a une piste suffisante jusqu’à la fin de 2024”, a déclaré à CNBC Jia Jih Chai, co-fondateur et PDG de l’agrégateur de marques de commerce électronique basé à Singapour Rainforest. Chai était auparavant un vice-président senior chez Carousell et directeur général chez Airbnb.

“Il y a des signes que nous entrons dans une récession, si nous n’y sommes pas déjà. Par conséquent, la demande des clients sera probablement plus lente en 2023”, a déclaré Chai.