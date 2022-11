Les licenciements augmentent et Main Street ne peut toujours pas amener quelqu’un à prendre des emplois

Jim Marx, directeur de la division des régimes de retraite chez Edelman Financial Services, est récemment passé devant un dépanneur qui annonçait des “avantages compétitifs” dans la vitrine, soulignant des avantages tels que le régime de retraite de l’entreprise, les prestations médicales et l’offre d’aide aux prêts étudiants. “Cela m’a bouleversé de voir cela. Ils veulent évidemment attirer de bons talents et c’est ce qu’ils ont souligné”, a-t-il déclaré.

“Les propriétaires continuent de montrer une vision sombre de la croissance future des ventes et des conditions commerciales, mais cherchent toujours à embaucher de nouveaux travailleurs”, a déclaré l’économiste en chef de la NFIB, Bill Dunkelberg, dans un communiqué avec sa dernière enquête mensuelle. “L’inflation, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries de main-d’œuvre continuent de limiter la capacité de nombreuses petites entreprises à répondre à la demande pour leurs produits et services.”

Les enjeux sont particulièrement élevés étant donné que les petites entreprises sont toujours en mode d’embauche, même avec le ralentissement de l’économie, et qu’il n’est pas plus facile de trouver des travailleurs. Quatre-vingt-six pour cent des propriétaires de petites entreprises ont exprimé leur intention d’embaucher un ou plusieurs travailleurs au cours des deux prochaines années, selon une enquête d’octobre de la société de planification des employés Homebase. Pendant ce temps, la Fédération nationale des entreprises indépendantes, le principal groupe commercial de petites entreprises, a signalé la semaine dernière le dixième mois consécutif de baisse de confiance sur Main Street, bien que peu de changement dans la nécessité d’embaucher plus de travailleurs.

C’est encore plus délicat maintenant dans un marché du travail tendu avec des salaires en hausse et avec plus d’États et de municipalités affichant des échelles de salaire, ce qui rend les petites entreprises encore moins attrayantes du point de vue des salaires.

Les avantages doivent être soulignés dans les descriptions de poste et discutés dans chaque entretien, lors de l’intégration et de la formation, a déclaré Kayla Lebovits, directrice générale et fondatrice de Bundle Benefits, une entreprise entièrement distante qui se concentre sur le bien-être, le développement professionnel et la constitution d’équipes. “Si c’est juste mentionné dans la description de poste, mais pas promu tout au long des entretiens d’embauche, [a candidate] pensera que ce n’est pas réel.”

Impliquer le personnel actuel dans le processus d’embauche

Lebovits trouve efficace d’inviter les employés qui utilisent activement les différents avantages de l’entreprise à participer au processus d’entretien. De cette façon, les candidats ont une idée concrète du fonctionnement des avantages tels que l’allocation d’équipement domestique de l’entreprise et la subvention d’adhésion au coworking.

“Ce ne sont pas des articles très coûteux, mais les employés en profitent”, a déclaré Lebovits.

Avoir un dialogue initial sur les avantages et découvrir ce qui est important pour les candidats est essentiel, car cela donne le ton pour l’avenir. “Cela montre que le candidat est important pour l’organisation”, a déclaré Victoria Hodgkins, directrice générale de PeopleKeep, une société de logiciels d’administration des avantages sociaux. “Dans cet environnement de travail, les candidats veulent le savoir, et cela leur donne l’occasion de poser des questions et d’être mieux informés.”

Étudiez les habitudes d’utilisation des travailleurs, penchez-vous sur les avantages populaires

Les petites entreprises ne peuvent généralement pas se permettre d’offrir la gamme complète d’avantages que les grandes entreprises peuvent offrir, mais elles peuvent offrir une gamme d’avantages hautement souhaitables que les employés utilisent régulièrement. “Déterminez ce que les gens utilisent réellement et ce sont ceux que vous devriez promouvoir, car ce sont clairement ceux que les gens apprécient le plus”, a déclaré Lebovits.

Notamment, les prestations liées à la retraite, à la santé et à la protection sociale peuvent largement contribuer à améliorer les moyens financiers des travailleurs. Alors que la plupart des travailleurs croient que ces avantages sont importants, il existe un écart important entre le pourcentage de ceux qui citent leur importance et le pourcentage dont les employeurs les offrent, selon une étude d’octobre du Transamerica Center for Retirement Studies. “Cela représente une opportunité pour les employeurs d’accroître la compétitivité de leurs programmes de rémunération et d’avantages sociaux, tout en aidant leurs employés à atteindre une plus grande sécurité financière à long terme”, selon l’étude.

De manière générale, les prestations de bien-être sont également très demandées. Une majorité notable d’employés, 68 %, ont déclaré qu’ils sont plus susceptibles de rester plus longtemps dans leur emploi actuel si leur employeur offre des avantages en matière de bien-être financier, selon une récente enquête de TalentLMS, un système de gestion de l’apprentissage soutenu par Epignosis, et des entreprises de bien-être financier. Appuyez sur vérifier et enrichir. Le sondage montre également que 61 % des employés sont plus susceptibles de conserver leur emploi actuel si une formation et des ressources en matière de bien-être financier leur sont offertes.

Le congé parental est un autre avantage important à considérer. Une enquête récente du fournisseur d’assurance-invalidité Breeze a révélé que la plupart des employés préféreraient que leur employeur offre un congé parental payé au lieu d’une assurance pour la vue, des prestations de forme physique ou de santé mentale payées par l’employeur, des événements sociaux payés par l’employeur ou une prestation de remboursement de prêt étudiant. L’enquête a porté sur 1 000 adultes actifs âgés de 22 à 40 ans.

Éviter une approche tous avantages égaux

Il est important d’offrir une gamme d’avantages qui peuvent plaire à différentes personnes.

Par exemple, ne vous contentez pas d’offrir des applications de yoga ou de méditation ou des avantages pour la salle de sport ; offrir plusieurs façons aux employés de se recharger, a déclaré Lebovits. “Les gens prennent soin d’eux très différemment.”

Et bien que l’étude Breeze ait révélé que le congé parental était plus populaire que l’assurance de la vue chez les travailleurs de 40 ans et moins, cela pourrait changer une fois qu’ils atteindraient l’âge des “lunettes de lecture”.

Il peut y avoir des différences importantes dans les types d’avantages qui plaisent aux employés en fonction du sexe, de l’âge et des types d’environnements de travail.

Une enquête menée en mai auprès de plus de 900 employés de petites entreprises par PeopleKeep a révélé que 70% des femmes valorisent les avantages pour la santé mentale comme “très ou extrêmement” importants, contre 49% des hommes. Les femmes apprécient également les horaires de travail flexibles (84 % à 70 %), les congés familiaux payés (73 % à 61 %) et le développement professionnel (64 % à 57 %) plus que les hommes, tandis que les hommes accordent plus d’importance au remboursement des factures d’Internet et de téléphone. que les femmes (40 % à 32 %), selon l’enquête.

Transformez les employés existants en sources de référence

Si vos employés actuels sont satisfaits, ils seront plus enclins à recommander à d’autres un poste vacant dans l’entreprise. Cela signifie s’assurer que les employés existants sont enthousiasmés par les avantages que vous offrez – et pour atteindre ce résultat, vous devez vous assurer que les employés se sentent engagés.

Soixante-deux pour cent des répondants à un récent sondage d’Edelman Financial ont déclaré qu’ils “ne se sentent pas toujours représentés” dans les messages de leur entreprise sur les avantages. Le sentiment ressort encore plus chez les femmes, 68 % d’entre elles déclarant ne pas toujours se sentir incluses, ce qui est considérablement plus élevé que leurs homologues masculins (58 %).

Une écrasante majorité de 93 % des employés qui ne se sentent pas toujours représentés ont déclaré qu’ils seraient plus susceptibles de profiter d’un soutien au bien-être financier s’il était personnalisé en fonction de leurs antécédents et de leur situation familiale, selon l’enquête.

Enfin, les petites entreprises doivent comprendre ce qui attire les demandeurs d’emploi en premier lieu et exploiter ces avantages dans toutes leurs communications avec les candidats. Soixante-dix pour cent des petites entreprises ont cité un sens de la communauté, suivi de la flexibilité du lieu de travail (69%), des relations étroites avec les collègues (66%) et des relations plus étroites avec les managers (53%), selon Homebase.