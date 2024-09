Les libéraux se défendent de vouloir le retour de l’austérité

Au dernier jour du conseil général du Parti libéral du Québec (PLQ), le chef intérimaire Marc Tanguay a dû rassurer une nouvelle fois ceux qui craignent un retour à l’austérité budgétaire en cas de victoire du parti aux élections d’octobre 2026.

C’est une fausse perception un martelé M. Tanguay. Face aux questions des journalistes, il a rappelé qu’à l’arrivée du gouvernement Couillard en 2014, ce dernier avait hérité d’un déficit de 5,6 milliards de dollars du gouvernement péquiste précédent.

Que vous gériez votre budget familial ou une entreprise, vous ne pouvez pas toujours faire déficit après déficit après déficit, sinon vous ne pourrez pas livrer à vos clients. Le Québec ne fait pas exception a ajouté M. Tanguay.

Il faut avoir des finances en ordre, mais il faut le faire de façon intelligente et s’assurer que les services publics sont offerts en quantité et en qualité dignes des Québécois. Une citation de Marc Tanguay, chef intérimaire du PLQ

Ouvrir en mode plein écran Le chef intérimaire du PLQ, Marc Tanguay, lors du conseil général tenu à Bromont, le 25 mai 2024. Photo : Radio-Canada / Sébastien Desrosiers

M. Tanguay a déclaré au passage le déficit récent de 11 milliards de dollars du gouvernement de François Legault, qualifiant ce dernier de pire premier ministre des dernières décennies .

Dans une résolution adoptée samedi, le PLQ s’engage, s’il reprend le pouvoir en 2026, à présenter un plan de retour à l’équilibre budgétaire en préservant les services en santé, en éducation et en services sociaux.

Les libéraux font valoir qu’ils y sont arrivés, entre 2014 et 2018, avec le gouvernement de Philippe Couillard, un premier ministre auquel ils ont rendu hommage durant la fin de semaine.

Le gouvernement Couillard avait alors imposé des compressions, notamment en santé et en éducation, qui avaient été jugées douloureuses par plusieurs, mais le premier ministre Couillard a maintenu qu’il avait ainsi sauvé le Québec.

Seul rempart contre les séparatistes

En clôture du conseil général, le chef intérimaire du PLQ a tenu à souligner que les orientations politiques du Parti libéral vont bien au-delà de l’aspect budgétaire.

On n’est pas en politique que pour « équilibrer » les budgets mais aussi pour faire des changements. Une citation de Marc Tanguay, chef intérimaire du PLQ

Samedi matin, l’ancien sénateur André Pratte, qui préside la commission politique du PLQ depuis six mois, un résumé des lignes directrices du parti. mois, nous allons proposer aux Québécois un gouvernement formé par le parti de l’économie, le parti des PME et des régions, le parti de l’environnement, le parti de la justice sociale et le parti de la prudence budgétaire », »text »: »En 2026, dans 26mois, nous allons proposer aux Québécois un gouvernement formé par le parti de l’environnement. ‘économie, le parti des PME et des régions, le parti de l’environnement, le parti de la justice sociale et le parti de la prudence budgétaire »}} »>En 2026, dans 26 mois, nous allons proposer aux Québécois un gouvernement formé par le parti de l’économie, le parti des PME et des régions, le parti de l’environnement, le parti de la justice sociale et le parti de la prudence budgétaire at-il affirmé.

Durant la fin de semaine, les élus et les militants du PLQ se sont positionnés comme étant la meilleure option pour les élections d’octobre 2026 et la seule option fédéraliste.

M. Pratte a affirmé dimanche que, contrairement au chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, Plamondon en fait l’ancrage même de sa précampagne électorale », »text »: »nous [les libéraux]on pense que le Québec est mieux placé au sein du Canada que comme pays séparé […]. Je sais qu’on va nous reprocher de revenir aux vieilles affaires, mais M. Plamondon en fait l’ancrage même de sa précampagne électorale »}} »>nous [les libéraux]on pense que le Québec est mieux placé au sein du Canada que comme pays séparé […]. Je sais qu’on va nous reprocher de revenir aux vieilles affaires, mais M. Plamondon en fait l’ancrage même de sa précampagne électorale .

Est-ce possible, alors, que dans son éventuel mandat, un gouvernement libéral s’emploie à faire adhérer le Québec à l’ordre constitutionnel fédéral ? Selon Marc Tanguay, CAQ », »text »: »il faut que le Québec assume son rôle de leadership au sein de la fédération canadienne au lieu de rester sur les lignes de côté comme François Legault et la CAQ »}} »>il faut que le Québec assume son rôle de leadership au sein de la fédération canadienne au lieu de rester sur les lignes de côté comme François Legault et la CAQ . Et peut-être, finalement, arriver à un accord constitutionnel, mais dans l’intervalle, il ya [beaucoup] de choses tangibles à réaliser.

Cours à la chefferie : Charles Milliard se dit en réflexion

D’ici les élections provinciales de 2026, le PLQ devra se munir d’un nouveau chef, dont l’élection aura lieu le 14 juin 2025, lors d’un congrès à Québec.

Charles Milliard, qui a reçu samedi un appui de 81 jeunes membres et sympathisants du PLQ a indiqué dimanche qu’il prendra un moment de réflexion avant de se lancer dans la course.

La période estivale est propice en ce sens et je m’engage à préciser mes intentions rapidement à l’intérieur de cette période at-il écrit dans une publication sur son compte LinkedIn.

Quiconque me connaît le moindrement sait que la politique et le débat public m’animent depuis toujours poursuit M. Milliard, qui est PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) depuis 2020.

À la tête de la Fédération canadienne des coopératives de crédit (FCCCQ) j’ai le privilège de participer activement aux grands débats qui alimentent notre réflexion collective. Parmi ces débats, je pense à l’importance de stimuler notre développement économique partout au Québec pour financer notre progrès social, offrir de meilleurs services publics et prendre soin de notre monde. Une citation de Charles Milliard, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec

Ouvrir en mode plein écran Charles Milliard, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec (Photo d’archives) Photo : Fédération des Chambres de Commerce du Québec

Bien que M. Milliard se dise FCCQ », »text »: »profondément attaché à [s]sur le rôle de la FCCQ »}} »>profondément attaché à [s]sur le rôle à la Fédération canadienne des coopératives de crédit (FCCCQ) il affirme aussi ne pas pouvoir rester insensible aux nombreux appels et témoignages d’appréciation qu[‘il] reçoi[t] pour briguer la chefferie du Parti libéral du Québec .

Les jeunes militants du PLQ qui ont publié une lettre ouverte samedi dans La Presseont jugé que M. Milliard PLQ sur le chemin de la victoire », »text »: »est le mieux placé pour comprendre et répondre aux aspirations de la jeunesse et ramener le PLQ sur le chemin de la victoire »}} »>est le mieux placé pour comprendre et répondre aux aspirations de la jeunesse et ramener le PLQ sur le chemin de la victoire .

Milliard connaît les régions, connaît les enjeux économiques, connaît nos PME connaît les défis qu’on aura dans les prochaines années », »text »: »M.Milliard connaît les régions, connaît les enjeux économiques, connaît nos PME, connaît les défis qu’on aura dans les prochaines années »}} » >M. Milliard connaît les régions, connaît les enjeux économiques, connaît nos PME connaît les défis qu’on aura dans les prochaines années avait déclaré en mêlée de presse samedi le vice-président aux affaires externes de la commission jeunesse du parti, Nicolas Proulx.

Jusqu’ici, aucun candidat ne s’est officiellement lancé dans la course à la chefferie. Toutefois, l’ancien maire de Montréal Denis Coderre et le député libéral Frédéric Beauchemin ont tous deux exprimé leur intérêt. Les noms du président du Conseil du patronat Karl Blackburn et du maire de Victoriaville, Antoine Tardif, circulent également.

Avec les informations de La Presse canadienne