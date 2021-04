À peine un suspect avait-il été abattu et emmené à l’hôpital de Washington DC que des experts et des têtes parlantes de bluecheck ont ​​épinglé l’attaque sur un «nationaliste blanc». Mais des images télévisées de l’agresseur présumé ont apparemment révélé qu’il ne l’était pas.

On sait peu de choses sur le suspect qui a attaqué deux policiers devant le Capitole américain vendredi après-midi. Il a enfoncé sa voiture dans les barrières de sécurité à l’extérieur du bâtiment et a été abattu en se jetant sur les policiers avec un couteau. Le suspect et un policier sont décédés des suites de leurs blessures. Pour l’instant, la police n’a pas identifié le suspect, ni son mobile.

Quelques minutes après l’attaque, des experts et des commentateurs sur Twitter ont décidé que le suspect était un «Nationaliste blanc», et un «Partisan de Trump», basé sur rien de plus que leur propre instinct instinctif, et une lecture biaisée entre les lignes de la déclaration de la police du Capitole disant que l’attaque n’était apparemment pas «Lié au terrorisme».

Des séquences vidéo en direct diffusées par Fox News ont toutefois suggéré que le suspect était un homme noir.

Sophia Narwitz, une contributrice YouTuber et RT, a rassemblé certains des exemples les plus flagrants de l’élite Twitter cochée en bleu sautant aux conclusions.

Rien d’autre n’était immédiatement connu sur le suspect et il est entendu qu’il n’avait jamais eu de démêlés avec la police du Capitole ou la police métropolitaine de DC auparavant.

Le Capitole est en haute sécurité depuis une émeute pro-Trump en janvier, et des milliers de soldats de la Garde nationale sont toujours déployés à Washington, après que les législateurs démocrates et les responsables du renseignement ont mis en garde contre la menace de «Terrorisme domestique», une menace qui ne s’est jamais matérialisée.

À certains militants des médias, «Terrorisme intérieur» est simplement une expression de remplacement pour «Partisans blancs de Trump», et il y a à peine deux semaines, ces mêmes journalistes axés sur l’agenda ont commis la même erreur, épinglant une fusillade de masse à Boulder, dans le Colorado, sur un extrémiste blanc, avant qu’il n’apparaisse que le meurtrier présumé était en fait un immigrant syrien.

Vendredi « Suspect blanc » le récit a été construit et s’est effondré dans la première heure qui a suivi l’attaque, car les faits étaient rares. Cependant, les faits n’ont pas arrêté les journalistes libéraux dans l’effort de tisser des récits politiquement opportuns auparavant. Le mois dernier, comme beaucoup dans les médias grand public ont cherché à épingler une série d’attaques contre des Américains d’origine asiatique (dont beaucoup par des hommes noirs) sur des suprémacistes blancs, la mort par balle de six femmes asiatiques et de deux blancs par un homme blanc dans un certain nombre de spas d’Atlanta et les salons de massage leur ont donné beaucoup de matériel pour travailler. Le fait que le suspect ait fréquenté ces salons de massage pour des services sexuels, et explicite a déclaré qu’il agissait sur la base d’un «Dépendance au sexe» plutôt que la haine raciale, n’a pas fait grand-chose pour empêcher le récit d’être filé.

