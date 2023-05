Les employés de Meta Platforms Inc. ont été informés mercredi de la dernière série de suppressions d’emplois annoncées précédemment, qui ont touché des milliers de travailleurs dans les services commerciaux de l’entreprise. Maintenant, le personnel restant espère que les limbes inconfortables de l’entreprise pourront se terminer.

Les licenciements complètent l’essentiel de la restructuration annoncée en mars par le PDG Mark Zuckerberg pour supprimer 10 000 postes. Les premières réductions ont affecté les services de recrutement et de ressources humaines de l’entreprise et, fin avril, les emplois dans les groupes technologiques de Meta ont été supprimés. Zuckerberg a déclaré que de nouvelles réductions n’interviendraient que dans un « petit nombre de cas » pour le reste de l’année, donnant à ces personnes un froid sentiment de soulagement.

La société, qui possède Facebook, Instagram et WhatsApp, a déclaré que les licenciements étaient nécessaires pour améliorer l’efficacité, après avoir sur-embauché pendant la pandémie. Meta a promis un développement de produits et une prise de décision plus rapides, ce qui a fait grimper ses actions de plus de 100 % jusqu’à présent cette année. Mais les employés ont déclaré que certains travaux importants et la planification étaient au point mort. Notamment, Meta décide toujours de sa feuille de route de produits pour le reste de l’année, alors qu’il trie les ressources suite aux coupes dans le groupe technologique, a déclaré une personne proche du dossier.

Pendant les limbes, les employés ne savaient pas avec qui collaborer, comment transférer les responsabilités de leurs équipes ou qui serait ensuite licencié, selon les employés actuels et récemment licenciés, qui ont demandé à ne pas être nommés pour discuter de problèmes internes. Zuckerberg a annoncé il y a des semaines quelles unités commerciales seraient touchées, laissant les travailleurs anxieux et démotivés, inventant des tâches pour eux-mêmes ou évitant le travail jusqu’à ce qu’il y ait une directive plus claire, ont déclaré d’autres.

Les employés licenciés ont été informés individuellement par e-mail à 5 ​​heures du matin à San Francisco, et Zuckerberg prévoit de s’adresser à ceux qui sont maintenant sans emploi ce matin, a déclaré l’une des personnes. Dans certains pays, une grande partie de la main-d’œuvre locale a été touchée. En Irlande, Meta a déclaré mercredi qu’il prévoyait de supprimer environ 490 postes, répartis dans plusieurs équipes, notamment la finance, les ventes, le marketing et l’ingénierie. La société a également coupé plus tôt toute sa présence sur Instagram à Londres.

Un porte-parole de Meta a refusé de commenter.

Les trois séries de coupes cette année font suite à une réduction de 13% des effectifs de Meta en novembre – les premières mises à pied majeures qu’elle ait jamais effectuées. L’entreprise est simultanément dans un gel des embauches pour la plupart des postes et passe par un processus consistant à demander aux cadres intermédiaires de devenir des contributeurs individuels, ou risquer de perdre leur emploi dans certains cas.

Les dirigeants ont blâmé une ruée vers l’embauche pendant la pandémie, lorsque les gens étaient coincés à la maison et passaient plus de temps en ligne sur les plateformes de médias sociaux de Meta et que les dollars publicitaires augmentaient. Puis l’année dernière, la croissance annuelle des revenus a diminué pour la première fois, car l’économie semblait moins sûre et les changements apportés par Apple Inc. ont rendu les publicités numériques moins efficaces, incitant les spécialistes du marketing à réduire leurs dépenses. Face à la baisse des ventes, Meta a fait l’objet d’un examen minutieux des milliards de dollars qu’il dépense sur la plate-forme de réalité virtuelle appelée métaverse, une ligne d’activité qui peut prendre une décennie pour gagner de l’argent, et les investisseurs ont fait chuter le stock de 64% pour la pire année jamais enregistrée.

En février, Zuckerberg a annoncé que 2023 serait «l’année de l’efficacité», faisant grimper le stock de 23% en une journée et validant les mesures de réduction des coûts. Même si l’entreprise licencie des employés, elle continue d’investir des milliards de dollars dans l’amélioration de l’infrastructure de la technologie de l’intelligence artificielle et de la vision de Zuckerberg du métaverse.