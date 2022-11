Les licenciements à Wall Street s’accélèrent alors que Citigroup et Barclays suppriment des centaines de travailleurs

Un trader, au centre, porte une veste Citigroup alors qu’il travaille sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York.

Banques d’investissement mondiales Citigroup et Barclays réduit le personnel de conseil et de négociation cette semaine alors que Wall Street est aux prises avec une forte baisse des revenus et des perspectives sombres pour l’année prochaine.

Citigroup, basée à New York, a licencié environ 50 employés commerciaux cette semaine, selon des personnes au courant des mouvements qui ont refusé d’être identifiées en parlant de licenciements. L’entreprise a également supprimé des dizaines de postes bancaires au milieu d’une activité de négociation en baisse, Bloomberg signalé Mardi.

Barclays, basée à Londres, a supprimé environ 200 postes dans ses bureaux bancaires et commerciaux cette semaine, selon une personne au courant de la décision.

Les mouvements montrent que l’industrie est revenue à un rituel annuel qui fait partie de ce qui a défini la vie à Wall Street : supprimer les travailleurs considérés comme sous-performants. La pratique, qui avait été interrompue ces dernières années au milieu d’un boom des transactions, est revenue après Goldman Sachs licencié des centaines d’employés en septembre.

Bien que de nature peu profonde, en particulier par rapport aux coupes beaucoup plus profondes qui se produisent dans des entreprises technologiques telles que Meta et Stripe, ces mouvements ne peuvent être que le début d’une tendance si les marchés des capitaux restent moribonds.

Les émissions d’actions ont chuté de 78% cette année jusqu’en octobre, le marché des introductions en bourse étant resté pratiquement gelé, selon SIFMA Les données. L’émission de dette a également tombé alors que la Réserve fédérale augmente les taux d’intérêt, chutant de 30 % jusqu’en septembre.