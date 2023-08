Les licences de Microsoft Office 2021 pour Windows ou Mac sont actuellement ramenées à 35 $

La suite populaire d’applications de productivité de Microsoft reste la référence pour les écoles et les entreprises du monde entier. Mais essayer d’accéder par vous-même à des programmes comme Word et Excel peut vous coûter très cher. Si vous recherchez un moyen abordable d’obtenir une licence pour Microsoft Office 2021 pour vous-même, StackSocial propose une offre exceptionnelle pour les utilisateurs Windows et Mac que vous ne voudrez pas manquer.

Une licence pour Microsoft Office 2021 coûte autant que 440 $ en cas d’achat direct via Microsoft, mais pour le moment, StackSocial offre un accès à vie à la suite pour seulement 35 $. Il convient de noter que les utilisateurs Mac bénéficieront uniquement de la suite de base Home et Business, tandis que les utilisateurs Windows bénéficieront de la suite Professional, qui comprend également Office Publisher et Office Access. Cependant, cette offre à durée limitée n’est disponible que jusqu’au 1er septembre à 23 h 59 HP (2 h 59 HE), alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date si vous ne voulez pas manquer ces offres. des économies.

Microsoft, CNET

L’offre de StackSocial est une bonne affaire par rapport à l’offre en ligne Suite d’abonnement Microsoft 365, qui commence à 7 $ par mois ou 70 $ par an pour les particuliers. Il y a un version en ligne gratuite de Microsoft Office que vous pouvez également utiliser, mais ce n’est pas aussi complet que les fonctionnalités. (Par ailleurs – et notamment – ​​les utilisateurs Apple doivent noter qu’Outlook est maintenant une application gratuite pour Mac.)

Maintenant, un accord aussi bon s’accompagne de quelques mises en garde. Premièrement, cette clé n’est valable que pour un ordinateur unique, vous ne pourrez donc pas l’installer sur différentes machines de votre maison, et si votre ordinateur actuel tombe en panne, vous pourriez rencontrer un problème en essayant de le transférer. De même, vous perdez d’autres avantages dont vous obtiendriez en tant qu’abonné 365. Vous n’obtiendrez pas de stockage OneDrive Cloud, ni les nouvelles fonctionnalités sophistiquées d’IA basées sur le cloud telles que Copilote Microsoft. Et même si les applications devraient continuer à fonctionner aussi longtemps que votre ordinateur, le support de Microsoft pour cette version d’Office se termine le 13 octobre 2026.

Sur ce dernier point : bien que cette licence soit répertoriée comme une « licence à vie », c’est-à-dire la durée de vie de l’ordinateur sur lequel vous l’avez installée, il convient de noter qu’il existe toujours un risque que Microsoft puisse mettre fin à la licence. Mais les versions de l’accord de StackSocial sont en vigueur depuis plus d’un an – celle que nous avons achetée début 2022, par exemple, fonctionne toujours bien. À ce prix, il vous faut un peu plus de quatre mois pour obtenir un retour sur investissement complet par rapport à l’achat de l’abonnement, le facteur de risque n’est donc pas très élevé ici.