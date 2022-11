Les licenciements d’Amazon frappent Alexa alors que d’autres employés cherchent des réponses.

Les licenciements les plus importants de l’histoire d’Amazon ont commencé mardi, avec des suppressions d’emplois dans la division des assistants vocaux Alexa et des offres de rachat volontaires envoyées à de nombreux employés des ressources humaines. Mais le manque de communication des principaux dirigeants d’Amazon pendant deux jours complets après le premier reportage sur les licenciements imminents a provoqué le chaos et la colère parmi les employés de base à la recherche de réponses au milieu d’un rare repli dans les 27 ans d’histoire du géant de la technologie.

Le cycle a commencé lundi matin lorsque le New York Times a annoncé qu’Amazon supprimerait environ 10 000 emplois, soit environ 3 % de son personnel mondial. Amazon avait récemment gelé l’embauche dans certaines divisions et supprimé certaines initiatives expérimentales, et un dirigeant de l’entreprise a averti lors de récents appels avec des journalistes et des analystes de Wall Street que les acheteurs se serraient la ceinture et qu’Amazon le serait aussi.

Après le premier rapport sur les licenciements prévus, de nombreux employés ont supposé qu’ils auraient bientôt des nouvelles de quelqu’un au sommet de l’entreprise. Cela ne s’est pas produit. En fin de compte, 48 heures se sont écoulées entre le moment où la nouvelle des licenciements a été annoncée pour la première fois dans la presse et le moment où un haut dirigeant de l’entreprise a reconnu la dure réalité au reste de l’entreprise. Et même alors, de nombreux employés ne savaient pas s’ils perdraient bientôt leur emploi eux aussi.

“Je ne sais même pas si je veux plus travailler pour cette entreprise”, a déclaré mercredi après-midi à Recode un cadre supérieur d’Amazon qui travaille dans l’entreprise depuis plus de 10 ans, faisant référence au manque de transparence des dirigeants de l’entreprise. “C’est une façon horrible de traiter les gens.”

Les suppressions d’emplois chez Amazon ne sont que les dernières parmi la classe dirigeante des entreprises technologiques habituées à des années de croissance dominante et convaincues par le succès commercial alimenté par la pandémie qu’un recul économique n’était pas à l’horizon. Le désordre du déploiement des licenciements d’Amazon souligne également à quel point un tel moment est rare pour le roi du commerce électronique. Amazon a licencié plusieurs centaines d’employés en 2018, mais ses dernières suppressions d’emplois importantes remontent à 2001, lorsqu’il a licencié 1 500 personnes, soit 15 % de son personnel d’alors, à la suite du crash des dot-com et au milieu d’un brève récession américaine.

Cette fois-ci, le soir du jour où la nouvelle a été annoncée pour la première fois, de nombreux employés avaient mis de côté le travail de la journée au profit de discussions avec des collègues pour recueillir des miettes de renseignements sur l’avenir de leurs moyens de subsistance. Certains gestionnaires ont dit aux employés qu’ils pensaient que leur division était sûre, mais d’autres ont dit qu’ils en savaient peu. Une source proche des décisions a déclaré que les chefs d’entreprise de l’entreprise souhaitaient d’abord communiquer les licenciements à ceux qui perdaient leur emploi, avant de diffuser un message à l’ensemble de l’entreprise.

Mardi matin, cela a commencé à se produire. Certains employés d’Amazon, notamment ceux qui travaillent dans la division des assistants vocaux Alexa, tape-à-l’œil mais non rentables, ont trouvé une invitation de calendrier pour une vidéoconférence de 15 minutes qui les attendait. La mauvaise nouvelle leur a été annoncée via un script. Bientôt, les employés licenciés ont commencé à inonder LinkedIn de leurs annonces personnelles. Une employée de la division IA d’Alexa a déclaré que 60 % de son équipe avait été licenciée “en raison de la réduction des effectifs/de la hiérarchisation des projets”. Alors qu’Alexa est l’une des marques phares pour lesquelles Amazon est le plus connu, la société n’a pas été en mesure de générer des revenus significatifs pour le service d’assistant vocal au cours des huit années qui ont suivi son lancement et sa popularité croissante. La division qui abrite les propres gadgets technologiques d’Alexa et d’Amazon a perdu plus de 5 milliards de dollars par an ces dernières années, a rapporté le Wall Street Journal début novembre.

Pendant ce temps, d’autres employés ont compilé des listes des divisions qui subissaient des coupures et de celles qui pourraient être sûres, sur la base d’une combinaison des confessionnaux de LinkedIn, d’informations autodéclarées et de rumeurs internes.

Puis mardi soir, de larges pans de la division RH de l’entreprise, y compris des recruteurs et des ingénieurs en logiciel, ont reçu une offre de rachat ou un programme de libération volontaire. En échange de leur départ volontaire de leur travail, Amazon offrait aux employés trois mois de salaire plus une semaine de salaire pour chaque tranche de six mois d’ancienneté dans l’entreprise. Ceux qui l’ont reçu ont deux semaines pour prendre une décision. Les dirigeants de la division n’excluraient pas les licenciements involontaires au cours de la nouvelle année si davantage de coupes étaient jugées nécessaires. Il n’est pas clair si l’indemnité de départ serait la même ou différente, et ce manque de clarté a créé plus d’angoisse pour les employés et les gestionnaires.

“Ils n’apprécient pas qu’on leur donne ce” choix “sans aucune information sur ce que l’avenir leur réserve”, a déclaré un responsable à Recode.

Mercredi matin, la plupart des employés d’Amazon n’avaient toujours rien entendu de la direction de l’entreprise malgré les coupures des jours précédents chez Alexa et dans d’autres domaines comme l’entreprise de jeux en nuage Amazon Luna. Les employés ont déclaré que peu de travail était en cours et que les e-mails destinés aux entreprises avaient ralenti.

“La vérité est que si l’entreprise était plus transparente, nous n’aurions pas ce shitshow”, a déclaré un autre cadre supérieur d’Amazon à Recode. “Maintenant, la plupart de la population se demande s’ils sont les prochains.”

Enfin, vers 11 h HE mercredi, le dirigeant d’Amazon, Dave Limp, qui supervise la large gamme de gadgets électroniques grand public de l’entreprise et la division qui gère Alexa, a publié un message sur les coupes qui avaient commencé la veille.

“Après une série d’examens approfondis, nous avons récemment décidé de consolider certaines équipes et certains programmes”, a-t-il écrit. « L’une des conséquences de ces décisions est que certains rôles ne seront plus requis. Cela me fait mal de devoir annoncer cette nouvelle, car nous savons que nous allons perdre des Amazones talentueux de l’organisation Devices & Services.

À peu près au même moment, le porte-parole d’Amazon, Kelly Nantel, a publié un commentaire public aux journalistes.

“Dans le cadre de notre processus annuel d’examen de la planification opérationnelle, nous examinons toujours chacune de nos activités et ce que nous pensons devoir changer”, lit-on. « Au fur et à mesure que nous traversons cela, compte tenu de l’environnement macro-économique actuel (ainsi que de plusieurs années d’embauches rapides), certaines équipes procèdent à des ajustements, ce qui signifie dans certains cas que certains rôles ne sont plus nécessaires. Nous ne prenons pas ces décisions à la légère et nous nous efforçons de soutenir tous les employés qui pourraient être touchés. »

Malheureusement pour les employés d’Amazon, aucune nouvelle de licenciement dans leur division jusqu’à présent ne signifie qu’elle ne se produira pas. Le New York Times a rapporté qu’au-delà des divisions Alexa et RH de l’entreprise, l’activité principale de vente au détail d’Amazon finirait également par subir des coupes. Une source ayant une connaissance directe des plans de licenciement a déclaré à Recode que les examens commerciaux – et les décisions spécifiques sur qui pourrait être le prochain – sont toujours en cours dans les divisions de l’entreprise.