Les licenciements et les offres annulées d’Amazon ont stupéfié les employés de la technologie

Amazon est depuis longtemps l’un des meilleurs employeurs de l’industrie technologique. Les achats en ligne augmentaient constamment et les deux principaux moteurs de profit d’Amazon, les services cloud et la publicité, augmentaient encore plus rapidement. Si vous preniez un emploi de col blanc chez Amazon, que vous y restiez deux ans ou 10, votre carrière semblait toute tracée. Jusqu’au mois dernier.

Fin novembre, Amazon a commencé à procéder à ce qui devrait être la plus importante réduction de personnel de son histoire de 28 ans, licenciant jusqu’à 10 000 employés de l’entreprise, soit environ 3 % du personnel de bureau de l’entreprise. Des rumeurs continuent de se répandre en interne selon lesquelles le nombre de suppressions d’emplois pourrait augmenter, soit par des licenciements traditionnels, soit en licenciant plus d’employés que d’habitude pour des performances insatisfaisantes, une publication rapportant que 20 000 suppressions sont l’objectif réel. Et Amazon a également commencé à annuler discrètement les offres d’emploi aux futurs employés. Cela bouleverse la vie des futurs employés et menace la réputation de l’entreprise sur le marché du travail pour les talents techniques – où elle était déjà confrontée à des défis, selon une note interne divulguée exclusivement consultée par Recode.

Un porte-parole de l’entreprise a confirmé que des offres d’emploi avaient été retirées, ce qui a été signalé pour la première fois par The Information, mais a refusé de divulguer des chiffres précis. Même sans savoir exactement combien d’offres l’entreprise a annulées, les employés actuels et futurs d’Amazon sont choqués – soulignant la rareté du climat actuel de réduction des coûts chez le géant de la technologie et soulevant la question de ce que ces reculs signalent pour l’économie dans son ensemble. . Au sein de l’entreprise, certains employés se demandent si Amazon accordera toujours la priorité à la poursuite de grandes idées qui ne génèrent pas de retombées financières immédiates. Fondamentalement, une grande partie du succès d’Amazon peut être attribuée à l’investissement dans des projets qui n’étaient pas rentables à court terme mais qui, avec le soutien de Wall Street, ont permis à l’entreprise d’augmenter sa part de marché et sa puissance dans un secteur donné en se concentrant plutôt sur la croissance.

“La question parmi les employés est la suivante : ‘Cela signifie-t-il que nous ne devrions faire partie que d’équipes qui génèrent des revenus ou que nous pensons être ‘les plus sûres’ ?” un cadre supérieur d’Amazon de plus de 10 ans a déclaré à Recode. “C’est très préjudiciable à la philosophie ‘Think Big’ et ‘Invent and Simplify’ de cette entreprise.” (Ce sont deux des 16 principes de leadership qui sont censés guider la façon dont le travail est effectué au sein d’Amazon.)

Pourtant, le problème de la recherche d’un sens plus profond dans les récents mouvements d’Amazon – au-delà de ce que nous savons déjà sur le fait que ses dirigeants se méfient de l’avenir de l’économie et qu’ils parient qu’un boom du commerce électronique alimenté par une pandémie se poursuivra plus longtemps qu’il ne l’a fait – était qu’Amazon a été dans une catégorie à part en tant que machine à embaucher. Entre 2019 et 2021, Amazon a doublé son nombre d’employés, ajoutant 800 000 employés en seulement deux ans, y compris les employés d’entrepôt. Amazon compte désormais également plus de 300 000 employés techniques et d’entreprise à travers le monde.

“Aucune entreprise n’avait embauché comme Amazon l’avait fait au cours de la décennie précédente”, a déclaré l’ancien responsable des communications d’Amazon, Craig Berman, qui a quitté l’entreprise en 2018 après 14 ans. “Et donc j’hésite même à commencer à deviner ce que cela pourrait signifier car il n’y a rien d’historique sur lequel baser la réaction.”

En conséquence, la perplexité ressentie par les employés et les futurs employés à la suite des licenciements et des suppressions d’emplois est compréhensible, a déclaré Berman, d’autant plus que l’entreprise n’a pas connu de suppressions d’emplois majeures depuis plus de 20 ans et a largement gardé le pied. sur le gaz même pendant la Grande Récession de 2007 à 2009.

“Ils semblaient immunisés”, a déclaré Berman.

La nouvelle réalité d’Amazon a été un dur réveil pour les futurs employés. Plusieurs ont déclaré à Recode qu’ils comptaient sur le travail pour rester ou rentrer aux États-Unis avec un visa de travail et étaient bouleversés de devoir trouver un nouvel emploi dans un court laps de temps. Un employé dont l’offre d’emploi a été retirée fin novembre venait de la recevoir en septembre, avec une date de début prévue en janvier. Un autre employé qui devait commencer à occuper un poste technique bien rémunéré dans la division de la vente au détail en janvier s’est vu offrir un emploi en octobre pour le retirer le mois suivant.

“Je pense que le pire pour Amazon est le dommage qu’ils ont causé à leur réputation”, a déclaré cette personne à Recode.

L’employé a déclaré qu’il avait principalement choisi Amazon plutôt que les offres d’entreprises concurrentes, car le géant de la technologie basé à Seattle offrait un package salarial nettement plus élevé. Si les finances avaient été plus égales, ont-ils dit, ils auraient probablement choisi un concurrent avec une meilleure réputation pour l’équilibre travail-vie personnelle.

Alors qu’Amazon est resté longtemps un employeur stable qui a continué à ajouter de nouveaux rôles lucratifs chaque année – d’autant plus que le cours de son action a augmenté de manière constante pendant une grande partie de la dernière décennie – il a également développé une réputation parmi certains employés comme un lieu de travail parfois brutal et impitoyable, et une où certains employés issus de milieux sous-représentés se sont sentis discriminés ou pire. Plus tôt cette année, Insider a rapporté que les employés les plus performants quittaient les divisions d’entreprise d’Amazon au double du taux normal. Et selon une note interne d’Amazon de juin que Recode a examinée, la perception de la culture d’entreprise de l’entreprise semblait déjà avoir un impact négatif sur le recrutement avant même le début de ce cycle de licenciements et d’offres retirées.

La note interne citait une enquête LinkedIn auprès de plus de 7 000 développeurs de logiciels qui ne travaillaient pas pour Amazon à l’époque. Parmi un ensemble de 25 concurrents de premier plan dans le domaine de la technologie, Amazon ne s’est classé que 19e pour le “bon équilibre travail-vie personnelle”, tandis qu’il est arrivé 10e pour les “modalités de travail flexibles” et 11e pour “la formation et le développement continus des employés”. Ces classements, indique le mémo, nuisent au recrutement, avec 40% de demandeurs d’emploi en moins postulant pour des emplois de développement de logiciels chez Amazon en mai qu’en janvier.

Ces problèmes de recrutement préexistants pourraient désormais être exacerbés par le géant de la technologie qui réduit les rôles et annule les offres d’emploi. Amazon semble conscient de cela et tente de limiter les dégâts : pour ceux dont l’offre d’emploi Amazon a été annulée, l’entreprise leur versera un mois du salaire de base qu’ils étaient censés toucher.

“Cela va avoir un impact sur votre marque employeur”, a déclaré Tom Wilson, président de la société de recrutement de cadres RH Frederickson Partners, à propos des entreprises qui annulent les offres d’emploi.

Mais la question de savoir si le paiement d’un mois est suffisant pour renforcer la réputation de l’entreprise en tant que meilleur employeur est une question ouverte.

Bien qu’il propose des rachats à au moins des centaines de ses recruteurs, Amazon prévoit d’embaucher dans certains domaines en croissance en 2023, comme Amazon Web Services, même s’il se replie sur d’autres comme Alexa et son activité principale de vente au détail. Après tout, si elle veut concourir pour les meilleurs talents technologiques alors qu’elle poursuit des ambitions dans d’autres secteurs allant du commerce électronique au streaming vidéo en passant par le cloud computing et la publicité, elle doit améliorer sa réputation. Alors que 10 000 suppressions d’emplois ne représentent qu’environ 3% de tous ses rôles dans l’entreprise, il s’agit d’un changement qui est étranger à la plupart des employés d’Amazon et à ceux qui voyaient autrefois l’entreprise comme leur employeur de rêve.