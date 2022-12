Les licenciements technologiques aux États-Unis poussent les travailleurs étrangers à se démener pour trouver de nouveaux emplois

“Non seulement les entreprises technologiques licencient-elles en nombre sans précédent, mais elles mettent également en place des gels d’embauche”, a-t-elle déclaré, “et par conséquent, il y a probablement peu d’emplois alternatifs pour les travailleurs immigrés”.

Titre 42 : L’administration Biden a fait appel d’une ordonnance du tribunal pour annuler une politique de l’ère de la pandémie qui lui a permis d’expulser rapidement de nouveaux migrants. Mais un responsable a déclaré que l’administration prévoyait toujours de lever la politique.

Le haut fonctionnaire frontalier démissionne : Le commissaire des douanes et de la protection des frontières des États-Unis a démissionné après une impasse avec le secrétaire à la Sécurité intérieure, qui avait exigé qu’il démissionne ou qu’il soit renvoyé.

En attente du statut de réfugié : Alors que l’administration Biden donne la priorité à la réinstallation des personnes fuyant l’Ukraine et l’Afghanistan, de nombreux autres réfugiés attendent des années dans un système qui peine à se reconstruire.

M. Jain, qui a perdu son emploi chez Microsoft en octobre, fait partie des dizaines de milliers d’ingénieurs indiens qui, depuis des années, créent des logiciels dans des sociétés de technologie de l’information comme Cisco, des plateformes de médias sociaux comme Meta et des détaillants en ligne comme Amazon. En raison de leur rôle crucial et de la pénurie de diplômés américains en STEM, de nombreux travailleurs étrangers sont parrainés par leurs employeurs pour la résidence permanente aux États-Unis.

Alors qu’ils étaient parqués dans l’arriéré en attente d’approbation, les immigrants ont construit des vies aux États-Unis : ils ont eu des enfants américains, contracté des hypothèques et se sont enracinés dans leurs communautés.

La plupart sont sur des visas de travailleurs hautement qualifiés connus sous le nom de H-1B. Plus de 500 000 personnes se trouvent aux États-Unis avec des visas, le plus grand nombre venant de l’Inde, suivi de la Chine, avec la majorité dans les domaines scientifiques et technologiques.

La demande pour de tels talents a grimpé en flèche alors que l’économie américaine est devenue de plus en plus dépendante de la technologie. Entre 2000 et 2019, le nombre de travailleurs de la technologie aux États-Unis a bondi de 44 %, passant de 7,5 millions à 10,8 millions. Pour leurs compétences en programmation, codage et autres, beaucoup reçoivent des salaires à six chiffres.

En 2019, les travailleurs nés à l’étranger représentaient près d’un quart de tous les travailleurs STEM du pays, contre environ 16% en 2000, selon une analyse des données de recensement par l’American Immigration Council.

Les titulaires de visas sont concentrés en Californie, qui abrite Twitter, Meta et Apple, et dans l’État de Washington, qui abrite Amazon, Microsoft, Zillow et Expedia. Mais ils sont également dans des États comme l’Arkansas, travaillant au siège de Tyson, le transformateur de volaille, pour améliorer l’efficacité de la production, et chez Walmart, pour concevoir des systèmes de caisses automatiques.