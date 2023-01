Les licenciements massifs mèmes la foule sur Twitter alors que les entreprises technologiques du monde entier se lancent dans une série de licenciements

Les licenciements massifs dans les technologies à partir de 2022 semblent se poursuivre cette année. En fait, plus de 1 600 employés de la technologie sont licenciés par jour en moyenne en 2023 dans le monde, y compris en Inde, a rapporté l’IANS. Parmi les entreprises qui ont licencié une grande partie de leur personnel figurent ShareChat, Ola, Skit.ai, Dunzo et bien d’autres. Nous sommes à peine un mois dans l’année, et 91 entreprises ont licencié plus de 24 000 employés technologiques au cours des 15 premiers jours de ce mois. Amazon a annoncé le licenciement de 18 000 employés dans le monde, dont près de 1 000 en Inde. Microsoft pourrait également rejoindre le train en marche avec d’éventuels plans de licenciement de 11 000 employés, selon un rapport DNA.

Les licenciements massifs ont suscité les mèmes sur Twitter.

Amazon a commencé à licencier des employés en Inde dans le cadre de son plus grand exercice de compression à travers le monde. Selon un rapport de India Today, Amazon a envoyé un e-mail aux employés concernés les informant qu’ils ont été licenciés. Apparemment, l’e-mail a demandé aux employés de rencontrer l’équipe de direction pour plus de clarté et a promis d’offrir 5 mois d’indemnité de départ. Apparemment, Amazon compte 1 lakh d’employés en Inde et la décision aura un impact sur 1% du personnel dans le pays.

La startup GoMechanic doit également licencier 70% de ses effectifs, selon un rapport de Moneycontrol.

(Avec les contributions des agences)

