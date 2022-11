Les licenciements dans le secteur de la technologie ne sont pas un indicateur des coupes dans d’autres secteurs : Morgan Stanley

Employés techniques dans des entreprises de Asana à Amazone et Méta ont vu leurs rangs vannés par des coupes massives sans précédent depuis les premiers jours de la pandémie de Covid-19, mais dans une nouvelle note, les analystes de Morgan Stanley disent qu’ils ne considèrent pas ces licenciements comme un « signe avant-coureur de changements » pour l’ensemble du bassin de main-d’œuvre .

Dans une note de recherche envoyée jeudi, les analystes de Morgan Stanley ont souligné l’embauche “idiosyncratique” dans la technologie par rapport au reste du marché du travail et la capitalisation boursière démesurée des entreprises technologiques comme deux facteurs expliquant pourquoi les licenciements technologiques ont eu un impact démesuré sur les perceptions.

Mais comme l’ont noté les analystes, les licenciements dans le secteur de la technologie depuis décembre 2021 “sont seulement 187 000 […] un nombre conséquent pour le secteur [but] à peine plus de 0,1 % de la masse salariale totale aux États-Unis. ” L’embauche agressive par les entreprises technologiques a entraîné une augmentation de la masse salariale dans les entreprises technologiques et adjacentes “nettement au-dessus [their] niveau pré-pandémique[s]”, leader du marché au sens large, qui, jusqu’à récemment, était à la traîne par rapport au pic d’emploi de 2019.

Morgan Stanley prévoit toujours une “forte” baisse de la croissance de l’emploi, citant le ralentissement de la demande des consommateurs précipité par la hausse des taux de la Réserve fédérale comme déclencheur des réductions d’embauche “dans la plupart des secteurs de l’économie”.

Mais pour ces analystes, la probabilité de suppressions d’emplois majeures dans les industries non technologiques reste peu probable. Les analystes de Morgan Stanley ont pointé la simple réalité : “le [U.S.] l’économie dans son ensemble reste à court de personnel.”

En d’autres termes, même si les dirigeants peuvent vouloir couper la graisse, “il semble y avoir peu de graisse à couper”.

Mais la perception de la rentabilité et des pratiques d’embauche scrupuleuses sont peut-être ce que le marché veut entendre, ont écrit les analystes. Pour les cadres supérieurs des entreprises Internet et des marchés plus larges, “il est important que les entreprises évaluent comment mieux gérer les flux de trésorerie” alors qu’elles s’adaptent à un “monde plus lent de 23”, ont écrit les analystes.

Pour l’instant, cependant, les licenciements technologiques ne sont pas encore “le canari dans la mine de charbon”.

