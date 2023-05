Les libéraux rejettent le budget équilibré et le vote obligatoire comme politique officielle

Le parti libéral fédéral a adopté une expansion du logement abordable, la construction d’un train à grande vitesse entre l’Ontario et le Québec et un revenu de base garanti alors que leur convention politique de trois jours s’est terminée à Ottawa samedi.

Mais ils ont rejeté l’idée de faire campagne sur une promesse d’équilibrer le budget ou de rendre le vote obligatoire.

L’événement était la première convention en personne pour le parti depuis 2018 et est probablement la dernière avant les prochaines élections. Bien que cette campagne ne doive pas avoir lieu avant l’automne 2025, il s’agit d’un Parlement minoritaire et une élection pourrait avoir lieu plus tôt si l’accord d’approvisionnement et de confiance entre le NPD et les libéraux échoue.

De nombreux libéraux ont vu dans le congrès leur chance de se ressourcer alors qu’ils passaient en mode pré-campagne.

« C’est là que ça commence », a déclaré Sachit Mehra, qui a battu Mira Ahmad pour devenir la nouvelle présidente du parti national libéral après la fin du vote samedi.

« Afin d’envoyer plus de députés libéraux ici (à Ottawa), nous devons retourner dans les communautés et commencer à travailler maintenant.

Il a noté qu’il y avait cinq élections partielles à venir, dont seulement deux sièges remportés par les libéraux en 2021.

Il y a 24 nouvelles politiques pour guider le parti avant la prochaine campagne, bien qu’aucune d’entre elles ne lie le premier ministre Justin Trudeau.

Il a raté la moitié de la convention pour assister au couronnement du roi Charles à Londres, mais a réitéré dans son discours liminaire jeudi qu’il a bien l’intention de mener les libéraux à la prochaine campagne.

En plus d’un logement abordable et d’un revenu de subsistance de base, les libéraux ont également repris l’idée de remanier le système électoral lui-même. Trudeau avait promis de le faire en 2015, mais a rompu cette promesse lorsqu’il a déclaré que les partis politiques ne parvenaient pas à trouver un consensus sur le système à utiliser.

Il n’y a cependant aucune pression de la base pour que Trudeau fasse campagne pour équilibrer le budget.

Les libéraux de la circonscription montréalaise du ministre de l’Environnement Steven Guilbeault étaient à l’origine d’une résolution appelant le parti à élaborer une proposition claire et chiffrée pour un retour à l’équilibre budgétaire, et à ce qu’elle fasse partie de leur prochaine plateforme électorale.

Il a souligné l’augmentation des niveaux d’endettement au Canada au cours des dernières années – les niveaux ont augmenté beaucoup plus rapidement en raison des dépenses liées à la pandémie, de sorte que l’économie a survécu aux blocages de COVID-19 en 2020 et 2021 – ainsi que le fait qu’un budget équilibré sera quelque chose sur lequel la campagne des conservateurs aux prochaines élections.

Il a échoué par un vote de 96 contre contre 76 pour tôt samedi matin, et même Guilbeault n’y a pas contribué.

Il a déclaré qu’il soutenait le récent budget de la ministre des Finances Chrystia Freeland, qui affiche des déficits au cours de chacune des cinq prochaines années. Guilbeault a déclaré que le budget investit massivement dans les technologies propres pour maintenir le Canada dans la course pendant la révolution industrielle des technologies propres en cours.

« Ce que je dis, c’est que nous voulons bien sûr équilibrer le budget et c’est important, mais nous avons aussi d’autres choses importantes à faire », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que le rejet de la motion ne signifie pas que les libéraux ne seront pas en mesure de montrer une voie vers l’équilibre d’ici la prochaine campagne électorale.

« Je pense que nous avons deux budgets avant les prochaines élections, nous aurons donc toute l’occasion de discuter de cette question particulière et évidemment surtout menant à l’élection », a-t-il déclaré.

De nombreux libéraux ont estimé que la convention avait atteint son objectif de se regrouper et de se ressourcer après quelques années difficiles, et ils ont également laissé sans aucun doute Trudeau au centre de ce parti.

Mais il y avait aussi des signes que la liste des libéraux qui se disputeront un jour pour le remplacer se précise.

Vendredi soir, deux ministres qui ont été considérés comme de possibles favoris ont partagé la scène avec deux orateurs principaux.

Le ministre François-Philippe Champagne a fait une brève séance de questions-réponses avec l’ancien premier ministre Jean Chrétien. Les deux sont de Shawinigan, au Québec.

Les conceptions de Champagne sur le leadership ont fait l’objet d’une plaisanterie du ministre des Anciens Combattants, Lawrence MacAulay, qui les a présentés sur scène.

« Entre M. Chrétien et François-Philippe Champagne, cette partie du pays a produit deux des meilleurs min-, politiciens que j’ai jamais rencontrés », a déclaré MacAulay, sous les rires et les applaudissements.

Madimba Tshibuabua, qui a assisté à la convention, s’est dit impressionné par la présence de la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly à la convention. Il a dit qu’il la considérait comme quelqu’un qui pourrait un jour diriger la nation.

« J’ai suivi de près Mélanie Joly, et je pense que ce qu’elle a dit était tellement incroyable. Elle vient de me montrer à quel point elle est impliquée dans chaque initiative internationale », a déclaré Tshibuabua samedi.

La ministre de la Défense, Anita Anand, a également prononcé un discours énergique samedi après-midi que certains ont vu comme son marqueur dans l’éventuelle campagne à la direction.

Mia Rabson et Mickey Djuric, La Presse Canadienne

