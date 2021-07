Les libéraux s’effondrent après que Mel Gibson a vu «saluer» Trump lors d’un combat contre l’UFC – RT USA News

Oh maintenant, les gens veulent annuler Mel Gibson parce qu’il a salué Trump ? Ce n’est pas la seule chose qu’il a faite qui a été moralement discutable. Pour mémoire, j’aime le jeu de Mels et cela ne changera pas à cause d’un hommage à un ancien président des États-Unis

– 🦍SilverBackedGorilla🦍 (@Frank_Henry_II) 12 juillet 2021