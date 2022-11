Les licenciements de Meta montrent que Mark Zuckerberg a “religieux” sur les coûts, mais il doit réduire davantage

L’annonce mercredi par Club holding Meta Platforms (META) qu’il met à pied environ 13% de ses effectifs, soit plus de 11 000 employés, est un signe pour nous que le PDG Mark Zuckerberg, selon les mots de Jim Cramer, “a la religion” lorsqu’il s’agit d’essayer de maîtriser les coûts incontrôlables de l’entreprise. Bien que nous ne nous réjouissions pas du fait que des personnes perdent leur emploi, nous tenons à souligner que les indemnités de départ semblent généreuses, et nous espérons qu’elles pourront atténuer une partie du coup pour les malheureux d’être inclus dans ces réductions de personnel. Meta a bondi d’environ 8,5% dans les échanges de mercredi sur les nouvelles de suppression d’emplois. Mais il reste encore beaucoup de terrain à rattraper après sa chute de 24,5% après les bénéfices le 27 octobre. Même avec le gain de mercredi, l’action de Meta était toujours en baisse de près de 69% depuis le début de l’année et l’une des pires performances de 2022 de tous les S & Société P 500. Aussi douloureuses que soient les suppressions d’emplois, en particulier dans ce climat économique, nous pensons que cette décision était nécessaire après que la société mère de Facebook a publié des résultats lamentables au troisième trimestre et de faibles perspectives le mois dernier. La direction de l’époque a guidé une augmentation des dépenses au milieu de dix points de pourcentage, en contraste direct avec le désir des investisseurs de voir les dépenses baisser et la croissance des dépenses tomber plus en ligne avec les projections de revenus. Jim avait demandé à Meta et à d’autres entreprises technologiques pendant des mois de reconnaître la gravité des vents contraires macroéconomiques mondiaux et de réduire leurs coûts. Nous sommes donc ravis de voir la direction montrer enfin des signes de prise de conscience des réalités de l’environnement opérationnel dans lequel nous nous trouvons. Dans une lettre aux employés concernant les licenciements, Zuckerberg a écrit : “Nous prenons également un certain nombre de mesures supplémentaires pour devenir une entreprise plus légère et plus efficace en réduisant les dépenses discrétionnaires et en prolongeant notre gel des embauches jusqu’au premier trimestre.” Dans un dossier de la Securities and Exchange Commission sur les licenciements, Meta a quantifié ses efforts d’efficacité, affirmant que l’équipe s’attend désormais à ce que les dépenses totales de 2023 se situent entre 94 et 100 milliards de dollars, contre 96 à 101 milliards de dollars avec le troisième. publication des résultats du trimestre. Les prévisions révisées reflètent le “plan de la direction d’ajouter moins d’employés en 2023 que prévu, car nous ralentissons considérablement notre trajectoire d’embauche jusqu’au début de 2023”. Contribuant à la réduction des perspectives de coûts, la direction prévoit désormais que les dépenses en capital (capex) se situeront entre 34 et 37 milliards de dollars, une réduction dans le haut de la fourchette de 34 à 39 milliards de dollars précédemment prévue. Notamment, cependant, les attentes de la direction selon lesquelles les pertes de Reality Labs “augmenteront de manière significative d’une année sur l’autre” restent inchangées. Reality Labs est le segment de réalité virtuelle et de métaverse de l’entreprise. Comme effet d’entraînement, cette réduction des dépenses d’investissement de Meta peut être à l’origine d’une partie de la pression que nous constatons sur les actions de semi-conducteurs, un domaine qui a attiré une offre suite au guide initial des dépenses de Meta. Cependant, comme nous l’avons noté lors de la “Morning Meeting” de mercredi, nous ne cherchons pas à réduire nos positions dans les semi-conducteurs sur la base de cette nouvelle. Les membres peuvent examiner la dynamique des dépenses dans le cloud et les centres de données et les ventes des entreprises de semi-conducteurs dans notre guide de l’industrie des puces et de son fonctionnement. Bien que les licenciements de Meta ne soient qu’un début, nous pensons qu’il faudra peut-être plus, car au cours de la dernière année seulement, au troisième trimestre, la société a ajouté environ 19 000 employés à ses effectifs. Les membres se souviendront qu’avant la publication du troisième trimestre, Brad Gerstner d’Altimeter Capital Management, un actionnaire à long terme de Meta, a appelé à plusieurs changements clés qui, selon lui, serviraient à doubler le flux de trésorerie disponible à 40 milliards de dollars par an et à “concentrer les équipes de l’entreprise et investissements.” Dans une lettre ouverte le 24 octobre à la direction, Gerstner a appelé à un certain nombre d’actions. Au moins une réduction de personnel de 20 % ; libérer efficacement tous les employés embauchés au cours de la dernière année. Réduction des investissements annuels d’au moins 5 milliards de dollars ; au lieu de cela, la direction a guidé une réduction des dépenses d’investissement de 2 milliards de dollars en 2023 dans le haut de gamme de sa fourchette précédente, comme mentionné plus en détail plus tôt. Limitez les investissements axés sur le métaverse “à pas plus de 5 milliards de dollars par an”. En regardant ces étapes, qui ont été très bien accueillies par Wall Street, on peut dire sans se tromper que même si les nouvelles de mercredi sont un début, ce n’est que cela, un début. La réalisation de la première étape nécessiterait environ 6 000 licenciements supplémentaires. En ce qui concerne les autres dépenses, bien que la réduction du haut de gamme des capex soit la bienvenue, nous sommes clairement loin des 25 milliards de dollars que les investisseurs aimeraient voir et clairement la direction n’a pas l’intention de ralentir le rythme des investissements dans le segment Reality Labs. Voici un aperçu de la réaction de Wall Street aux nouvelles. Les analystes de JPMorgan ont déclaré: “Alors que nous espérions que les perspectives de dépenses pour 2023 diminueraient davantage, la réduction globale des effectifs est probablement plus importante que ce à quoi la plupart des gens s’attendaient et montre que la direction opère avec une discipline accrue, en particulier après une période difficile de près de 2 semaines depuis le rapport Gains du 3e trimestre.” À leur avis, cette décision pourrait “supprimer théoriquement environ 8 milliards de dollars de coûts sur une base annualisée”. Les analystes d’UBS ont déclaré : “Nous pensons que les réductions de coûts Meta – à travers l’opex [operating expenditures] et capex – signale que la société entend les investisseurs, et nous pensons que les actions peuvent augmenter.” Chez RBC, les analystes voient de bonnes chances que la direction réduise ses prévisions de dépenses tout au long de l’année, notant qu’en 2022, les dépenses d’exploitation réalisées devraient être sur le point d’être inférieures d’environ 10 % à celles ce qui avait été prévu au troisième trimestre de 2021. La direction avait initialement prévu que les dépenses totales en 2022 se situeraient entre 91 milliards de dollars et 97 milliards de dollars.Cependant, ils prévoient maintenant que les dépenses totales de 2022 se situeront entre 85 et 87 milliards de dollars. Cela dit, ils concluent finalement que “bien que cette annonce ne fasse rien pour atténuer les inquiétudes concernant la concurrence, la perte de signal et la perception d’investissements excessifs dans le Metaverse – c’est le premier signe que le PDG h comme le montre sa volonté d’acquiescer au désir des actionnaires d’investir un peu plus judicieusement compte tenu des divers vents contraires auxquels l’entreprise est confrontée. l’incertitude et le ralentissement généralisé de la publicité numérique, car ces réductions devraient aider à mieux aligner la structure de coûts de Meta sur sa trajectoire de croissance actuelle, à attirer le sentiment actuel des investisseurs et à améliorer l’efficacité opérationnelle globale.” En fin de compte, les nouvelles sont clairement positives et devraient entraîner une révision à la hausse des estimations. Cependant, il faudra plus avant que nous puissions voir un mouvement soutenu à la hausse. En conséquence, nous pensons que la mise à jour de mercredi sert à solidifier le creux des actions et à inciter les investisseurs à devenir plus constructifs sur le titre. Cependant, nous ne pensons pas que cela justifie une exposition supplémentaire au nom, car il existe de meilleurs domaines pour faire fructifier l’argent où les fondamentaux sont plus en ligne avec le paysage macroéconomique. Nous nous en tenons à notre déclassement le mois dernier des actions Meta à une note de 2 et à la réduction de notre objectif de cours à 150 $ par action au lieu de 235 $. Enfin, nous tenons à reconnaître que l’annonce de Meta est conforme à ce que nous avons constaté dans l’industrie et sert à aider la Réserve fédérale à atteindre son objectif de ralentir l’économie pour réduire l’inflation. (Sur ce front, la publication jeudi de l’indice des prix à la consommation du gouvernement sera de la plus haute importance.) Voici un bref aperçu de ce que nos autres sociétés du Club font pour contrôler les coûts. Salesforce (CRM) a confirmé avoir licencié moins de 1 000 personnes lundi. Les rapports avaient émis l’hypothèse que les réductions seraient plus du double. Le PDG de Qualcomm (QCOM), Cristiano Amon, nous a dit la semaine dernière que le fabricant de puces accordait la priorité à la réduction des coûts, y compris un gel des embauches. Amazon (AMZN) a étendu cette semaine son gel des embauches à l’ensemble de ses effectifs. Maintenant que Covid est moins un problème, Amazon a essayé de redimensionner ses opérations, qui ont été regroupées au début de la pandémie pour répondre à la demande écrasante. Alphabet (GOOGL), dans ses prévisions du mois dernier, a déclaré que ses ajouts d’effectifs au quatrième trimestre devraient ralentir à moins de la moitié des 12 765 embauchés au troisième trimestre. Les actions de la direction pour ralentir le rythme des embauches devraient être plus apparentes l’an prochain. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long META, CRM, AMZN, QCOM et GOOGL. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim ne fasse un Commerce. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Mark Zuckerberg, directeur général de Meta Platforms Inc., prend la parole lors de l’événement virtuel Meta Connect à New York, aux États-Unis, le mardi 11 octobre 2022. Michel Nagle | Bloomberg | Getty Images