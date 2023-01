Les licenciements chez Alphabet signent que Big Tech gère les dépenses en ballon

La société mère de Google Alphabet (GOOGL) est devenue vendredi le dernier géant de la technologie à licencier des milliers de travailleurs – une décision que nous attendions de la part de la holding du Club compte tenu de la baisse des revenus publicitaires et des craintes croissantes d’une récession. “J’assume l’entière responsabilité des décisions qui nous ont amenés ici. Au cours des deux dernières années, nous avons connu des périodes de croissance spectaculaire. Pour accompagner et alimenter cette croissance, nous avons embauché pour une réalité économique différente de celle à laquelle nous sommes confrontés aujourd’hui”, Pichai a écrit. Les actions d’Alphabet, qui avaient plongé de près de 39 % en 2022, ont augmenté de plus de 5 % aux nouvelles pour atteindre 98,02 $. L’activité de publicité numérique d’Alphabet, à partir de laquelle elle génère la majeure partie de ses revenus, a pris un coup alors que les entreprises freinent leurs dépenses publicitaires dans une économie en ralentissement. La société a annoncé un troisième trimestre médiocre fin octobre, avec une baisse des revenus publicitaires sur YouTube et un ralentissement de la croissance des annonces de recherche Google. Comme de nombreuses grandes entreprises technologiques, Alphabet a surembauché au plus fort de la pandémie de Covid pour répondre à la demande croissante. Voici un aperçu de toutes les annonces de licenciement parmi nos actions technologiques du Club et si elles sont allées assez loin, en commençant par la plus récente. Alphabet La nouvelle: Le PDG d’Alphabet, Sundar Pichai, a annoncé vendredi les réductions d’effectifs dans un e-mail au personnel, indiquant que l’entreprise prévoyait de supprimer environ 12 000 emplois, soit 6% de ses effectifs mondiaux. Pichai a déclaré que les licenciements aux États-Unis commenceraient immédiatement. GOOGL 1Y mountain Alphabet (GOOGL) Performance sur 1 an The Club take : Nous chercherons à voir si les licenciements s’étendent à un recul des dépenses en capital lorsque la société publiera ses résultats du quatrième trimestre le 2 février. Microsoft La nouvelle : Microsoft (MSFT) a annoncé mercredi qu’il licenciait 10 000 employés, soit près de 5 % de ses effectifs. Les suppressions d’emplois interviennent alors que la croissance des revenus ralentit. Le PDG Satya Nadella a déclaré à CNBC dans une interview au début du mois qu’il s’attend à ce que les deux prochaines années soient difficiles pour l’industrie technologique. MSFT 1Y mountain Performances sur 1 an de Microsoft (MSFT) L’avis du Club : les suppressions d’emplois de Microsoft étaient la bonne décision, mais nous restons prudents sur le titre et soupçonnons que d’autres licenciements pourraient se profiler à l’horizon. Dans le même temps, nous pensons que le géant du logiciel a encore un potentiel à long terme, avec des opportunités de croissance autour de l’intelligence artificielle. Les actions de Microsoft ont grimpé de plus de 3,5 % à 240,22 $ chacune. Amazon La nouvelle : Après la cloche du 4 janvier, le PDG d’Amazon (AMZN), Andy Jassy, ​​a annoncé 18 000 suppressions d’emplois dans l’entreprise de commerce électronique. Amazon avait embauché environ 300 000 travailleurs pendant la pandémie, alors que la demande d’achats en ligne explosait. Mais lorsque cette demande a diminué l’année dernière, Amazon s’est retrouvé avec des dépenses insoutenables. AMZN 1Y mountain Amazon (AMZN) Performance sur 1 an Le point de vue du Club : Amazon n’est pas allé assez loin dans ses efforts de réduction des coûts. S’il devait encore réduire ses effectifs, le titre pourrait monter plus haut. L’unité cloud d’Amazon, Amazon Web Services, est un moteur de croissance pour l’entreprise sur lequel la direction devrait se concentrer. Les actions d’Amazon ont augmenté de plus de 3 % vendredi après-midi, à 96,51 $ chacune. Salesforce La nouvelle : Le matin du 4 janvier, Salesforce (CRM) a annoncé qu’il supprimerait 10 % de ses effectifs, ce qui toucherait plus de 7 000 travailleurs. Les réductions de personnel font partie d’un plan de réduction des coûts visant à améliorer la rentabilité dans un contexte de ralentissement de la croissance des ventes. L’entreprise a connu une croissance massive pendant la pandémie, alors que les entreprises accéléraient leur transformation numérique et l’adoption du cloud. CRM 1Y mountain Salesforce (CRM) Performance sur 1 an Le point de vue du Club : les licenciements de Salesforce ont entraîné des employés sous-performants dans son activité de vente, un domaine dans lequel le PDG Marc Benioff avait des inquiétudes concernant la productivité. Si les ventes s’avèrent plus faibles que prévu cette année, d’autres suppressions d’emplois pourraient se profiler à l’horizon. Salesforce a clôturé en hausse d’environ 3,3 % vendredi, à environ 151,25 $ par action. Meta Platforms La nouvelle : Meta Platforms (META) a annoncé en novembre dernier le licenciement de 11 000 salariés, soit 13 % de ses effectifs. Le PDG Mark Zuckerberg a pris la décision après que la société mère de Facebook ait annoncé des résultats décevants au troisième trimestre, ainsi que des coûts et des dépenses croissants. Les investisseurs ont été particulièrement frustrés par les lourds investissements de Meta dans le métaverse, faisant chuter le titre de près de 25 % après la publication des résultats fin octobre. META 1Y mountain Meta Platforms (META) Performance sur 1 an Le point de vue du Club : Les suppressions d’emplois de Meta montrent que l’entreprise s’efforce de mieux gérer ses coûts, même si elle devrait continuer à perdre de l’argent dans le métaverse. La société devrait limiter ses dépenses sur le métaverse et investir cet argent dans des rachats d’actions et son offre vidéo Reels. Pourtant, les fondamentaux de l’entreprise, y compris l’engagement sur Facebook et Instagram, tiennent le coup. Meta a gagné près de 2,4 % vendredi à 139,37 $ par action. Alphabet et les autres acteurs de la Big Tech ne peuvent pas contrôler l’environnement économique difficile, mais ils peuvent contrôler la façon dont ils gèrent les dépenses. Les licenciements que nous avons vus jusqu’à présent sont un bon début. Mais si la suppression d’emplois est une étape qui peut atténuer la pression sur les revenus, la réduction de leurs effectifs pléthoriques n’est qu’un aspect des réductions globales des coûts et des dépenses nécessaires dans ces entreprises. Toutes ces entreprises voient leur croissance des revenus ralentir après une poussée de pandémie, et maintenant elles doivent ajuster leurs dépenses pour refléter cette nouvelle réalité. Les méga-capitalisations mettent enfin en branle les plans que nous voulions qu’elles adoptent depuis des mois, et les entreprises ont été récompensées par des cours boursiers plus élevés. Nous nous inquiétons du ralentissement des ventes, mais les licenciements jusqu’à présent produiront des bénéfices plus élevés en 2024, rendant les actions en fait moins chères qu’elles ne l’étaient au début de l’année. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long GOOGL, AMZN, META, MSFT, CRM. Voir ici pour une liste complète des actions.) Un panneau est affiché devant un bureau de Google le 26 avril 2022 à San Francisco, en Californie. La société mère de Google, Alphabet, publiera ses résultats du premier trimestre aujourd’hui après la cloche de clôture. Justin Sullivan | Getty Images Actualités | Getty Images