Les Libyens en deuil recherchent désespérément leurs proches disparus après la colère de la tempête

Les survivants des inondations qui ont balayé le centre de la ville libyenne de Derna ont fouillé jeudi les ruines à la recherche de leurs proches parmi les milliers de morts et de disparus, tandis que les autorités craignaient une épidémie due aux corps en décomposition.

Un torrent déclenché par une puissante tempête a détruit des barrages dimanche soir et s’est déversé dans le lit d’une rivière saisonnière qui traverse la ville, emportant dans la mer des immeubles à plusieurs étages avec des familles endormies à l’intérieur.

Les bilans de morts confirmés et donnés par les autorités varient jusqu’à présent, mais ils se comptent tous par milliers, et des milliers d’autres figurent sur les listes de disparus. Le maire de Derna, Abdulmenam al-Ghaithi, a déclaré que le nombre de morts dans la ville pourrait atteindre entre 18 000 et 20 000, en fonction de l’ampleur des dégâts.

« Nous avons en fait besoin d’équipes spécialisées dans la récupération des corps », a-t-il déclaré à Reuters à Derna. « Je crains que la ville ne soit infectée par une épidémie en raison du grand nombre de corps sous les décombres et dans l’eau. »

Usama Al Husadi, un chauffeur de 52 ans, recherchait sa femme et ses cinq enfants depuis la catastrophe.

« Je suis parti à pied pour les chercher… Je suis allé dans tous les hôpitaux et écoles mais sans succès », a-t-il déclaré à Reuters, en pleurant, la tête dans les mains.

Des dégâts causés par des inondations massives sont constatés mercredi à Derna. Les équipes de recherche parcourent les rues, les bâtiments détruits et même la mer à la recherche de corps dans la ville côtière, où l’effondrement de deux barrages a déclenché une crue soudaine massive qui a tué des milliers de personnes. (Yousef Murad/Associated Press)

Husadi, qui travaillait la nuit de la tempête, a de nouveau composé le numéro de téléphone de sa femme. Il était éteint.

« Nous avons perdu au moins 50 membres de la famille de mon père, entre disparus et morts », a-t-il déclaré.

Wali Eddin Mohamed Adam, 24 ans, un ouvrier soudanais d’une briqueterie vivant dans la banlieue de Derna, s’est réveillé la nuit de la tempête avec le bruit de l’eau et s’est précipité vers le centre-ville pour constater qu’elle avait disparu. Neuf de ses collègues ont été perdus et une quinzaine d’autres ont perdu leur famille, a-t-il déclaré.

« Tous ont été emportés par la vallée dans la mer », a-t-il déclaré. « Que Dieu leur fasse miséricorde et leur accorde le ciel. »

Pas de système d’alerte

Les opérations de secours sont entravées par les fractures politiques dans un pays de 7 millions d’habitants, en guerre de temps en temps et sans gouvernement ayant une portée nationale depuis le soulèvement soutenu par l’OTAN qui a renversé Mouammar Kadhafi en 2011.

Un gouvernement d’unité nationale (GNU) internationalement reconnu est basé à Tripoli, à l’ouest. Une administration parallèle opère dans l’est, sous le contrôle de l’Armée nationale libyenne du chef de guerre Khalifa Haftar, qui n’a pas réussi à capturer Tripoli lors d’un siège sanglant de 14 mois qui s’est terminé en 2020.

Le chef de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) a déclaré jeudi que de nombreuses victimes auraient pu être évitées si le pays divisé disposait d’un service météorologique fonctionnel capable d’émettre des alertes.

S’adressant aux journalistes à Genève, l’OMM Sec. Le général Petteri Taalas a déclaré que le principal défi de la Libye dans la gestion des conséquences des inondations qui ont tué des milliers de personnes était que le gouvernement « ne fonctionnait pas normalement ».

« S’il s’agissait d’un service météorologique fonctionnant normalement, ils auraient pu émettre des avertissements », a-t-il déclaré.

« Les autorités chargées de la gestion des situations d’urgence auraient pu procéder à l’évacuation des personnes. Et nous aurions pu éviter la plupart des pertes humaines. »

ÉCOUTEZ : Dévastation en Libye : Le courant15h51Des brèches dans un barrage emportent des quartiers entiers en Libye Des milliers de personnes sont mortes et portées disparues en Libye après que deux ruptures de barrages ont déclenché des inondations qui ont emporté des quartiers entiers. Galloway comprend que l’impact de ces inondations s’inscrit dans le cadre d’une négligence de plusieurs décennies de la part des dirigeants du pays.

Taalas a déclaré que l’OMM avait déjà été en contact avec les autorités libyennes pour les aider à réformer le système météorologique, mais que ces efforts avaient été entravés par des menaces à la sécurité.

« Étant donné que la situation sécuritaire dans le pays est si difficile, il est difficile d’y aller et d’améliorer la situation », a-t-il déclaré.

Une délégation de ministres du GNU était attendue jeudi à Benghazi, dans l’est du pays, pour faire preuve de solidarité et discuter des efforts de secours, un événement rare depuis que le parlement basé dans l’est a rejeté leur administration l’année dernière.

Recherches porte-à-porte

La dévastation était évidente depuis les points élevés au-dessus de Derna, où le centre-ville densément peuplé était désormais un large croissant de terre plat avec des étendues d’eau boueuse brillant au soleil.

La plage était jonchée de vêtements, jouets, meubles, chaussures et autres biens emportés par le torrent. Les rues étaient couvertes d’une boue épaisse et parsemées d’arbres déracinés et de centaines de voitures accidentées, dont beaucoup renversées sur le côté ou sur le toit. Une voiture était coincée sur le balcon du deuxième étage d’un immeuble éventré.

Un Égyptien montre des photos de ses proches décédés en Libye après que la tempête Daniel a frappé le pays, mercredi, dans le village d’Al Sharief, dans la province de Bani Swief, en Égypte. (Mohamed Abd El Ghany/Reuters)

« J’ai survécu avec ma femme mais j’ai perdu ma sœur », a déclaré Mohamed Mohsen Bujmila, un ingénieur de 41 ans. « Ma sœur vit dans le centre-ville, là où la plupart des destructions ont eu lieu. Nous avons retrouvé les corps de son mari et de son fils et les avons enterrés. »

Il a également retrouvé les corps de deux inconnus dans son appartement.

Pendant qu’il parlait, une équipe égyptienne de recherche et de sauvetage à proximité a récupéré le corps de son voisin.

« Voici tante Khadija, que Dieu lui accorde le paradis », Bujmila