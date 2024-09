Les licenciements chez Microsoft ont affecté Call of Duty Warzone Mobile, qui « n’a pas eu le succès espéré »

Les licenciements surprises de Microsoft dans le secteur des jeux vidéo auraient touché les équipes d’Activision Blizzard à l’origine des jeux mobiles Call of Duty Warzone Mobile et Warcraft Rumble.

Hier, le patron de Xbox, Phil Spencer, a envoyé une note au personnel, vérifiée par IGN, qui fait état de 650 licenciements supplémentaires dans la division jeux vidéo de Microsoft. Ces licenciements font suite aux 1 900 licenciements effectués plus tôt cette année, et portent le total à 2 550 depuis l’acquisition d’Activision Blizzard par Microsoft pour 69 milliards de dollars l’année dernière.

Bien que Spencer ait insisté sur le fait qu’aucun jeu n’a été annulé ni aucun studio fermé cette fois-ci, Fichier de jeu rapporte que les équipes de développement d’Activision Blizzard pour Call of Duty Warzone Mobile et Warcraft Rumble ont été touchées.

Test de Call of Duty: Warzone Mobile : captures d’écran

Call of Duty Warzone Mobile a été lancé en mars sur iOS et Android en tant qu’expérience mobile Call of Duty spécifique à Warzone qui propose un battle royale pour jusqu’à 120 joueurs, ainsi qu’une progression croisée avec Warzone sur PC et console, Modern Warfare 2 et 3, et le prochain Black Ops 6. La critique de Call of Duty Warzone Mobile par IGN a donné un 8/10. Nous avons déclaré : « Call of Duty: Warzone Mobile inclut tous les meilleurs éléments de Warzone, tout en accélérant et en rationalisant les matchs et en utilisant la progression croisée pour en faire une extension significative de l’expérience traditionnelle. »

Activision espérait que Warzone Mobile ferait sensation sur le marché concurrentiel des jeux de tir mobiles, où Call of Duty Mobile, développé par TiMi Studio Group, propriété de Tencent, connaît déjà un énorme succès. Avec Call of Duty Mobile, qui a enregistré 650 millions de téléchargements depuis son lancement, les revenus sont partagés entre Activision et Tencent. Call of Duty Warzone Mobile, en revanche, est entièrement développé en interne chez Activision, ce qui permet à l’entreprise d’obtenir une plus grosse part du gâteau financier à chaque fois qu’un joueur dépense de l’argent pour un pass de combat ou un produit cosmétique.

Il semble cependant que Call of Duty Warzone Mobile n’ait pas répondu aux attentes d’Activision. Stephen Totilo de Game File a déclaré que Warzone Mobile « n’a pas eu le succès espéré » et que même s’il restera en ligne, son équipe « est en train d’être réduite ».

Spencer a fait référence aux difficultés de Warzone Mobile dans sa note, sans citer le nom du jeu lui-même : « Par ailleurs, dans le cadre de la gestion de l’entreprise, il y a certains impacts sur d’autres équipes alors qu’elles s’adaptent à des priorités changeantes et gèrent le cycle de vie et les performances des jeux. »

De même, l’équipe Warcraft Rumble de Blizzard est affectée par les licenciements. Warcraft Rumble a été lancé en tant que jeu de défense de tour mobile gratuit en 2023 sur iOS et Android et, bien qu’il ait démarré fort, l’intérêt semble avoir diminué. Warcraft Rumble passe désormais du lancement aux opérations en direct après le lancement, mais restera en ligne.

Les difficultés récentes d’Activision Blizzard sur le marché mobile remettent en question l’acquisition de l’entreprise par Microsoft, sachant que Spencer n’a pas caché que la décision d’acheter l’entreprise était en partie motivée par les ambitions de Xbox dans le domaine mobile (Activision Blizzard possède King, le créateur du jeu mobile Candy Crush, extrêmement populaire). En effet, Microsoft prévoit de lancer sa propre boutique d’applications, pour concurrencer Apple et Google dans le secteur lucratif des jeux mobiles.

Les ventes de matériel Xbox ont encore chuté au quatrième trimestre de Microsoft le dernier trimestre financier pour lequel nous disposons de chiffres, tandis que les ventes de contenu de jeu ont de nouveau grimpé en flèche grâce à Activision Blizzard. Les revenus du jeu dans leur ensemble semblent se porter plus que bien en termes de comparaisons d’une année sur l’autre, établissant même des records trimestriels, mais cela est en grande partie dû au coup de pouce offert par Activision Blizzard (il n’était pas là pour gagner de l’argent pour l’entreprise l’année dernière, maintenant c’est le cas, donc les chiffres ont augmenté).

Les revenus des jeux vidéo ont augmenté de 44 % par rapport à l’année précédente, mais avec un impact net de 48 points lié à l’acquisition, ce qui indique que les activités de Xbox non liées à Activision Blizzard ne se portent pas aussi bien que l’année dernière. Les revenus du contenu et des services Xbox se portent mieux, en hausse de 61 % par rapport à l’année précédente, avec un impact net de 58 points lié à l’acquisition.

Dans l’ensemble, la division More Personal Computing de Microsoft (qui comprend la Xbox ainsi que d’autres segments tels que Windows) a généré un chiffre d’affaires de 15,9 milliards de dollars, en hausse de 14 % sur un an, au cours du quatrième trimestre.

Prenant la parole en août, Spencer a déclaré que la campagne controversée de Xbox sur plusieurs plates-formes visait en partie à apporter plus d’argent à l’activité de jeux de Microsoft. — alors que la pression est désormais forte pour tenir ses promesses suite à l’acquisition par Microsoft d’Activision Blizzard, le créateur de Call of Duty.

« Nous sommes une entreprise », a déclaré Spencer. « Il est vrai qu’au sein de Microsoft, la barre est haute pour nous en termes de résultats que nous devons fournir à l’entreprise. Nous recevons un niveau de soutien de la part de l’entreprise qui est tout simplement incroyable et nous sommes capables de faire ce que nous voulons. »

« Je me demande donc comment nous pouvons rendre nos jeux aussi performants que possible. Notre plateforme continue de se développer, sur console, sur PC et sur le cloud. Il s’agit simplement d’adopter une stratégie qui fonctionne pour nous. »

Microsoft s’apprête à lancer Activision Call of Duty: Black Ops 6 en octobre, premier jeu Call of Duty de la série principale à être lancé sur son service d’abonnement Game Pass dès le premier jour. Il se murmure qu’il prépare un Console portable Xbox pour la libération, et a annoncé son intention de sortir des consoles Xbox de nouvelle génération . Indiana Jones et le Grand Cercle sera lancé sur PC et Xbox en décembre, avec une sortie sur PS5 prévue peu de temps après.

