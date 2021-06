L’animateur de One America News (OAN), Pearson Sharp, a déclenché de nombreuses critiques de Donald Trump lorsqu’il a fait valoir sur le réseau que des milliers de personnes étaient à l’origine d’un « coup » contre l’ancien président et devraient être éventuellement exécutées.

Lors d’un segment discutant de l’élection présidentielle de 2020 sur OAN, connu pour être un réseau fortement conservateur, Sharp a laissé entendre qu’il y avait des milliers de personnes impliquées dans « saper les élections » et les a marqués « traîtres ».

Il a commencé par dire qu’il y avait « problèmes généralisés d’intégrité des électeurs » à l’élection. Officiellement, ces allégations sont rejetées faute de preuves. Sharp a ensuite discuté des multiples audits étatiques potentiels des résultats des élections et a demandé ce qu’il adviendrait à la fin de ces « responsable du renversement des élections ? »





« Quand toute la poussière sera retombée de l’audit en Arizona et des audits potentiels en Géorgie, au Michigan, en Pennsylvanie, au Nevada et au Wisconsin, qu’arrive-t-il à toutes ces personnes qui sont responsables du renversement des élections ? » Sharp a alors demandé. « Quelles sont les conséquences pour les traîtres qui se sont mêlés de notre processus démocratique sacré et ont tenté de voler le pouvoir en emportant la voix du peuple américain ? Que leur arrive-t-il ?

Sharp a ensuite proposé lui-même une réponse, qui a déclenché une indignation morale alors que le clip se propageait sur les réseaux sociaux.

« Eh bien, dans le passé, l’Amérique avait une très bonne solution pour faire face à de tels traîtres: l’exécution », dit Sharp.

L’hôte a poursuivi en accusant « gouvernements étrangers », dont la Chine et le Pakistan, de « s’ingérer » lors de la dernière élection présidentielle américaine, faisant de toute personne impliquée dans une fraude présumée un traître, « le plus haut de tous les crimes. »

Il y a une véritable ambiance fasciste dans cette personnalité apaisante de One America News appelant à l’exécution de dizaines de milliers d’Américains potentiels pour de fausses allégations de fraude électorale. pic.twitter.com/wm4E0qVJaf – Will Sommer (@willsommer) 24 juin 2021

« Cela semblerait violer une pile de dispositions du titre 18 contre les menaces envers les représentants du gouvernement », expert libéral Keith Olbermann, également connu pour avoir utilisé une rhétorique plutôt extrême, tweeté vendredi en réaction au clip de Sharp, ajoutant que le ministère de la Justice devrait enquêter sur l’animateur de télévision.

Les critiques ont non seulement critiqué Sharp, mais ont également utilisé ses commentaires comme des munitions pour attaquer d’autres partisans de Trump et de son réseau de droite.

Cette discussion de l’OAN sur les exécutions massives de citoyens américains (!!) se concentre non pas sur ceux qui ont planifié l’insurrection du 6 janvier, mais sur les « traîtres » qui auraient « volé » les élections à Trump. Ces gens sont fous, c’est sûr, mais ils sont fous de la manière la plus dangereuse qu’on puisse imaginer. https://t.co/vQHQLs1Dn5 — Tribu Laurence (@tribelaw) 24 juin 2021

Ainsi, OAN a appelé à l’exécution de ceux qui ont commis une trahison en volant les élections. Ces gens étaient censés être dans TOUS les états de swing coordonnant cela à une échelle MASSIVE. Et pourtant, ils n’ont laissé aucune preuve nulle part. Le GOP n’a rien trouvé dans le Michigan.Wow. Ils sont si bons. – George Takei (@GeorgeTakei) 24 juin 2021

Certains sont allés jusqu’à qualifier OAN de « menace à la démocratie » et appelant les annonceurs à boycotter.

1. La menace de la droite insurrectionnelle reste réelle. Pourtant, ce clip, sur un réseau sur lequel Trump est apparu, montre les limites d’une approche antiterroriste. Ce n’est pas un réseau caché ; c’est un mouvement politique au grand jour prônant la violence. https://t.co/j4XWBX4XNon – Jeet Heer (@HeerJeet) 24 juin 2021

Penser que Verizon et DirectTV ont OAN dans leurs programmations comme si c’était juste une chaîne d’information régulière. C’est de la propagande de la guerre civile 2.0 ici. https://t.co/zTFdKWpFLe – Luke O’Brien (@lukeobrien) 24 juin 2021

Sharp a défendu ses propos, affirmant qu’il n’appelait pas à des exécutions massives, mais qu’il qualifiait à nouveau toute personne impliquée dans une fraude électorale d’un « traitre, » un crime passible de la peine de mort.

« Ni moi-même, ni OAN n’envisageons l’exécution de milliers de personnes », « Sharp a déclaré à Talking Points Memo dans un communiqué. « L’OAN souligne simplement que si la fraude électorale est prouvée, cela pourrait très bien constituer une trahison. Et selon nos lois, la trahison est passible de mort.

