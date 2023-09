Les licenciements massifs dans le journalisme ne signifient pas seulement une lacune dans la couverture médiatique. Les experts craignent que cela nuise également à la démocratie

Les licenciements massifs de plus de 600 personnes chez Metroland Media Group, ainsi que l’annonce selon laquelle Nordstar envisage de cesser d’imprimer la plupart de ses 70 journaux communautaires à travers l’Ontario, sèment le trouble dans une démocratie saine, affirment les experts de l’industrie.

Les licenciements concernaient 68 journalistes, tandis que les suppressions de postes dans Nordstar signifient qu’il n’y aura plus de journaux communautaires couvrant tout, de la lutte pour un hôpital local aux réunions nocturnes du conseil scolaire. Les six quotidiens de l’entreprise, dont le Hamilton Spectator, le Peterborough Examiner, le St. Catharines Standard, le Niagara Falls Review, le Welland Tribune et le Waterloo Region Record, continueront de paraître sous forme imprimée et en ligne.

Karim Bardeesy, directeur exécutif du groupe démocratique The Dais et lui-même ancien journaliste, estime que ce n’est pas une bonne nouvelle en matière de responsabilisation.

« Il existe des preuves que dans les déserts médiatiques ou dans les endroits où l’on accorde moins d’attention à la politique locale, il existe une certaine relation entre cela et une plus grande corruption locale », a-t-il déclaré.

« La présence de journalistes dans la communauté maintient un peu sur leurs gardes ceux qui sont au pouvoir et ceux qui essayaient de courtiser ceux qui sont au pouvoir. »

Karim Bardeesy affirme que les licenciements dans le journalisme local signifient que les gouvernements municipaux ont moins d’attention. (Jenna Muirhead)

Alors que les journalistes licenciés réfléchissent à leurs prochaines étapes et que ceux qui restent tentent de faire plus avec moins, des experts comme Bardeesy soulignent que les licenciements affectent tout le monde dans une communauté. Bardeesy affirme qu’une approche impliquant tous les acteurs est nécessaire pour répondre à la situation.

Il affirme que les politiciens ou les militants ne peuvent pas remplacer un journalisme doté de ressources suffisantes pour approfondir une question.

« Parfois, il suffit d’un seul journaliste travaillant dans une communauté locale pour vraiment attirer l’attention sur ce qui pourrait se passer au niveau de la ville », a-t-il déclaré.

« Une lacune manquante »

Brian Capitao avait pour objectif d’être ce genre de journaliste.

Il a déclaré à CBC Toronto que ses histoires sur des questions telles que le logement avaient donné lieu à des débats au conseil et à des changements de politique. Mais vendredi, il a appris qu’il allait perdre son emploi de journaliste aux affaires municipales au Vaughan Citizen, un journal de Metroland.

« Cela m’a fait du bien, car il y avait là une véritable relation de cause à effet », a-t-il déclaré. « Sans journaliste local, je pense qu’il y aura une lacune manquante. »

Les licenciements et la suppression des papiers physiques inquiètent également ceux qui détiennent le pouvoir politique.

La mairesse de Whitby, Elizabeth Roy, s’est dite « très préoccupée » par la manière dont les membres de la communauté obtiendront les informations dont ils ont besoin.

Roy a déclaré que la ville publiait depuis longtemps des annonces dans les journaux physiques, les qualifiant d’outil de communication clé, en particulier pour les personnes âgées. Les événements communautaires, les informations sur les développements potentiels et les événements des candidats lors d’une élection sont publiés dans le journal, a-t-elle déclaré.

Des centaines de travailleurs de Metroland sont licenciés, depuis les journalistes jusqu’à ceux qui livraient les journaux. (Judy Trinh/CBC)

« Nous avions une page entière qui montrerait ce qui se passe au sein de notre communauté », a-t-elle déclaré.

Elle dit que la ville cherchera à combler le déficit de communication, mais que ce ne sera pas facile.

Roy dit que de nombreuses questions, comme la pression pour un nouvel hôpital à Whitby, ont reçu la majeure partie de leur couverture par le journaliste local de Metroland.

« En comparaison avec Toronto, nous n’avons pas de couverture médiatique et les informations ne sont pas partagées avec notre communauté locale », a-t-elle déclaré. « Le journal local est le moyen de diffusion des informations qui nous couvrent. »

Les dangers du rétrécissement des rédactions

On ne sait pas exactement comment les licenciements ont été répartis. CBC a demandé à Metroland une ventilation par article, mais n’a pas reçu de réponse par heure de publication.

La société a déclaré la semaine dernière dans un communiqué que « l’industrie des médias continue de faire face à des défis existentiels », faisant référence à l’évolution des préférences des consommateurs et des annonceurs.

La mairesse de Whitby, Elizabeth Roy, est très préoccupée par la manière dont les résidents seront informés des événements et des enjeux locaux. (Soumis par Elizabeth Roy)

April Lindgren, professeure de journalisme à l’Université métropolitaine de Toronto qui effectue des recherches sur l’actualité locale, affirme que bon nombre des salles de rédaction locales touchées manquaient déjà de personnel.

« Ces rédactions comptaient généralement trois ou quatre personnes, si elles ont de la chance », a-t-elle déclaré. « C’est un coup dur pour les petites rédactions. »

Lindgren dit qu’il est désormais moins probable qu’un journaliste puisse rester pour une réunion plénière du conseil ou couvrir une réunion du conseil scolaire.

Le paysage journalistique local était déjà moins concurrentiel qu’idéal, ajoute-t-elle. Avec la fermeture ou le licenciement de divers autres points de vente au cours des dernières années, les récentes coupes budgétaires de Metroland ne font qu’aggraver la situation, dit-elle.

Une opportunité pour la désinformation de se propager

Lindgren affirme que l’absence « d’informations opportunes et vérifiées, produites de manière indépendante » crée également plus d’espace pour la prolifération de la désinformation, de la désinformation et de la spéculation.

Brent Jolly, président de l’Association canadienne des journalistes, dit craindre que moins de sources d’information incitent davantage de personnes à se tourner vers des informations non vérifiées sur les réseaux sociaux.

Brent Jolly, président de l’Association canadienne des journalistes, affirme que le nombre réduit de journalistes crée les conditions propices à la propagation de la désinformation. (Fourni par Brent Jolly)

Les journalistes dispersés auront également probablement moins de temps pour se concentrer sur des enquêtes qui prennent souvent plus de temps, dit-il.

Jolly affirme que le CAJ plaidera auprès de tous les niveaux de gouvernement pour soutenir les informations locales. Il s’agissait également d’aider les journalistes touchés par ces licenciements.

Si la situation persiste, dit-il : « Je pense que nous allons avoir davantage de journalisme basé sur des communiqués de presse, ce qui nous rend franchement susceptibles d’être manipulés par les messages des politiciens ou des groupes de pression », a-t-il déclaré.