Les licenciements de NGP VAN inquiètent les démocrates pour 2024

« J’espère que je me trompe, que nous avons tous tort, que tout le monde va bien », a déclaré un ancien employé de NGP VAN, qui a requis l’anonymat pour parler franchement de son ancien employeur. « Mais cela pourrait signifier quelque chose de vraiment mauvais pour 2024. »

L’alarme relayée par cet appel reflétait une préoccupation plus large : le Parti démocrate est devenu trop dépendant d’une petite poignée d’entreprises pour mener à bien l’essentiel de ses opérations de campagne.

Les démocrates ont longtemps compté sur NGP VAN pour mener leurs campagnes. Aujourd’hui, les consultants et les anciens employés craignent que les licenciements répétés n’entraînent des problèmes avec les outils technologiques les plus vantés du parti. Certains consultants sont sur le point de tourner complètement le dos à NGP VAN, selon six clients de NGP VAN qui se sont entretenus avec POLITICO.

Mais l’emprise monopolistique de l’entreprise sur les campagnes démocrates signifie qu’il n’existe pas d’alternative claire qui puisse la remplacer immédiatement.

NGP VAN a déclaré être entièrement concentré sur les élections de 2024. « À l’approche du jour des élections, il est essentiel que nos clients politiques reçoivent l’attention exclusive dont ils ont besoin », a déclaré Chelsea Peterson Thompson, directrice générale de NGP VAN, dans une déclaration à POLITICO.

Si le logiciel de NGP VAN échoue – ou même stagne lors de campagnes de plus en plus basées sur les données – les démocrates craignent réellement que les fonds collectés ne soient diminués, que les électeurs soient ignorés et que les élections soient perdues.

« Chaque minute que vous passez à gérer [software] c’est du temps passé à ne pas parler aux donateurs potentiels », a déclaré Kalani Tissot, fondatrice de Tissot Solutions, une société de collecte de fonds. « Cela ne fait qu’ajouter tous ces processus laborieux qui ralentissent votre capacité à vous concentrer réellement sur la collecte de fonds. »

Le mois dernier, NGP VAN a écrit dans une lettre ouverte à ses clients que les licenciements faisaient partie d’une restructuration à l’échelle de l’entreprise « conçue pour briser les silos organisationnels ». Mais certains démocrates s’inquiètent depuis qu’Apax Partners, une société de capital-investissement, acquis la société il y a deux ans. Plus tôt cette année, plus de 140 personnes ont été licenciés de NGP VAN.

« Nous sommes confrontés à un paysage technologique qui évolue rapidement, ce qui signifie que les besoins de chaque cycle électoral sont très différents », a déclaré Peterson Thompson. « Alors que nous nous dirigeons vers 2024, chaque décision que nous prenons vise à garantir que nos produits et nos offres y répondent. »

NGP VAN n’a pas répondu aux questions sur le nombre de personnes licenciées ou sur les embauches futures pour ses produits politiques.

Apax « n’a ajouté que du chaos dans la vie de chacun », a déclaré Tara Harwood, qui a été licenciée de son poste d’ingénieur en assurance qualité chez ActionKit. « Tout ce qu’ils ont fait était du poison en ce qui me concerne. »

Les produits NGP VAN sont utilisés à chaque phase de la campagne : opérations sur le terrain, sensibilisation numérique, collecte de fonds et besoins de conformité. L’équipe ActionKit a perdu près de la moitié de son équipe de 10 ingénieurs lors de la dernière vague de licenciements en septembre et est considérée comme le logiciel numérique d’organisation et de collecte de fonds le plus puissant, permettant même aux clients de faire des demandes de données personnalisées et d’ajouter du code qui n’est pas intégré. le système. Contrairement aux autres produits proposés par NGP VAN, le service d’assistance d’ActionKit était composé d’ingénieurs, ce qui se traduisait par un service client exceptionnel. Ses clients de renom incluent la campagne présidentielle du sénateur Bernie Sanders (I-Vt.), les représentants Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.) et Cori Bush (Démocrate-Mo.) et le gouverneur de Californie Gavin Newsom, ainsi que ainsi que de nombreuses organisations à but non lucratif progressistes.

Quatre anciens employés ont déclaré que les réductions de personnel pourraient retarder le temps de réponse aux questions des clients, réduire la capacité de mettre à jour le logiciel et ralentir la capacité de résoudre les problèmes.

Certains utilisateurs ont remis en question l’engagement de l’entreprise à améliorer le logiciel au milieu des récents changements.

«J’avais l’impression qu’il y avait beaucoup de problèmes pour lesquels nous n’avions pas les ressources nécessaires pour faire les choses», a déclaré à POLITICO un ancien employé qui a été licencié le mois dernier.

La technologie des campagnes électorales évolue rapidement – ​​des deux côtés – et les outils démocrates auront besoin de ressources et d’investissements pour rester compétitifs sur le long terme.

« La plus grande préoccupation pour moi n’est pas nécessairement ce cycle, mais il s’étendra sur quatre ou six ans », a déclaré Kenneth Pennington, associé du cabinet démocrate Middle Seat. « Il existe une tendance dans les logiciels démocrates à créer un outil, puis vous arrêtez de le mettre à jour, vous arrêtez de travailler dessus, vous arrêtez de développer et de créer de nouvelles versions pour celui-ci. »

Les changements jettent « une incertitude sur l’ensemble de l’écosystème technologique démocrate et progressiste », a déclaré Josh Nelson, PDG de Civic Shout, une entreprise qui aide les démocrates et les groupes progressistes à développer des listes d’e-mails et de SMS opt-in. « Cela suscite de nombreuses discussions sur la question de savoir s’il est judicieux pour les campagnes et les organisations démocrates d’investir et de créer leurs propres outils. »

Mais alors que plusieurs cabinets démocrates ont exprimé le désir de partir, NGP VAN domine le marché depuis des années. Les concurrents tentent de capitaliser sur le mécontentement suscité par NGP VAN, mais les petites entreprises ne proposent pas encore de produit complet similaire. Et c’est beaucoup de travail pour les entreprises de passer à un logiciel différent, et encore moins de créer le leur. Déménager ne serait pas non plus idéal vers le milieu d’un cycle électoral.

« Je veux vraiment voir l’énergie de chacun entièrement concentrée sur ce qu’ils font dans le monde ou sur la victoire des élections, en particulier à l’approche de notre année électorale critique, et avec la collecte de fonds politiques et à but non lucratif à tous les niveaux », a déclaré un associé d’un cabinet de conseil. » a déclaré la société à POLITICO. « Ce n’est pas le moment idéal pour que cela se produise. »