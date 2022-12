Les libéraux visent à assurer un rôle à long terme au gouvernement fédéral dans le système national de garde d’enfants

La ministre de la Famille, Karina Gould, a déposé un projet de loi jeudi dans le but d’assurer un rôle à long terme pour Ottawa dans le nouveau système national de garderies.

Le projet de loi, connu sous le nom de projet de loi C-35, énonce l’engagement du gouvernement fédéral à l’égard du financement à long terme des provinces et des peuples autochtones, ainsi que les principes qui guideront ces fonds. Il ne fait aucune promesse financière précise.

Le gouvernement libéral a présenté un plan national pour la garde d’enfants qui réduirait les frais de garde de 50 % en moyenne d’ici la fin de l’année, et les ramènerait à 10 $ par jour en moyenne d’ici 2026.

Le budget fédéral de 2021 a promis 30 milliards de dollars de nouvelles dépenses pour le système national de garde d’enfants sur cinq ans, et 9,2 milliards de dollars supplémentaires par an par la suite.

Enchâsser le rôle du gouvernement fédéral dans le système national de garde d’enfants pourrait être un moyen de rendre plus difficile son démantèlement si un autre parti gagnait les prochaines élections.

Le gouvernement libéral de l’ancien premier ministre Paul Martin a signé des accords de garde d’enfants avec les provinces dans le but de créer un système national de garderies en 2005, mais le premier ministre conservateur Stephen Harper a annulé les accords après son arrivée au pouvoir l’année suivante.

Les responsables fédéraux, qui ont informé les médias jeudi à condition de ne pas être nommés, ont déclaré que si les futurs gouvernements souhaitaient revenir sur les engagements à long terme proposés dans le projet de loi, ils devraient prendre la décision d’abroger ou de modifier la législation.

Les responsables ont déclaré que le projet de loi avait été rédigé dans le respect des compétences provinciales et territoriales et des droits des Autochtones. Ils ont dit qu’il n’imposait pas non plus de conditions aux autres paliers de gouvernement, ce qui était la principale préoccupation d’autres de ces gouvernements au cours du processus de consultation.

Toute disposition visant à tenir les provinces responsables ferait partie des ententes bilatérales individuelles signées avec chaque province et territoire, qui devront être renégociées tous les cinq ans.

Les libéraux avaient promis de présenter le projet de loi d’ici la fin de cette année dans l’accord de confiance et d’approvisionnement qui verrait les néo-démocrates soutenir le gouvernement minoritaire lors de votes clés à la Chambre des communes pour éviter de déclencher des élections avant 2025.

—Laura Osman, La Presse Canadienne

