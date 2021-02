Les Libyens célèbrent le soulèvement de 2011 avec les yeux sur le gouvernement intérimaire

TRIPOLI, Libye (AP) – Les Libyens ont célébré mercredi le 10e anniversaire de leur soulèvement de 2011 qui a conduit au renversement et au meurtre éventuel du dirigeant de longue date Moammar Kadhafi.

Le jour vient alors que les Libyens ont les yeux rivés sur un gouvernement récemment nommé chargé de diriger le pays lors des élections à la fin de cette année.

Les célébrations ont commencé mardi soir dans la capitale, Tripoli, où les gens se sont rassemblés sur la place principale de la ville dans un contexte de sécurité renforcée. Les rues et places principales de la ville ont été nettoyées et décorées de banderoles et de photos marquant l’anniversaire. Des festivités ont également retenti dans d’autres villes du sud.

Hassan Wanis, chef de l’autorité générale de la culture à Tripoli, a déclaré que des célébrations et des événements commémoratifs étaient prévus dans les trois régions de l’ancienne Libye: la Tripolitaine à l’ouest, la Cyrénaïque à l’est et Fezzan au sud-ouest.

La Libye est devenue l’un des conflits les plus insolubles du «printemps arabe» d’il y a dix ans. Dans les années qui ont suivi l’éviction de Kadhafi, le pays d’Afrique du Nord est tombé dans un chaos dévastateur et est devenu un havre pour les militants islamiques et les groupes armés qui survivent du pillage et de la traite des êtres humains.

Le pays riche en pétrole s’est divisé pendant des années entre des administrations rivales: un gouvernement faible mais soutenu par l’ONU à Tripoli – une ville largement contrôlée par un éventail de factions armées – contre un gouvernement basé à l’est soutenu par l’homme fort, le général Khalifa Hifter, chef des soi-disant Forces armées arabes libyennes. Chacun est soutenu par des gouvernements étrangers.

Au cours des dernières années, le pays a connu des épisodes de violence dévastateurs. Le dernier a commencé en avril 2019, lorsque Hifter, soutenu par les Émirats arabes unis, l’Égypte et la Russie, a lancé une offensive visant à capturer Tripoli. Sa campagne s’est effondrée après que la Turquie a intensifié son soutien militaire à l’administration de Tripoli avec des centaines de soldats et des milliers de mercenaires syriens.

Des mois de pourparlers dirigés par l’ONU ont abouti à un accord en octobre qui a mis fin aux hospitalités et a appelé au retrait de toutes les forces étrangères et mercenaires dans trois mois et à l’adhésion à un embargo de l’ONU sur les armes, dispositions qui n’ont pas été respectées.

Les pourparlers ont également mis en place un forum de dialogue politique libyen, qui a nommé au début du mois un gouvernement intérimaire – un Conseil présidentiel de trois membres et un Premier ministre – qui dirigerait le pays jusqu’aux élections prévues le 24 décembre.

Ce gouvernement comprend Mohammad Younes Menfi, un diplomate libyen de l’est du pays qui est originaire de la tribu du héros anticolonial Omar al-Mukhtar, en tant que président du Conseil présidentiel de la Libye. Abdul Hamid Mohammed Dbeibah, un homme d’affaires pragmatique et bien connecté de la ville occidentale de Misrata, a été nommé Premier ministre.

Dbeibah est toujours en consultation pour former son cabinet, qui a besoin d’une confirmation du parlement divisé du pays. Menfi est arrivé mardi à Tripoli et a rencontré Dbeibah et d’autres responsables.

Dans un rapport marquant cet anniversaire, Amnesty International a réitéré ses appels à la responsabilisation des auteurs présumés de crimes de guerre et de graves violations des droits humains au cours des dix dernières années.

«À moins que les responsables des violations ne soient traduits en justice, plutôt que récompensés par des positions de pouvoir, la violence, le chaos, les violations systématiques des droits humains et les souffrances sans fin des civils qui ont caractérisé la Libye post-Kadhafi se poursuivront sans relâche», a déclaré Diana Eltahawy, la directeur adjoint du groupe pour la région MENA.

Ces dernières années, la Libye est devenue le principal point de transit des migrants fuyant la guerre et la pauvreté en Afrique et au Moyen-Orient. Les trafiquants embarquent souvent des familles désespérées dans des bateaux en caoutchouc mal équipés qui calent et sombrent le long de la périlleuse route de la Méditerranée.

Des milliers de personnes se noient en cours de route, tandis que d’autres se retrouvent détenus dans des enclos de passeurs sordides ou dans des centres de détention bondés s’ils sont capturés par les autorités.