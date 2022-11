Les licenciements chez Amazon, Meta et Twitter signalent un changement majeur dans la Silicon Valley

Une vague de licenciements importants s’abat sur la Silicon Valley.

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a supprimé 11 000 employés, soit 13 % de Facebook. Amazon a confirmé son intention de supprimer jusqu’à 10 000 emplois dans les entreprises et les technologies. Lyf. Robin des Bois. Bande. Netflix. Coinbase. Ils réduisent tous leurs effectifs. Et ils ne se contentent pas de supprimer des emplois, ils suppriment également certains des avantages qui sont devenus synonymes de travail dans la technologie.

Chaque entreprise a ses propres problèmes uniques entraînant des mesures de réduction des coûts. Mais il y a aussi quelques raisons macro pour les contractions. Premièrement, les entreprises technologiques ont été les gagnantes de la pandémie. Lorsque les consommateurs étaient coincés à la maison lors de réunions Zoom, de promenades en Peloton et de regarder Netflix, les actions des entreprises technologiques ont augmenté. Ils ont reçu d’énormes injections d’argent et l’ont utilisé pour se développer – beaucoup, et parfois dans des secteurs verticaux de plus en plus risqués. Mais alors que l’économie se détériore et que l’inflation augmente, tandis que les restrictions liées à la pandémie s’assouplissent, les investisseurs recherchent des paris plus sûrs et les entreprises technologiques reviennent sur Terre. D’où le serrage de ceinture.

L’autre raison macro de la réduction des coûts, comme le soutient Peter Kafka de Recode Aujourd’hui, expliqué, c’est que les plus grandes entreprises technologiques sont désormais matures. En d’autres termes, ils ne peuvent pas offrir aux investisseurs le même type de croissance massive qu’ils auraient pu obtenir à l’époque du boom de la fin des années 2000 et des années 2010. Et cela aura toutes sortes de ramifications pour les acteurs de l’industrie.

Noël Roi

À quoi ressemblent les mesures de réduction des coûts à ce stade ?

Pierre Kafka

Ce sont des mesures de réduction des coûts, mais si vous parlez à des gens de la technologie, ce sont aussi des réinitialisations émotionnelles et culturelles. Google a vraiment lancé cela il y a de nombreuses années, en disant: «Nous gagnons tellement d’argent que nous pouvons nous permettre de le faire. Nous allons embaucher tous les meilleurs talents. Nous allons les garder ici en les payant beaucoup, mais aussi grâce à ces avantages scandaleux : pas seulement de la nourriture gratuite, mais de multiples cafétérias dans chacun de nos bureaux où vous pourrez vous gaver toute la journée. Des gymnases et des navettes vraiment élaborés pour vous emmener de chez vous à notre campus.

Et ce que vous avez commencé à voir au printemps dernier, ce sont des entreprises comme Facebook et Google qui ont dit : « Nous allons aussi freiner ce genre de choses. Au printemps dernier, Facebook a déclaré: “Vous pouvez toujours avoir de la nourriture gratuite si vous restez ici et travaillez tard dans la soirée, mais nous n’allons pas vous la donner si tôt.” Donc, vous devez vraiment rester au travail. Et une chose aussi insignifiante que “Nous allons vous donner des boîtes à emporter plus petites pour que vous ne puissiez pas prendre le steak que nous vous donnons et aller nourrir votre famille avec.” Ils disent : « Nous ne voulons plus que vous pensiez à Facebook de cette façon. Ce sera plus proche des conditions de travail normales auxquelles sont habituées au moins de nombreuses personnes aux États-Unis.

Noël Roi

Selon vous, à quel point cette période représente-t-elle un changement existentiel dans le domaine de la technologie ?

Pierre Kafka

Je pense que c’est un changement assez important. Je pense que la plupart des gens qui travaillent dans la technologie n’y ont été que pendant les périodes de boom. La dernière véritable déflation dans le domaine de la technologie remonte à 2000, 2001. Il n’y a presque personne qui travaille dans la technologie maintenant qui était là pour ça. Donc, si vous avez travaillé dans la technologie, vous n’avez connu que des choses qui montent et qui vont à droite. Vous avez été beaucoup payé. Il y avait toujours des entreprises qui voulaient vous embaucher en dehors de l’entreprise où vous travailliez, alors vous étiez encore plus payé. Vous saviez que vous pouviez quitter Facebook ou Google et rejoindre une startup, et si cette startup ne fonctionnait pas, elle serait peut-être achetée par Facebook ou Google.

Et tout cela arrive à un record cette année. Les gens disent : « Oh, je ne peux pas simplement m’en aller. Je ne peux pas simplement quitter Facebook ou Google et aller dans une startup crypto ou Web3 et gagner encore plus d’argent. Il se peut que je doive en quelque sorte faire le travail que j’ai en ce moment et m’en contenter. Et c’est une grande réinitialisation culturelle.

Noël Roi

Peter, vous soutenez que le problème fondamental qui sous-tend bon nombre de ces coupes est celui dont nous aimons parler sur Aujourd’hui, expliqué: le problème, c’est la croissance — ou son absence.

Pierre Kafka

Oui. Il y a une plus grande histoire qui remonte à quelques décennies. Ces entreprises technologiques, Google, Facebook, Amazon et Apple ont toutes connu une croissance folle, folle, folle. Ils vendaient des tonnes de publicités. Ils vendaient des tonnes d’iPhones. Ils reflétaient un grand changement dans la façon dont le monde utilisait la technologie. Ils étaient à l’avant de cela. Ils ont été récompensés pour cela.

Mais ces entreprises ne croissent plus au même rythme. Beaucoup d’entre eux sont assez vieux maintenant – ou leur produit principal est assez vieux. L’iPhone a 15 ans. La principale activité d’annonces de recherche de Google a 20 ans. YouTube a 15 ans, plus ou moins. Beaucoup de ces entreprises et de ces produits sont encore très gros et très rentables, mais ils ne vont plus se développer comme des gangbusters. Il est difficile d’extraire les gains rapides de revenus et de bénéfices que ces entreprises ont réalisés au cours des deux dernières décennies. Et donc si vous êtes Wall Street et que vous recherchez la croissance, il est plus difficile de trouver cela dans la Big Tech de nos jours. Et la Big Tech est moins dynamique qu’avant. Ces entreprises Big Tech étaient des perturbateurs, et maintenant elles sont en quelque sorte les grands géants établis. Et du point de vue de Wall Street, c’est moins attrayant.

Noël Roi

Ces entreprises doivent-elles grandir ?

Pierre Kafka

Vous pouvez certainement le faire. Cela aide si vous possédez votre propre entreprise, si vous ne devez d’argent à personne, si vous n’avez pas d’actionnaires à la recherche d’un rendement, mais vous pouvez certainement le faire. Et vous pouvez même vous en sortir sans grandir si vous êtes un certain type d’entreprise qui a dit aux investisseurs : “Nous allons croître de quelques pour cent chaque année, mais nous n’allons pas grandir comme des gangbusters.” C’est une façon assez rationnelle de vivre sa vie et de diriger une entreprise. Wall Street, cependant, dit souvent « C’est bien, mais ce que nous voulons, ce sont de gros rendements. Nous voulons gagner plus d’argent, nous voulons donc une croissance massive et nous voulons que vous nous promettiez une croissance massive. C’est ce que beaucoup de ces entreprises technologiques ont réalisé pendant quelques décennies. Et maintenant, il leur est plus difficile de le faire.

Noël Roi

Et les entreprises technologiques sont-elles honnêtes avec les investisseurs ? Sont-ils allés vers eux et ont-ils dit: «Regardez, les gars et les filles. Nous n’allons pas grandir autant qu’avant. »

Pierre Kafka

Oui et non. Ils doivent déclarer leur nombre publiquement. Mais s’ils disent : « Écoutez, nous allons essentiellement arrêter de grandir, point final » ou « Nous allons seulement grandir un peu pendant longtemps », c’est fini. Wall Street ne veut pas entendre ça. Ou Wall Street dira : « C’est bien. Mais vous valez maintenant 70 % de moins que ce que vous valiez auparavant parce que nous voulons obtenir cette croissance quelque part. Donc, vous trouvez beaucoup d’entreprises qui disent : « D’accord, les choses ralentissent maintenant, mais faites-nous confiance, dans X ans, ce haricot magique va germer et nous allons avoir un nouveau casque VR. Nous allons avoir un nouveau métaverse. Nous allons nous développer sur des marchés qui n’existent pas encore. Faites-nous confiance, nous allons y arriver. Netflix passe par une version de cela où ils disent: «Ouais, il s’avère que le streaming n’est peut-être pas aussi important que nous le pensions, mais nous sommes aussi dans le jeu. Ça sonne bien, non ? »

Noël Roi

Qu’est-ce que tout cela signifie pour les fondateurs ? Ils sont vieux, aussi, maintenant. Que leur arrive-t-il ?

Pierre Kafka

Une chose qui me semble assez révélatrice, c’est que presque tous les hommes – et ce sont tous des hommes – qui ont lancé ces entreprises Big Tech et les ont dirigées : ils ne sont plus là. Il y a des histoires différentes dans chaque cas – Steve Jobs est mort – mais beaucoup de ces gars ont dit : “Nous ne voulons plus diriger ces entreprises”. Amazon, Google, Microsoft ont tous dit : « Nous allons faire venir des managers professionnels et leur dire, allez-y. On va faire autre chose. » Nous allons acheter le Washington Post. On va aller, dans le cas de Bill Gates, essayer de vacciner le monde. On va faire d’autres trucs parce que franchement, c’est plus intéressant de faire d’autres trucs que de diriger ces grosses entreprises. Mark Zuckerberg est la seule grande exception.

Noël Roi

Est-ce que tous ces tremblements signifient que les entreprises Big Tech ont moins de pouvoir qu’auparavant ?

Pierre Kafka

Je ne sais pas s’ils ont moins de pouvoir, franchement. Ils ont beaucoup moins de valeur, mais ce sont toujours les entreprises les plus précieuses au monde. Donc, comparativement, ils sont toujours les gros chiens. Je pense qu’il leur sera plus difficile d’embaucher les meilleurs et les plus brillants, les plus ambitieux, parce que ces gens regarderont autour d’eux et diront : « En tant qu’employés, nous voulons aller là où il y a beaucoup de croissance. C’est amusant pour nous personnellement. C’est intrigant. C’est aussi — il y a beaucoup d’avantages financiers pour nous. Alors peut-être qu’on n’ira pas travailler chez Facebook ou Google ou Amazon ou Apple. On va faire autre chose à la place.

Noël Roi

Je vous entends dire qu’il y a un avantage potentiel ici, comme un avantage plus large.

Pierre Kafka

Ouais. Je ne veux pas être pollinisateur à ce sujet parce que les gens perdent leur emploi. Et les gens auront plus de mal à payer leur loyer ou leur hypothèque ou à nourrir leur famille. Mais c’est en partie réel et en partie une fable de la Silicon Valley d’avoir cette destruction créative où de vieilles choses sont détruites. De nouvelles choses sympas sont construites à leur place. Cela fait partie de la fable et du mythe de la Silicon Valley qui contient également une grande part de vérité. Et donc il y a beaucoup de gens qui disent : « D’accord, nous allons faire quelque chose de nouveau. Soit dit en passant, nous avons fait beaucoup d’argent au cours des deux dernières années, les 10 dernières années. Nous pouvons nous permettre de ne pas travailler dans une entreprise Big Tech pendant un certain temps. Allons chercher une nouvelle idée.