Les Libs arrivent pour Mary Lou Retton – OutKick

De America’s Sweetheart à la liste des ennemis des Libs.

C’est là que se trouve la gymnaste héroïque américaine Mary Lou Retton, qui aura 56 ans mardi, après avoir affronté la mort à l’automne après avoir lutté contre ce que sa famille appelle une forme rare de pneumonie. Lorsque le public a découvert pour la première fois le combat de Mary Lou, ses filles ont également révélé que leur mère n’était pas assurée.

À cette époque, les Libéraux, qui n’ont aucun problème avec les centaines de milliers de clandestins non assurés qui franchissent la frontière mexicaine, étaient furieux. Comment Mary Lou a-t-elle osé ne pas avoir d’assurance, ont-ils crié sur les réseaux sociaux.

Maintenant que Mary Lou a survécu et semble prête à continuer sa vie, bien qu’avec un réservoir d’oxygène et qu’elle ait l’air d’avoir la soixantaine, les lib veulent du sang et ils semblent prêts à détruire la médaillée d’or chérie parce que sa famille ne le fera pas. révéler ce qu’ils ont fait avec les dons financiers envoyés à Mary Lou pour payer ses factures médicales.

Le 8 janvier, le chroniqueur de Super Lib d’USA Today Christine Brennan est passée à l’attaque dans une chronique intitulé « Des mois après son hospitalisation, Mary Lou Retton ne répondra pas aux questions de base sur les soins de santé et les dons. »

Plus de deux mois après avoir quitté l’hôpital, avec 459 324 $ du public, Mary Lou Retton ne répondra pas aux questions élémentaires sur l’argent, son assurance, ni même le nom de l’hôpital où elle a été soignée. Mon reportage sur une histoire vraiment bizarre : https://t.co/kGM3pJNTUP – Christine Brennan (@cbrennansports) 8 janvier 2024

Brennan veut un compte rendu des 459 324 $ collectés pour Mary Lou.

“Interrogée lundi dans plusieurs SMS et message vocal sur son absence d’assurance maladie jusqu’à récemment, sa situation financière et pourquoi elle refuse de divulguer où elle a été hospitalisée ou le nom de son (ses) médecin (s) plus de deux mois après son départ. hôpital, Retton, 55 ans, a refusé de répondre, ” Brennan a écrit.

Et si vous ne dites pas à Christine Brennan, qui ne révèle pas si elle a donné de l’argent à Mary Lou, ce qui est arrivé à cet argent, les Super Lib tenteront de vous enterrer, même si vous êtes un Américain bien-aimé.

Lorsque l’une des filles de Mary Lou a dit à Brennan que sa mère ne pouvait pas bénéficier de soins de santé en raison de conditions préexistantes, le chroniqueur de Super Lib a demandé à un agent d’assurance de trouver des régimes auxquels Mary Lou serait admissible.

Gardez à l’esprit que c’est avec condescendance. Les Super Libs ne veulent pas aider les gens comme Mary Lou. Ils veulent qu’ils se repentent et admettent qu’ils ne vivent pas la vie de la bonne manière, comme une Super Lib comme Christine Brennan vit sa vie et il est donc temps pour Mary Lou d’être traînée.

Une fois que Christine a enterré les enfants de Retton grâce à l’assurance, elle a tourné son attention vers les fonds qui restaient une fois les factures médicales de Mary Lou payées.

OÙ EST L’ARGENT?

Les filles de Mary Lou disent que les fonds restants seront reversés à une œuvre caritative, mais les filles n’ont pas donné à Brennan les informations exactes qu’elle voulait, il était donc temps de les enterrer.

“Dans un message texte adressé à USA TODAY Sports samedi, Kelley n’a pas voulu commenter le montant de près d’un demi-million de dollars qui a été comptabilisé, mais a déclaré que ‘tous les fonds restants’ iraient à un organisme de bienfaisance choisi par sa mère. Elle n’a proposé aucun calendrier ni information supplémentaire », a conclu Brennan.

Les Super Libs pensent que Mary Lou est riche financièrement, MAGA, non vaccinée et était contre Obamacare

Comme vous devez toujours le rappeler, Christine Brennan est une militante de gauche. Nommez une cause de gauche et elle la soutient.

En 2020, alors que le Big Ten se préparait à jouer une saison de football universitaire raccourcie, Brennan a qualifié cela de « les jours les plus sombres du Big Ten », ce qui est fou quand on pense à des choses comme l’affaire d’abus sexuel de Larry Nassar et, oh, l’affaire Jerry Sandusky. .

C’est à quel point Brennan a subi un lavage de cerveau en pensant que le monde allait se terminer à cause du COVID.

Elle ne précise pas si elle pense que Mary Lou Retton n’est pas vaccinée, mais vous pouvez parier jusqu’au dernier dollar de votre compte bancaire que Christine Brennan n’écrit pas sur Mary Lou si la légende de la gymnastique était un bon soldat pour la cause Super Lib.

Sur le compte Instagram de Mary Lou, il y a un flux constant de Super Libs qui écrasent cette femme parce qu’elle n’a pas d’assurance, ceux qui croient que Mary Lou a beaucoup d’argent pour payer ses factures et, dans leur esprit, elle est anti-vaccin et a contracté le COVID parce que elle n’était pas vaccinée.

Voici les Super Libs, comme Brennan, venus chercher Mary Lou :

« Vous devez tous rendre l’argent ! Vous n’avez aucune idée de ce que signifie réellement ne pas avoir d’argent.

«Faites ce qu’il faut et rendez l’argent. Tout cela est tellement louche. Vous avez dit dans Go Fund Me que votre mère ne pouvait pas respirer par elle-même, mais elle dit qu’elle n’a jamais été placée sous respirateur ! »

« Elle A de l’argent. Elle a toujours son manoir. Elle a fait le choix de ne pas souscrire « d’assurance gouvernementale », puis ses enfants ont décidé de me financer. Elle devrait rendre l’argent !

« Vit dans un manoir de 9 000 pieds carrés mais ne peut pas se permettre une assurance maladie ?? Projet de loi anti-vaxxer et anti-sport sûr pour les jeunes femmes dans la gymnastique ??

Pas beau après avoir demandé aux gens de payer ses factures, maison de six chambres et six salles de bain… smh

Pas beau après avoir demandé aux gens de payer ses factures, maison de six chambres et six salles de bain… smh « Elle vote républicain. Elle a voté pour ce style de vie. Ai-je une sympathie qui traverse l’enfer ? Ouais. Mais à quel moment les gens arrêtent-ils d’élire des politiciens qui ne veulent pas le meilleur intérêt pour leurs moyens de subsistance ???”

« C’est une Trumpiste qui a fait campagne contre la loi sur les soins abordables ! Ses problèmes de santé suscitent ma sympathie. Mais demander au public de la soutenir financièrement me rend malade. »

“J’ai rencontré cette femme il y a des années et elle était tellement impolie”

“Je l’ai rencontrée lorsqu’elle est allée au concert de Ricky Martin à Houston en 1999, elle était très impolie !”

Et cela continue encore et encore.

Si vous avez choisi de donner 20 $ à Mary Lou Retton, méritez-vous un document comptable indiquant où sont passés ces 20 $ ?

Ce n’est pas le cas.

Vous n’obtenez pas de compte de l’argent que vos amis collectent pour les voyages de leurs enfants en 8e année à Washington DC. Hailey est allée à Washington DC. Elle a probablement très bien mangé. Elle a séjourné dans un bel hôtel. Elle a acheté des bibelots stupides. Vos amis ont l’argent nécessaire pour envoyer leurs enfants à Washington DC, mais ils consultent tout le temps Facebook pour demander aux autres de payer la facture. Vous ne voyez même pas ces stupides bibelots.

Vos amis ont l’argent nécessaire pour payer des vacances en voyage, mais ils vous demandent d’acheter des carrés du Super Bowl et des jeux « Choisissez une date » où vous donnez de l’argent aux familles qui ont choisi de pratiquer des sports de voyage. Ils prétendent être pauvres et vous leur donnez ensuite de l’argent pour partir en vacances sportives.

La gymnaste Mary Lou Retton des États-Unis participe à la compétition de gymnastique à la poutre lors des Jeux de la XXIIIe Olympiade lors des Jeux olympiques d’été de 1984 vers 1984 au Pauley Pavilion de l’UCLA à Los Angeles, en Californie. (Photo de Focus sur le sport/Getty Images)

Il existe des collectes de fonds de cheerleading qui vendent du détergent à lessive afin de récolter des fonds pour l’équipe de cheerleading.

Les employés de Starbucks demandent des pourboires. Les kiosques à boissons libre-service lors d’événements sportifs demandent des pourboires. Les employés de Subway qui vous remettent un sous vous demandent des pourboires.

Et aucun de vous ne demande où sont passés vos 5, 10 ou 20 dollars.

Christine Brennan n’a jamais demandé de comptes sur la destination de ses dons.

Mais lorsqu’elle rencontre quelqu’un dont les politiques ne correspondent pas aux siennes, c’est un problème.

C’est le jeu auquel les Super Libs veulent jouer et c’est dégoûtant. Laissez Mary Lou Retton tranquille.

Avez-vous fait un don à la collecte de fonds pour les soins de santé de Mary Lou Retton ? Vous souciez-vous de savoir où va l’argent à ce stade ?

