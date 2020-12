WASHINGTON (AP) – Le nombre d’Américains sollicitant des allocations de chômage a chuté de 89000 la semaine dernière pour atteindre 803000, une preuve que le marché du travail reste sous pression neuf mois après que l’épidémie de coronavirus a envoyé l’économie américaine en récession et provoqué des millions de licenciements.

Le dernier chiffre, publié mercredi par le ministère du Travail, montre que de nombreux employeurs continuent de supprimer des emplois alors que la pandémie resserre les restrictions commerciales et conduit de nombreux consommateurs à rester chez eux. Avant que le virus ne frappe, les demandes étaient généralement numérotées environ 225 000 par semaine avant d’en tirer jusqu’à 6,9 millions au début du printemps lorsque le virus – et les efforts pour le contenir – ont aplani l’économie. Il a depuis diminué mais reste à des niveaux historiquement élevés.

Le nombre total de personnes qui reçoivent des allocations de chômage traditionnelles de l’État est tombé à 5,3 millions pour la semaine qui s’est terminée le 12 décembre une semaine plus tôt. Ce chiffre avait culminé début mai à près de 23 millions. La baisse constante depuis lors signifie que certains Américains sans emploi trouvent du travail et ne reçoivent plus d’aide. Mais cela indique également que de nombreux chômeurs ont épuisé leurs allocations publiques, qui expirent généralement après six mois.

Des millions d’Américains sans emploi supplémentaires collectent maintenant des chèques dans le cadre de deux programmes fédéraux qui ont été créés en mars pour soulager la douleur économique infligée par la pandémie. Ces programmes devaient expirer le lendemain de Noël. Lundi, le Congrès a accepté de les prolonger dans le cadre d’un plan de sauvetage en cas de pandémie de 900 milliards de dollars.

Mardi soir, cependant, le président Donald Trump a soudainement soulevé des doutes sur cette aide et d’autres fonds fédéraux en qualifiant le plan de sauvetage du Congrès d’insuffisant et en suggérant qu’il pourrait ne pas le signer dans la loi.

La prestation fédérale supplémentaire de chômage dans la nouvelle mesure du Congrès a été fixée à 300 $ par semaine – seulement la moitié du montant prévu en mars – et expirera dans 11 semaines. Un programme de prestations distinct pour les personnes sans emploi qui ont épuisé leurs aides d’État régulières et un autre programme de prestations pour les travailleurs indépendants et les petits travailleurs ne sera également prolongé que jusqu’au début du printemps, bien avant que l’économie ne se soit complètement rétablie.

Une tentative de reprise économique après l’effondrement printanier a faibli face à une résurgence des cas de COVID-19: une moyenne de plus de 200000 cas confirmés par jour, contre moins de 35000 début septembre. L’embauche en novembre a ralenti pour un cinquième mois consécutif, les employeurs ayant ajouté le moins d’emplois depuis avril. Près de 10 millions des 22 millions de personnes qui ont perdu leur emploi lorsque la pandémie a frappé au printemps sont toujours au chômage.

Le nombre de personnes sans emploi qui perçoivent une aide de l’un des deux programmes fédéraux à prestations prolongées – le programme d’assistance au chômage en cas de pandémie, qui offre une couverture aux travailleurs de chantier et à d’autres personnes qui ne sont pas admissibles aux prestations traditionnelles – a augmenté de près de 27000 à 9,3 millions. dans la semaine qui s’est terminée le 5 décembre.

Le nombre de personnes recevant une aide dans le cadre du deuxième programme – le programme d’indemnisation d’urgence en cas de pandémie de chômage, qui fournit des prestations fédérales de chômage aux personnes qui ont épuisé leurs aides d’État – a chuté de près de 8 200 à 4,8 millions.

Au total, 20,4 millions de personnes reçoivent actuellement une forme ou une autre de prestations de chômage. (Les chiffres des deux programmes liés à la pandémie ne sont pas ajustés pour tenir compte des variations saisonnières.)

Les États et les villes émettent de plus en plus de mandats de masques, limitant la taille des rassemblements, restreignant ou interdisant les restaurants, fermant des gymnases ou réduisant les heures et la capacité des bars, des magasins et d’autres entreprises, ce qui a ralenti l’activité économique. Cependant, alors que les vaccins commencent maintenant à être distribués progressivement, l’optimisme monte vers 2021.

Dans quelques mois, selon les économistes, la distribution et l’utilisation généralisées des vaccins pourraient potentiellement déclencher un rebond économique robuste, car le virus est annulé, les entreprises rouvriront, les embauches reprennent et les consommateurs dépensent à nouveau librement.

D’ici là, l’aide limitée que le Congrès a acceptée ne suffira probablement pas à éviter les difficultés de nombreux ménages et petites entreprises, en particulier si les législateurs rechignent à adopter une aide supplémentaire au début de l’année prochaine. Et un écart financier grandissant entre les ménages aisés et défavorisés s’aggravera probablement.