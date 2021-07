Les libertés de verrouillage pourraient ne durer que quelques semaines avec des restrictions plus strictes nécessaires en automne et en hiver, craignent les experts du SAGE

Les libertés de VERROUILLAGE pourraient ne durer que DES SEMAINES – avec des restrictions plus sévères nécessaires pour l’automne et l’hiver, ont averti les experts de SAGE.

Après des mois de règles de Covid, Boris Johnson a confirmé hier soir qu’il réduirait le verrouillage au strict minimum à partir du 19 juillet.

Le verrouillage pourrait revenir dès l’automne, ont averti les experts Crédit : AFP

Boris et Whitty ont mis en garde contre de nouvelles pressions à venir Crédit : AFP

Il a annoncé un feu de joie de restrictions Covid – balayant la distanciation sociale, les masques obligatoires et les ordres de travailler à domicile.

Toutes les autres limites légales seront abolies le jour de la liberté pour un été de plaisir après une année et demie exténuante de mesures draconiennes.

Cependant, le Premier ministre ne pouvait clairement pas exclure un retour à certaines mesures à l’avenir.

Et le professeur Chris Whitty a mis en garde contre un hiver « très difficile » à venir alors qu’un double coup dur de Covid et de grippe frappe les hôpitaux.

Maintenant, les experts ont averti qu’un autre verrouillage d’automne pourrait être sur les cartes – et que certaines restrictions pourraient être permanentes.

Le Groupe consultatif scientifique pour les urgences a déclaré que même si les hospitalisations et les décès restent faibles, il existe des risques majeurs à laisser les cas augmenter, et des mesures peuvent donc être nécessaires.

Et ils ont averti que si une «variante préoccupante» frappait la Grande-Bretagne, les restrictions de verrouillage devraient être réimposées beaucoup plus longtemps.

Les chefs de la santé ont déclaré que l’auto-isolement lorsque les gens sont malades sera toujours « essentiel » pour arrêter la propagation du virus.

Et a ajouté que le travail à domicile et le port de masques sont une option à long terme « très efficace ».

Enfin, le groupe a déclaré: « Des mesures plus strictes peuvent être souhaitables pour l’automne et l’hiver. »

Lors de la conférence de presse No10 de ce soir, il a annoncé que la plupart des règles de Covid seraient enfin supprimées Crédit : Reuters

Le médecin-chef a déclaré que le NHS ferait face à un hiver difficile Crédit : AFP

M. Johnson a également mis en garde contre le danger de futures variantes.

Le Premier ministre a déclaré lundi lors de la conférence de presse de Downing Street : « Nous continuerons de surveiller les données et de conserver des mesures d’urgence pour aider à gérer le virus pendant les périodes à risque plus élevé, comme l’hiver.

« Nous mettrons l’accent sur des orientations renforcées et ferons tout notre possible pour éviter de réimposer des restrictions avec tous les coûts qu’elles entraînent. »

Et lorsqu’il a été grillé par des journalistes, il a refusé de l’exclure complètement.

Il a répondu : « Si nous trouvons une autre variante qui ne répond pas aux vaccins, si Dieu nous en préserve, un nouveau bogue vraiment horrible devait apparaître, alors il est clair que nous devrons prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger le public.

« Mais dans l’ensemble, étant donné le succès massif du déploiement du vaccin, étant donné que c’est un moment propice, un bon moment pour le faire compte tenu des prochaines vacances d’été, du coupe-feu naturel que nous avons là-bas, et compte tenu de la difficulté d’imaginer ensuite nous ouvrons dans le contexte des mois d’automne/hiver plus froids, je pense que c’est une approche équilibrée et prudente. »

Certaines mesures d’atténuation se poursuivront dans les mois à venir.

Les Britanniques n’auront pas à porter de masques par la loi, mais les gens seront toujours encouragés à le faire dans les endroits surpeuplés ou dans les milieux du NHS comme les hôpitaux.

Une énorme dispute a éclaté alors que les travaillistes et certains scientifiques ont exigé qu’ils restent en place plus longtemps – même le professeur Whitty a déclaré qu’il soutenait leur maintien pour le moment.

Les règles de voyage strictes continueront également, mais le double coup obtiendra plus de libertés dans quelques semaines.

Dans une douche de libertés le 19 juillet, le PM a confirmé ce soir :

De lourdes amendes pour refus de porter un masque à l’intérieur seront supprimées car les lois sur les masques faciaux seront supprimées – mais les couvertures seront toujours recommandées pour les espaces surpeuplés

Toutes les limites légales restreignant les contacts sociaux seront démolies, comme la règle de six ou la règle de 30 à l’extérieur

Le travail à domicile sera abandonné au profit de la discrétion des entreprises

Les règles du pub seront supprimées – avec le service à table supprimé et la fin de la distanciation sociale

Les plafonds stricts sur les visiteurs des maisons de soins seront abandonnés – mais les EPI resteront

TOUS les adultes recevront désormais leur deuxième jab après huit semaines, contre 12

La règle d’un mètre plus la distanciation sociale sera supprimée – sauf pour les ports et pour les personnes atteintes de Covid

Cela signifie que les festivals et les stades pleins pourront enfin faire un retour après avoir levé toutes les limites sur les événements de masse

Les certificats Covid seront jetés – mais les lieux individuels peuvent toujours les exiger s’ils le souhaitent

Les ministres annonceront les règles de la bulle scolaire et les mises à jour de la quarantaine des vacances plus tard cette semaine

Les Britanniques doublés échapperont bientôt aux règles d’isolement s’ils sont en contact avec un cas positif

Une décision finale quant à la poursuite de la levée du verrouillage dans deux semaines sera prise le 12 juillet, mais le Premier ministre a déclaré qu’il prévoyait de procéder comme prévu.

Il est convaincu que le déploiement bien huilé du vaccin britannique permettra aux ministres d’échanger des lois strictes avec le « jugement individuel » du public.

Hier, il a dévoilé son plan post-confinement pour donner aux entreprises anxieuses le temps de se préparer à la grande réouverture plus tard ce mois-ci.

Mais il a averti que « la pandémie est loin d’être terminée » et « nous devons nous réconcilier, malheureusement, avec davantage de décès dus au Covid ».

Le top doc Patrick Vallance a averti que « les hospitalisations augmentent et augmentent assez rapidement à certains endroits, et nous nous attendons à ce qu’elles continuent …

Des masques seront nécessaires de près mais ne seront pas obligatoires Crédit : Reuters

« Les vaccins ont affaibli le lien entre les cas et l’hospitalisation, mais c’est un lien affaibli, pas complètement rompu. »

Déjà, les députés conservateurs commençaient à se plaindre de l’idée de rétablir les règles pour l’hiver.

Le député conservateur Mark Harper a demandé au secrétaire à la Santé de voir « des mesures d’urgence en place pour l’hiver » afin qu’elles puissent être examinées de près, affirmant que toute orientation serait un autre coup dur pour les entreprises à court d’argent.

Le responsable de la santé, Sajid Javid, a déclaré que des pouvoirs supplémentaires étaient nécessaires pour les autorités locales en cas d' »évasions locales », mais a ajouté « Il n’y a aucune intention à ce stade que ces pouvoirs soient utilisés, mais nous pensons qu’il est nécessaire d’avoir les pouvoirs en place ».

Sir Desmond Swayne a ajouté : « Nous ne sacrifierons plus jamais la libre entreprise, la liberté d’association et même la liberté de culte pour gérer les admissions à l’hôpital, n’est-ce pas ?