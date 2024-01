Les licenciements d’Amazon Studios suscitent des questions sur ses ambitions hollywoodiennes

Les licenciements ont touché Prime Video et la division Amazon MGM Studios, la plupart des suppressions étant liées à l’acquisition de MGM par Amazon pour 8,5 milliards de dollars en 2022, la deuxième plus grosse transaction de l’histoire du géant de la technologie.

Les gens dans et autour de l’entreprise se demandent quelle est la prochaine étape. Pendant des années, la directrice des studios, Jen Salke, a investi des milliards de dollars dans du contenu original pour alimenter le service Prime Video d’Amazon, qui fait partie de son programme d’adhésion Prime. Elle a embauché auprès de sociétés hollywoodiennes traditionnelles et a consacré de l’argent aux talents. Le service a remporté des prix prestigieux au fil du temps.

Mais les résultats ont été mitigés. “Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux du Pouvoir”, par exemple, était considéré comme la série télévisée la plus chère jamais réalisée, avec un coût estimé à 500 millions de dollars pour la saison 1. Mais le Hollywood Reporter a rapporté que seulement 37 % des téléspectateurs américains complété la série. Une autre série coûteuse, “Citadel”, est largement considérée comme ayant sous-performé les attentes.

Dans le cadre de son évaluation de son activité de divertissement, Amazon a également été évolution son service vidéo gratuit financé par la publicité, Freevee. Le personnel de Freevee a été réaffecté ou on lui a dit qu’il ajouterait des tâches à Prime Video, et avec le temps, il est prévu que Freevee cesse de produire du contenu original, selon des initiés de l’entreprise. a déclaré à BI plus tôt en janvier .

Pour deux des personnes licenciées d’Amazon la semaine dernière, les suppressions de postes semblaient froides et impersonnelles – un rappel, ont-ils dit, que l’entreprise était un géant de la technologie, et non un studio hollywoodien traditionnel essayant de se forger une réputation de foyer de talents. Ils ont déclaré avoir reçu des courriels à 5 h 30 les informant de leurs licenciements et n’avoir rencontré leurs supérieurs que quelques heures plus tard. “Comment est que favorable aux talents ?”, a déclaré une personne concernée.

Les licenciements, combinés à d’autres facteurs mettant à rude épreuve le secteur du divertissement – ​​des grèves aux réductions des dépenses de contenu – ont accru les inquiétudes quant à l’avenir des ambitions de divertissement de l’entreprise. Ce sont les questions qui reviennent le plus sur cet avenir, selon des conversations avec six personnes proches de Prime Video et d’Amazon MGM Studios.

Qui est vraiment aux commandes ?

Dans le cadre des licenciements, deux équipes de MGM ont été intégré sous Chris Brearton, un cadre commercial qui a rejoint Amazon avec l’acquisition de MGM en 2022. À cette époque, Salke consolidait son pouvoir lorsqu’elle a obtenu la supervision d’une grande partie de MGM . Plusieurs observateurs ont vu dans la restructuration des équipes la semaine dernière le signe que le pouvoir se déplaçait de Salke vers le côté financier sous la direction de son patron, le SVP Mike Hopkins, qui scrute les dépenses du studio depuis son arrivée en 2020.

Qu’est-ce qui sera coupé ensuite ?

Des licenciements étaient attendus après l’acquisition de MGM par Amazon, comme c’est typique pour une intégration d’entreprise. Amazon a déjà réduit ses équipes en Afrique et dans la région MENA et investit davantage dans les pays d’Europe du Nord et centrale, Date limite et d’autres ont rapporté. Des sources ont déclaré à Business Insider qu’il y avait de nombreuses spéculations selon lesquelles d’autres réductions pourraient avoir lieu dans les équipes de développement. Offres globales chères réalisées par Salke pour conquérir des talents ou des budgets de production.

“Nous dépensions comme des marins ivres”, a déclaré un deuxième initié. Le premier prédit un « bain de sang » au sein des six équipes de développement de contenu d’Amazon, y compris des équipes distinctes pour Prime Video, Freevee et MGM – un chiffre qui, selon eux, serait inconnu dans une société de médias traditionnelle.

Quel sera l’impact du sport sur les dépenses en contenu original ?

Alors que les licenciements montrent qu’Amazon consacre moins de ressources aux séries télévisées et aux films originaux, un domaine de contenu pour lequel il dépense davantage est celui des sports en direct. Plus particulièrement, Amazon a payé 11 milliards de dollars pour les droits exclusifs sur « Thursday Night Football » de la NFL, ce qui a aidé Amazon à attirer de nouveaux annonceurs et davantage de membres Prime après quelques premiers accrocs .

Et Amazon a clairement indiqué qu’il continuerait à poursuivre de manière agressive les sports en direct. Cela a juste fait une minorité investissement dans Diamond Sports en faillite, ce qui fera Amazon, le streamer principal de l’un des plus grands réseaux sportifs régionaux, diffusant la moitié de tous les matchs de la MLB, de la LNH et de la NBA aux États-Unis.

Ces décisions ont énervé plusieurs initiés du secteur du divertissement. Même chez Amazon, disent-ils, il n’y a qu’une quantité limitée d’argent à dépenser, et plus d’argent dépensé pour le sport signifie moins pour le divertissement filmé.

Certains se demandent si Amazon va doubler le contenu adjacent comme les documentaires sportifs pour que les fans continuent de regarder plus longtemps. Amazon vend déjà à ses clients des abonnements à des services de streaming concurrents, ce qui lui permet de tenir sa promesse de « Everything Store » et de gagner de l’argent de nombreuses façons. Au moins une personne s’est demandé si Amazon déciderait un jour qu’il n’avait pas du tout besoin de contenu original et deviendrait simplement une plaque tournante pour les streamers sportifs et d’autres entreprises.

Quel sera l’impact des publicités sur l’expérience de visionnage ?