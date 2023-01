Les licenciements dans le secteur de la technologie se poursuivent alors que les actions chutent et que les taux d’intérêt augmentent

“Les taux élevés sont douloureux pour presque tout le monde, mais ils sont particulièrement douloureux pour la Silicon Valley”, a déclaré Kairong Xiao, professeur agrégé de finance à la Columbia Business School. “Je m’attends à davantage de licenciements et de réductions d’investissements à moins que la Fed ne revienne sur son resserrement.”

Pour le moment, il y a peu de chances que cela se produise. Le marché s’attend à deux autres hausses de taux par la Réserve fédérale cette année, à au moins 5 %.

Dans l’immobilier, c’est un problème pour quiconque s’attend à une reprise rapide. Les taux bas ont non seulement fait grimper les prix de l’immobilier, mais ont également rendu irrésistible pour des entreprises telles que Zillow ainsi que Redfin, Opendoor Technologies et autres, de se lancer dans une activité autrefois considérée comme légèrement peu recommandable : retourner des maisons.

En 2019, Zillow a estimé qu’il aurait bientôt un revenu de 20 milliards de dollars grâce à la vente de 5 000 maisons par mois. Cela a ravi les investisseurs, qui ont poussé la société cotée en bourse de Seattle à une valorisation de 45 milliards de dollars et créé un boom de l’embauche qui a porté le nombre d’employés à 8 000.

L’idée de Zillow était d’utiliser un logiciel d’intelligence artificielle pour rendre un marché immobilier chaotique plus efficace, prévisible et rentable. C’est le genre d’innovation dont le capital-risqueur Marc Andreessen a parlé en 2011 lorsqu’il a déclaré que les insurgés du numérique prendraient le contrôle d’industries entières. « Les logiciels dévorent le monde », a-t-il écrit.

En juin 2021, Zillow possédait 50 maisons dans la capitale californienne, Sacramento. Cinq mois plus tard, il y en avait 400. L’une était une maison banale de quatre chambres et trois salles de bain dans le coin nord-ouest de la ville. Construit en 2001, il est proche de plusieurs parcs et de l’aéroport. Zillow a payé 700 000 $ pour cela.

Zillow a mis la maison sur le marché pendant des mois, mais personne n’en voulait, même à 625 000 $. L’automne dernier, après avoir quitté le marché sans ménagement, Zillow a déchargé la maison pour 355 000 $. Les taux bas avaient fait qu’il semblait possible que Zillow puisse viser la lune, mais même eux ne pouvaient pas en faire un succès.