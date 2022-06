Les licenciements à Wall Street arrivent alors que le boom des transactions se transforme en effondrement, selon des initiés

Les gens passent devant la Bourse de New York.

“Je ne vois pas une situation où les banques ne font pas de RIF au second semestre”, David McCormack , responsable du cabinet de recrutement DMC Partners, a déclaré lors d’un entretien téléphonique. Le mot « RIF » est un jargon de l’industrie qui signifie une « réduction des effectifs » ou des licenciements.

Mais c’est fini, selon ceux qui placent des banquiers et des commerçants dans les entreprises de Wall Street.

Pour la première fois depuis des années, les employés de banque semblaient prendre le dessus. Ils ont repoussé les mandats de retour au pouvoir. Ils ont reçu des bonus record, plusieurs séries d’augmentations, du temps protégé loin du travail et même Peloton Vélos .

Désormais, grâce à une confluence de facteurs qui ont assombri les marchés et provoqué la chute de la plupart des catégories de transactions cette année, des suppressions d’emplois généralisées se profilent pour la première fois depuis 2019, selon des sources du secteur.

Il y a moins de six mois, les banquiers de Wall Street récoltaient les fruits d’un boom historique des fusions et des introductions en bourse.

Le mois dernier, le président de JPMorgan Chase, Daniel Pinto, a déclaré que les banquiers étaient confrontés à un “environnement très, très difficile” et que leurs frais se dirigeaient vers une baisse de 45% au deuxième trimestre. Son patron, le PDG Jamie Dimon, a averti les investisseurs ce mois-ci qu’un “ouragan” économique était en route, affirmant que la banque se préparait à des marchés volatils.

Les volumes d’introduction en bourse ont chuté de 91% aux États-Unis par rapport à l’année précédente, selon Dealogic Les données . Les entreprises ne veulent pas ou ne peuvent pas émettre d’actions ou d’obligations, ce qui entraîne une forte baisse des revenus des marchés des capitaux propres et de la dette, en particulier dans le haut rendement, où les volumes ont chuté de 75 %. Ils sont également moins susceptibles de faire des acquisitions, ce qui a entraîné une baisse de 30 % du volume des transactions jusqu’à présent cette année.

L’industrie boitille dans les mois d’été traditionnellement plus lents, pressée par la forte baisse des actifs financiers, l’incertitude causée par la guerre en Ukraine et les mesures prises par les banques centrales pour lutter contre l’inflation.

Daniel Pinto, directeur général de la banque de financement et d’investissement de JPMorgan.

L’industrie a une longue expérience en matière d’embauche agressive en période de boom, pour ensuite avoir recours à des licenciements lorsque les accords se réduisent. La volatilité des résultats est l’une des raisons pour lesquelles les investisseurs attribuent une valorisation plus faible aux banques d’investissement qu’aux sociétés de gestion de patrimoine, par exemple. Au cours de la décennie qui a suivi la crise financière de 2008, les entreprises de Wall Street ont fait face à la baisse des revenus de l’industrie en mettant en œuvre des licenciements annuels qui ciblaient ceux qui étaient perçus comme les moins performants.

“Il ne fait aucun doute que nous assistons à un environnement plus difficile sur les marchés des capitaux”, a déclaré le président de Goldman Sachs, John Waldron, aux analystes lors d’une conférence ce mois-ci.

Les banques ont suspendu les licenciements pendant le marché haussier pandémique alors qu’elles luttaient pour pourvoir les sièges au milieu d’une poussée d’embauche. Mais cela signifie qu’ils sont désormais “au complet, peut-être en sureffectif pour l’environnement”, selon un autre recruteur, qui a requis l’anonymat.

Les chiffres en témoignent. Par exemple, JPMorgan a ajouté un net 8 000 postes au sein de sa banque de financement et d’investissement du début de 2020 au premier trimestre de cette année. La plus grande entreprise de Wall Street en termes de chiffre d’affaires compte désormais 68 292 employés, soit 13 % de plus qu’au début de la pandémie.

Les effectifs ont augmenté encore plus chez Goldman au cours des deux dernières années : de 17 %, à 45 100 travailleurs. Les effectifs de Morgan Stanley ont bondi de 26 %, pour 76 541 personnesmême si cela inclut l’impact de deux grandes acquisitions.

Le calcul est simple : les revenus des banques d’investissement pourraient retomber à peu près aux niveaux d’avant la pandémie, comme certains dirigeants s’y attendent. Mais toutes les grandes entreprises ont augmenté leurs effectifs de plus de 10 % depuis 2020, ce qui a entraîné une base de dépenses gonflée.

“Lorsque les banques ont un problème de revenus, elles n’ont qu’une seule façon de réagir”, a déclaré McCormack. “C’est en supprimant les coûts.”

Le recruteur a déclaré qu’il s’attend à ce que les banques d’investissement réduisent de 5% à 8% les travailleurs dès juillet, après la publication des résultats du deuxième trimestre. Les analystes feront probablement pression sur la direction de la banque pour qu’elle réponde à l’évolution de l’environnement, a-t-il déclaré.

Des sources proches de JPMorgan, Goldman et Morgan Stanley ont déclaré qu’elles pensaient que les entreprises n’avaient pas de plans immédiats de licenciements massifs dans leurs opérations de Wall Street, mais pourraient revoir les niveaux de personnel et de dépenses plus tard cette année, ce qui est un exercice de gestion typique.

Les banques embauchent toujours de manière sélective pour les postes en demande, mais elles laissent également de plus en plus de postes vacants si les travailleurs partent, selon l’une des personnes.

“Les affaires ont chuté”, a déclaré une autre personne. “Je ne serais pas surpris s’il y avait une sorte d’exercice de réduction des effectifs entre octobre et novembre.”