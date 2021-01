Le sénateur David Perdue (R-Georgia) a été écarté de la campagne avant le second tour du 5 janvier qui décidera du contrôle du Sénat américain, après avoir été en « contact étroit » avec une personne qui a été testée positive pour Covid-19.

Une déclaration non signée de la campagne de Perdue envoyée jeudi soir a déclaré que le sénateur avait été informé du contact plus tôt dans la journée.

Même si Perdue et sa femme Bonnie ont été testés négatifs pour le virus jeudi, ils se mettent en quarantaine conformément aux directives du CDC et aux recommandations du médecin, a ajouté la campagne.

Perdue aurait dû se mettre en quarantaine des interviews du Washington Post un peu plus tôt. – Emerald Robinson ✝️ (@EmeraldRobinson) 31 décembre 2020

Avec les directives du CDC exigeant au moins un isolement d’une semaine, cela signifierait que Perdue sera absent de tout événement de campagne avant le second tour des élections. Les démocrates, qui espèrent prendre le contrôle du Sénat en remportant les deux sièges de Géorgie la semaine prochaine, ont réagi à la nouvelle avec une joie à peine dissimulée.

N’est-ce pas une pêche?!? 😱😱😱🤡 https://t.co/B5JRjdcQK5 – Martina Navratilova (@Martina) 31 décembre 2020

Perdue est mis en quarantaine une semaine avant les élections pic.twitter.com/3pm2aRbGZ1 – Uniqua le clown (@the_uniqua) 31 décembre 2020

Beaucoup ont dit qu’ils n’enverraient même pas «Pensées et prières», une phrase que les libéraux américains invoquent souvent comme exemple de paroles creuses à la suite de fusillades de masse ou d’autres tragédies.

Admiration! Perdue doit se mettre en quarantaine. Bénissez son cœur froid de pierre. Pensées pas de prières. – Pati (@ PatiKRoll11) 31 décembre 2020

Le sénateur Perdue se met en quarantaine parce qu’il a été exposé à Covid. Quelqu’un a-t-il des pensées et des prières pour lui? Je suis sûr que non. – FEISTY😈 (@crzyfkinworld) 31 décembre 2020

Alors que les réactions à l’annonce de Perdue ont peu de rapport avec les appels du président élu démocrate Joe Biden « unité » et la civilité envers les républicains, ils ne sont pas sans précédent.

Plus tôt cette semaine, la mort d’un membre du Congrès républicain – qui aurait été décédé à l’origine du virus à 41 ans, avant qu’il ne devienne une crise cardiaque pendant une intervention chirurgicale – a également provoqué une orgie de schadenfreude sur les réseaux sociaux.

Lire la suite Temps de blâmer les victimes: les Américains dansent sur la tombe du député élu de Covidiot mort à 41 pieds de Covid-19

Peu importait que Perdue fasse partie des républicains qui semblaient résignés à la victoire de Biden et refusaient de soutenir les défis du président Donald Trump aux procédures électorales et aux résultats dans une demi-douzaine d’États, dont la Géorgie.

La perte officielle de Trump et la réticence apparente de la direction du parti à la combattre ont démoralisé de nombreux républicains, alors même que les démocrates ont augmenté le financement et la couverture médiatique amicale de leurs candidats en Géorgie, dans l’espoir de prendre le contrôle du Sénat.

Bien que Perdue et son collègue Kelly Loeffler aient devancé leurs challengers aux élections de novembre, aucun n’a remporté plus de 50% des voix, forçant le second tour. Les sondages montrent maintenant que les républicains courent derrière les démocrates Jon Ossoff et Raphael Warnock, respectivement.

Gagner les deux sièges mettrait les démocrates au même niveau que les républicains au Sénat américain, le vice-président Kamala Harris agissant alors comme le bris d’égalité après le 20 janvier, donnant aux démocrates le contrôle de la Maison Blanche et des deux chambres du Congrès.

Perdue siège au Sénat depuis 2014, date à laquelle il a remporté près de 53% des voix pour remplacer le sénateur Saxby Chambliss, également républicain, qui part à la retraite. Loeffler a été nommé par le gouverneur Brad Kemp plus tôt cette année pour remplacer le sénateur Johnny Isakson, qui a pris sa retraite en décembre 2019 pour des raisons de santé.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!