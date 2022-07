Les licenciements et les ralentissements sont-ils à venir? Les recruteurs ne le pensent pas

Les recruteurs sont parmi les premières personnes à avoir un aperçu de la performance d’une entreprise. Dans les bons moments, ils sont occupés à former du personnel pour mener l’entreprise vers de nouveaux territoires passionnants. En période de vaches maigres, l’embauche passe au second plan. Mais pour Deven Lall-Perry, 31 ans, recruteur basé à New York, même elle n’a pas vu son propre licenciement venir. Le 1er juillet, elle a été licenciée de son travail de startup technologique avec une poignée de ses collègues. Bien sûr, l’embauche a été un peu lente récemment, mais les pauses sont naturelles, dit-elle à CNBC Make It, surtout lorsque les gens sont en vacances d’été. Ainsi, lorsqu’elle a été informée des réductions de personnel via une note interne, elle ne s’y attendait pas. Des entreprises de renom telles que Microsoft, Google et Meta freinent l’embauche, laissant place à de nouvelles inquiétudes concernant une récession économique et une chute du marché du travail. Mais les professionnels du recrutement, même ceux récemment licenciés, affirment que les récentes secousses du marché du travail n’indiquent pas un ralentissement massif à venir.

Un ralentissement du marché de l’embauche ne signifie pas qu’une récession est inévitable

Les offres d’emploi et le chiffre d’affaires restent à records, mais 70% des Américains pensent qu’un ralentissement économique est en route, motivé par des inquiétudes concernant une inflation élevée, la hausse des prix de l’immobilier et un marché boursier volatil. Données sur les sentiments de la plateforme de travail Fishbowl de Glassdoor montre une hausse chez les employés mentionnant des mots-clés comme « récession » et « licenciements » dans leurs discussions. Allie Kelly comprend l’inquiétude. Elle est directrice du marketing chez Employ, la société mère de plusieurs marques de recrutement. Mais elle dit que les données d’embauche d’Emploi montrent davantage une “normalisation” sur le marché du travail, où les offres d’emploi record commencent à se stabiliser pour correspondre à l’offre de main-d’œuvre. Il y a actuellement environ deux emplois disponibles par chômeur. Elle souligne que les licenciements et les pauses d’embauche dans certaines industries et zones géographiques sont remarquables et malheureux pour ceux qui sont touchés, bien sûr, mais ils représentent également une “petite tranche” de l’économie américaine. “Il se trouve que ce sont des zones très visibles : les entreprises technologiques de la Silicon Valley sur la côte ouest”, déclare Kelly. “Y a-t-il eu des licenciements, des pauses ou des gels d’embauche ? Absolument. Est-ce suffisant pour influencer le marché plus large ? Absolument pas.”

Les recruteurs sont toujours aussi occupés

Environ la moitié, 51%, des entreprises américaines de moins de 500 employés ont augmenté leurs niveaux d’embauche cette année par rapport à l’année dernière, selon une enquête de juin d’Employ. Pendant ce temps, 46 % prévoient d’augmenter leurs embauches pour le reste de 2022, et seulement 7,6 % prévoient de réduire les embauches jusqu’à la fin de l’année. “Nous constatons toujours une croissance de l’emploi dans l’ensemble”, déclare Kelly. “Nous n’avons vu aucune donnée démontrable montrant qu’il y a eu un véritable ralentissement.” Alors pourquoi les gens sont-ils si inquiets ? Les gens ont démissionné et négocié pour obtenir de meilleurs emplois et des salaires plus élevés à des taux records au cours de la dernière année, et les travailleurs savent que ces pressions sur les employeurs ne dureront pas éternellement. En d’autres termes, “les gens attendent que l’autre chaussure tombe”, dit Kelly. Il est vrai que les travailleurs perdront un peu de poids s’il y a moins d’emplois disponibles dans les mois à venir. Mais Lall-Perry, ayant été à la fois recruteur et chercheur d’emploi récent, affirme qu’il s’agit toujours indéniablement d’un marché de candidats. “En tant que recruteur, c’est le marché le plus fou que j’ai jamais vu”, dit-elle. Elle continue d’entendre des histoires de pairs au sujet de candidats qui se retirent des emplois quelques jours avant qu’ils ne soient prêts à commencer.

Comment savoir si une entreprise embauche de manière responsable