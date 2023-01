Les licenciements de T-Mobile frappent le personnel du commerce de détail

T-Mobile aurait licencié un certain nombre d’employés alors que le transporteur modifie sa stratégie de vente au détail. Les employés de l’entreprise ont été touchés par le déménagement du commerce de détail et ont été informés de leurs options et des prochaines étapes.

Le transporteur a refusé de fournir des détails sur la portée et l’ampleur des licenciements, mais l’analyste de Wave7 Research Jeff Moore Raconté Light Reading pourrait compter environ 600 employés. Moore a déclaré que les licenciements concernaient principalement les directeurs de vente au détail territoriaux et les détaillants.

Cela refléterait le changement plus important de stratégie de vente au détail que Jon Freier, président du groupe de consommateurs de T-Mobile, a décrit dans un article de blog Jeudi. Le transporteur s’éloigne des magasins à taille unique et s’étend à quatre types de formats de vente au détail : des salles d’exposition pour les événements et les lancements de produits, des “magasins d’expérience” à large service, des magasins appartenant à l’entreprise plus petits proposant des “produits haut de gamme”, et les “magasins Express” de marque Metro destinés au marché prépayé .

“La vente au détail de briques et de mortier est-elle morte? Voici ce que je pense: oui, la façon dont nous le savons est morte”, a déclaré Freier dans le message.

Jeudi, les premiers rapports remarqué by Nwida a déclaré que les gestionnaires de territoire de T-Mobile et Metro by T-Mobile étaient licenciés. On leur aurait offert la possibilité de postuler à leurs anciens emplois, qui auraient de nouveaux titres. Les employés concernés auraient la priorité sur les nouveaux candidats s’ils postulaient pour d’autres postes vacants, y compris de nouveaux rôles liés au changement de stratégie de vente au détail.

T-Mobile a connu des vagues de licenciements ces dernières années. Des centaines d’emplois dans le transporteur l’unité de vente aux petites entreprises aurait été supprimée en juin 2020 dans le cadre de la rationalisation suite à la finalisation de la fusion de 26,5 milliards de dollars de T-Mobile avec Sprint. L’absorption de l’autre transporteur a conduit à des séries de licenciements ultérieurs, en 2021 et 2022bien que T-Mobile ait également embauché de nouveaux travailleurs au cours de cette période alors qu’il modifie ses stratégies.

T-Mobile n’est pas le seul à supprimer des emplois. Verizon a annoncé un nombre non divulgué de licenciements en août dernier après un deuxième trimestre décevant, et AT&T licencier quelques centaines d’employés en décembre dans le cadre d’un recentrage sur des segments à croissance plus rapide comme la 5G et l’internet par fibre.