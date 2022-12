Les libéraux s’apprêtent à présenter une loi promise sur la garde d’enfants

La ministre de la Famille, Karina Gould, devrait présenter aujourd’hui un projet de loi visant à renforcer les services de garde d’enfants au Canada, ce qui devrait inclure un effort pour assurer un rôle à long terme à Ottawa dans le nouveau système national de garderies.

Le gouvernement libéral a présenté un plan national pour la garde d’enfants qui réduirait les frais de garde de 50 % en moyenne d’ici la fin de l’année, et les ramènerait à 10 $ par jour en moyenne d’ici 2026.

Le budget fédéral de 2021 a promis 30 milliards de dollars de nouvelles dépenses pour le système national de garde d’enfants sur cinq ans, et 9,2 milliards de dollars supplémentaires par an par la suite.

Le premier ministre Justin Trudeau a ensuite chargé Gould de présenter “une loi fédérale sur la garde d’enfants pour renforcer et protéger un système pancanadien de garde d’enfants de haute qualité”.

Plus tôt cette année, Gould a déclaré que le projet de loi consacrerait les principes sur lesquels les provinces et les territoires se sont entendus dans les accords de financement avec Ottawa, y compris l’engagement de réduire les frais et de créer plus de places.

Les libéraux ont promis de présenter le projet de loi d’ici la fin de cette année dans le cadre de l’accord de confiance et d’approvisionnement qui verrait les néo-démocrates soutenir le gouvernement minoritaire jusqu’en 2025.

Cet accord précise que la législation garantirait “que les accords de garde d’enfants bénéficient d’un financement protégé à long terme qui donne la priorité aux espaces à but non lucratif et publics”.

Enchâsser la garde d’enfants dans la loi

Le gouvernement libéral de l’ancien premier ministre Paul Martin a signé des accords de garde d’enfants avec les provinces dans le but de créer un système national de garderies en 2005, mais le premier ministre conservateur Stephen Harper a annulé les accords après son arrivée au pouvoir l’année suivante.

Enchâsser le rôle du gouvernement fédéral dans le système national de garde d’enfants pourrait être un moyen de rendre plus difficile son démantèlement si un autre parti gagnait les prochaines élections.

Un document de consultation obtenu par La Presse canadienne plus tôt cette année suggérait que la législation pourrait s’engager à une “collaboration continue” entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux sur le système, y compris une promesse de “financement fédéral soutenu”.

Il a également suggéré que la législation pourrait exiger des rapports publics annuels et un conseil consultatif national dans le cadre de «divers mécanismes» pour assurer la responsabilité fédérale.

Dans le même temps, le document suggérait que la législation «n’imposerait pas d’exigences» aux provinces, aux territoires ou aux peuples autochtones, ni ne fixerait les conditions de financement décrites dans des accords individuels.

Ces accords de financement comprenaient des dispositions qui permettraient au gouvernement fédéral d’utiliser le bâton de la retenue de fonds si certains critères de référence ne sont pas atteints, mais Gould a précédemment suggéré que les libéraux essaieraient d’éviter d’adopter cette approche.

“Chaque province et territoire s’est publiquement engagé à respecter ces critères”, a déclaré Gould lors d’une entrevue en mars avec La Presse canadienne.

“Donc, non seulement ils doivent l’expliquer au gouvernement fédéral s’ils ne le font pas, mais ils doivent aussi l’expliquer aux gens, aux citoyens de leur juridiction.”